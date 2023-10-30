Идеальный порядок на кухне будет всегда: как поддерживать чистоту, убирая раз в месяц

Пожалуй, для всех хозяек безупречный порядок на кухне – это мечта, которую хочется воплотить в жизнь. Но не всегда можно поддерживать совершенную чистоту, потому что в этой комнате не только готовят. Здесь едят, учатся, работают и общаются, это место, где всегда много людей. Рассказываем, что делать, чтобы на кухне было всегда чисто, а убирать приходилось только раз в месяц.

Как убрать на кухне раз и навсегда: 6 шагов к безупречной чистоте

Эксперт Майк Нортон предоставил свои рекомендации, как всегда поддерживать порядок на кухне и при этом убирать всего раз в месяц.

Сделать генеральную уборку, освободив пространство. Если вы приняли решение сделать кухню совершенно чистой, для начала необходимо хорошо убрать комнату. Но не просто вымыть полки и пол, следует убрать из кухни все ненужные предметы. И периодически осматривать пространство на предмет лишних вещей, не используемых для приготовления пищи. Если таким образом убраться на кухне, можно освободить много места.

Если вы приняли решение сделать кухню совершенно чистой, для начала необходимо хорошо убрать комнату. Но не просто вымыть полки и пол, следует убрать из кухни все ненужные предметы. И периодически осматривать пространство на предмет лишних вещей, не используемых для приготовления пищи. Если таким образом убраться на кухне, можно освободить много места. Дополнительные полки в шкафчиках. Пространство на кухне нужно сделать функциональным, тогда вам не придется часто убирать, достаточно будет раз в месяц. Поэтому одной-двух кухонных полок в кухонном шкафу будет недостаточно. Если вы хотите иметь идеальную чистоту, установите дополнительные, куда вы сможете разложить все кухонные предметы, банки и контейнеры.

Пространство на кухне нужно сделать функциональным, тогда вам не придется часто убирать, достаточно будет раз в месяц. Поэтому одной-двух кухонных полок в кухонном шкафу будет недостаточно. Если вы хотите иметь идеальную чистоту, установите дополнительные, куда вы сможете разложить все кухонные предметы, банки и контейнеры. Используйте контейнеры, коробки и этикетки. Оптимизация пространства на кухне подразумевает использование удобных емкостей для продуктов, особенно сыпучих. Уберите все полупустые банки, раскрытые пакеты и другие упаковки, загромождающие помещение. Пересыпьте все крупы, специи, соль и сахар в банки и контейнеры, уложите их в кухонные шкафы. Тогда же будет проще насыпать крупы или специи, чтобы что-то приготовить, ничего не будет рассыпаться. И вам не придется постоянно все убирать.

Оптимизация пространства на кухне подразумевает использование удобных емкостей для продуктов, особенно сыпучих. Уберите все полупустые банки, раскрытые пакеты и другие упаковки, загромождающие помещение. Пересыпьте все крупы, специи, соль и сахар в банки и контейнеры, уложите их в кухонные шкафы. Тогда же будет проще насыпать крупы или специи, чтобы что-то приготовить, ничего не будет рассыпаться. И вам не придется постоянно все убирать. Навести порядок в выдвижных ящиках. Мало кто пользуется всеми выдвижными ящичками, которые есть в кухонных шкафах. Обычно там находится куча не всегда нужных на кухне вещей, есть многое, типа в хозяйстве все пригодится. А на практике выходит так, что эти предметы только занимают место, а мы ими так и не пользуемся. Поэтому эксперт Майк Нортон настаивает на том, чтобы каждая хозяйка немедленно избавлялась от таких вещей и использовала ящики по назначению.

Мало кто пользуется всеми выдвижными ящичками, которые есть в кухонных шкафах. Обычно там находится куча не всегда нужных на кухне вещей, есть многое, типа в хозяйстве все пригодится. А на практике выходит так, что эти предметы только занимают место, а мы ими так и не пользуемся. Поэтому эксперт Майк Нортон настаивает на том, чтобы каждая хозяйка немедленно избавлялась от таких вещей и использовала ящики по назначению. Организовать открытые полочки на стенах. Если в шкафах не достаточно места, можно сделать дополнительные полки на стене, чтобы поставить туда кухонные предметы. Чтобы полка выглядела органично и вписывалась в дизайн кухни, стоит подобрать материал для полки, который вписывался бы в интерьер комнаты. Туда можно поставить все банки и емкости, стоящие на столах и приходится постоянно их переставлять. Таким образом вы сможете меньше времени тратить на уборку.

Если в шкафах не достаточно места, можно сделать дополнительные полки на стене, чтобы поставить туда кухонные предметы. Чтобы полка выглядела органично и вписывалась в дизайн кухни, стоит подобрать материал для полки, который вписывался бы в интерьер комнаты. Туда можно поставить все банки и емкости, стоящие на столах и приходится постоянно их переставлять. Таким образом вы сможете меньше времени тратить на уборку. Сделать амбар. Если в квартире нет амбара, можно выделить пространство и организовать помещение даже маленькое, куда стоит складывать все запасы пищи, коробки и пачки с крупами. В таком амбаре можно хранить кучу вещей и консервацию. Если в вашем доме есть возможность организовать такой мини-склад, то этим следует воспользоваться.

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