Идеальный осенний десерт: рецепт яблочного пляцка, который покорит с первого кусочка.
Пляцок готовится быстро и получается невероятно нежным и вкусный.
Если вы ищете сладкий рецепт, сочетающий легкость безе, нежность крема и аромат запеченных яблок – этот пляцок именно для вас. "Яблоки под снегом" - нежный десерт, буквально тающий во рту.
ТСН.ua подготовил рецепт яблочного пляцка "Яблоки под снегом" от кулинарки Алены Карпюк.
Ингредиенты для лепешек
225 г муки
125 г сливочного масла
100 г сахара
2 желтка
5 г разрыхлителя
ванилин на кончике ножа
Ингредиенты для покрытия
2 белка
4 ст. л. сахара
миндальные лепестки
щепотка соли
Ингредиенты для яблочной прослойки:
2 яблока
2–3 ст. л. сахара
1 ст. л. лимонного сока
Ингредиенты для крема
250 г сливочного сыра (или маскарпоне)
250 мл жирных сливок для взбивания
1 ст. л. сахарной пудры
Приготовление
Готовим тесто:
Желтки сбиваем с сахаром до белого цвета. Добавляем мягкое масло, ванилин и хорошо перемешиваем.
Добавляем муку с разрыхлителем. Быстро замесите тесто. Она получится немного липкой.
Заверните тесто в пленку. Оставьте на 30 мин в холодильнике.
Формируем лепешки:
Тесто следует разделить на 4 части. Раскатайте каждую в круг 18 см. Наколите вилкой.
Делаем белковую массу:
Белки взбить с щепоткой соли до стойкой пены.
¼ белковой массы выложить на один лепешку, посыпать 3 ст. л. сахара и миндальными лепестками.
Выпекание:
Выпекаем корди при температуре 180°C до светло-коричневого цвета.
Яблочная начинка:
Яблоки почистите и нарежьте мелкими кубиками. Добавить сахар и лимонный сок.
Тушите яблоки под крышкой 15–20 мин. Дайте остыть.
Готовим крем:
Сливочный сыр (или маскарпоне) взбейте со сливками и сахарной пудрой до пышной массы.
Собираем площадку
На блюдо поставить кольцо от формы. Выложите 1-й корж, сверху ⅓ яблочного пюре, затем ⅓ крема.
Повторите еще дважды.
Верхний корж с белком и миндалем кремом не покрывать.
Дайте пропитаться несколько часов. Присыпать пудрой.
