Идеальный маринад для всех частей курочки: мясо будет нежным, сочным и с хрустящей корочкой

Этот маринад подходит для филе, окорочков и крылышек — его можно назвать универсальным.
Рассказываем, как приготовить маринад для всех частей курицы, который подходит как для жарки, так и запекания — идеальный вариант для ароматного сочного мяса с хрустящей корочкой.
Как приготовить универсальный маринад для всех частей курочки
Ингредиенты:
- 2-3 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки оливкового или обыкновенного масла;
- 3 столовые ложки соевого соуса;
- 1 столовая ложка горчицы в зернах;
- 1 столовая ложка меда;
- соль и смесь перцев по вкусу.
Способ приготовления. Смешайте соевый соус, горчицу, оливковое масло и мед до однородной консистенции. Выдавите туда чеснок, добавьте соль и молотую смесь перцев по вкусу, все тщательно перемешайте. Этого маринада хватит на полкилограмма куриных бедер, крылышек или филе. В глубокую миску сложите мясо и залейте маринадом, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы замариновалось. Затем можно жарить или запекать, как обычно.
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