Идеальный праздничный торт: как выбрать самый лучший вариант для дня рождения (фото)
Эксперты делятся секретами приготовления праздничных тортов — от классического бисквита до креативных вариантов.
Что делает торт на день рождения на самом деле идеальным? Ответ простой: все зависит от того, для кого он предназначен.
«Моя мама как-то сделала торт из мини-рулетов, которые выглядели как кошки с глазами и клубничными "хвостами"», — рассказывает кулинарный эксперт Никола Лемб, автор книги Sift, пишет The Guardian.
По ее словам, главная идея праздничного торта должна соответствовать вкусам и предпочтениям именинника.
«Это может быть даже лазанья. Я совсем не категорична по поводу того, во что ставить свечи», — говорит кондитер.
Впрочем, некоторые варианты остаются беспроигрышными. К примеру, классический викторианский бисквит.
«Я не думаю, что кому-то не понравится пышный ванильный бисквит с джемом и сливками», — говорит Лемб.
Как быстро и без труда испечь праздничный торт: лайфхак от кондитера
Чтобы упростить приготовление и накормить много гостей, она советует выпекать корж в форме для брауни, а сверху выложить взбитые сливки из маскарпоне и добавить джем или крем.
Автор книги Will This Make You Happy? Таня Буш предлагает другой вариант — шоколадно-кокосовый торт.
«Нежный оливковый бисквит с насыщенным шоколадом, кокосовым кремом и сливочным творожным кремом — это настоящее праздничное сочетание», — рассказывает она.
Важный элемент такого торта — слои и текстура: обжаренные кокосовые хлопья придают и хруст, и декоративность.
Кондитер Эдд Кимбер, автор Chocolate Baking, также делает ставку на шоколадные торты. Для настоящих ценителей он покрывает их ганашем, а для других использует нежный масляный крем на основе меренги. Он отмечает важность ровных коржей и советует простые приемы: снизить температуру выпекания, использовать более глубокие формы или специальные ленты для равномерного пропекания.
Никола Лемб признается, что сама на день рождения хотела бы лимонный дризл-кейк.
«Это очень простой, но радостный бисквит, а глазурь — это уже декор», — говорит она.
Чтобы усилить вкус, автор кулинарной книги The Science of Baking Мэтт Адлард советует растирать лимонную цедру с сахаром и добавлять немного экстракта лимона.
Однако, по словам Николы, иногда главное — не идеальность, а креатив.
«Есть что-то особенно радостное в тематических тортах, потому что они заставляют людей улыбаться», — заключает Лемб.
Напомним, ранее речь шла о вафельном торте с крабовыми палочками и плавленым сыром. Именно этот рецепт быстро становится популярным в Сети.