ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
249
Время на прочтение
2 мин

Идеальный осенний десерт: рецепт яблочного пляцка, который покорит с первого кусочка.

Пляцок готовится быстро и получается невероятно нежным и вкусный.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яблоки.

Яблоки. / © pixabay.com

Если вы ищете сладкий рецепт, сочетающий легкость безе, нежность крема и аромат запеченных яблок – этот пляцок именно для вас. "Яблоки под снегом" - нежный десерт, буквально тающий во рту.

ТСН.ua подготовил рецепт яблочного пляцка "Яблоки под снегом" от кулинарки Алены Карпюк.

Ингредиенты для лепешек

  • 225 г муки

  • 125 г сливочного масла

  • 100 г сахара

  • 2 желтка

  • 5 г разрыхлителя

  • ванилин на кончике ножа

Ингредиенты для покрытия

  • 2 белка

  • 4 ст. л. сахара

  • миндальные лепестки

  • щепотка соли

Ингредиенты для яблочной прослойки:

  • 2 яблока

  • 2–3 ст. л. сахара

  • 1 ст. л. лимонного сока

Ингредиенты для крема

  • 250 г сливочного сыра (или маскарпоне)

  • 250 мл жирных сливок для взбивания

  • 1 ст. л. сахарной пудры

Приготовление

Готовим тесто:

  1. Желтки сбиваем с сахаром до белого цвета. Добавляем мягкое масло, ванилин и хорошо перемешиваем.

  2. Добавляем муку с разрыхлителем. Быстро замесите тесто. Она получится немного липкой.

  3. Заверните тесто в пленку. Оставьте на 30 мин в холодильнике.

Формируем лепешки:

  1. Тесто следует разделить на 4 части. Раскатайте каждую в круг 18 см. Наколите вилкой.

Делаем белковую массу:

  1. Белки взбить с щепоткой соли до стойкой пены.

  2. ¼ белковой массы выложить на один лепешку, посыпать 3 ст. л. сахара и миндальными лепестками.

Выпекание:

Выпекаем корди при температуре 180°C до светло-коричневого цвета.

Яблочная начинка:

  1. Яблоки почистите и нарежьте мелкими кубиками. Добавить сахар и лимонный сок.

  2. Тушите яблоки под крышкой 15–20 мин. Дайте остыть.

Готовим крем:

  1. Сливочный сыр (или маскарпоне) взбейте со сливками и сахарной пудрой до пышной массы.

Собираем площадку

  1. На блюдо поставить кольцо от формы. Выложите 1-й корж, сверху ⅓ яблочного пюре, затем ⅓ крема.

  2. Повторите еще дважды.

  3. Верхний корж с белком и миндалем кремом не покрывать.

  4. Дайте пропитаться несколько часов. Присыпать пудрой.

Напомним, мы делились рецептом яблочной шарлотки, которую готовят этой осенью.

Дата публикации
Количество просмотров
249
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie