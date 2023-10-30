Идеальный порядок на кухне будет всегда: как поддерживать чистоту, убирая раз в месяц

6 советов от эксперта: как навести безупречный порядок на кухне раз и навсегда.
Пожалуй, для всех хозяек безупречный порядок на кухне – это мечта, которую хочется воплотить в жизнь. Но не всегда можно поддерживать совершенную чистоту, потому что в этой комнате не только готовят. Здесь едят, учатся, работают и общаются, это место, где всегда много людей. Рассказываем, что делать, чтобы на кухне было всегда чисто, а убирать приходилось только раз в месяц.
Как убрать на кухне раз и навсегда: 6 шагов к безупречной чистоте
Эксперт Майк Нортон предоставил свои рекомендации, как всегда поддерживать порядок на кухне и при этом убирать всего раз в месяц.
- Сделать генеральную уборку, освободив пространство. Если вы приняли решение сделать кухню совершенно чистой, для начала необходимо хорошо убрать комнату. Но не просто вымыть полки и пол, следует убрать из кухни все ненужные предметы. И периодически осматривать пространство на предмет лишних вещей, не используемых для приготовления пищи. Если таким образом убраться на кухне, можно освободить много места.
- Дополнительные полки в шкафчиках. Пространство на кухне нужно сделать функциональным, тогда вам не придется часто убирать, достаточно будет раз в месяц. Поэтому одной-двух кухонных полок в кухонном шкафу будет недостаточно. Если вы хотите иметь идеальную чистоту, установите дополнительные, куда вы сможете разложить все кухонные предметы, банки и контейнеры.
- Используйте контейнеры, коробки и этикетки. Оптимизация пространства на кухне подразумевает использование удобных емкостей для продуктов, особенно сыпучих. Уберите все полупустые банки, раскрытые пакеты и другие упаковки, загромождающие помещение. Пересыпьте все крупы, специи, соль и сахар в банки и контейнеры, уложите их в кухонные шкафы. Тогда же будет проще насыпать крупы или специи, чтобы что-то приготовить, ничего не будет рассыпаться. И вам не придется постоянно все убирать.
- Навести порядок в выдвижных ящиках. Мало кто пользуется всеми выдвижными ящичками, которые есть в кухонных шкафах. Обычно там находится куча не всегда нужных на кухне вещей, есть многое, типа в хозяйстве все пригодится. А на практике выходит так, что эти предметы только занимают место, а мы ими так и не пользуемся. Поэтому эксперт Майк Нортон настаивает на том, чтобы каждая хозяйка немедленно избавлялась от таких вещей и использовала ящики по назначению.
- Организовать открытые полочки на стенах. Если в шкафах не достаточно места, можно сделать дополнительные полки на стене, чтобы поставить туда кухонные предметы. Чтобы полка выглядела органично и вписывалась в дизайн кухни, стоит подобрать материал для полки, который вписывался бы в интерьер комнаты. Туда можно поставить все банки и емкости, стоящие на столах и приходится постоянно их переставлять. Таким образом вы сможете меньше времени тратить на уборку.
- Сделать амбар. Если в квартире нет амбара, можно выделить пространство и организовать помещение даже маленькое, куда стоит складывать все запасы пищи, коробки и пачки с крупами. В таком амбаре можно хранить кучу вещей и консервацию. Если в вашем доме есть возможность организовать такой мини-склад, то этим следует воспользоваться.
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