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Идеальный цвет без лишних хлопот: французское мелирование стало главным бьюти-трендом года — и никакой седины месяцами
French highlights — это новый тренд в окраске волос, который покоряет поклонниц натуральной красоты. Его главное преимущество — роскошный, многомерный цвет с мягким переходом, который выглядит ухоженно даже через несколько месяцев после похода в салон.
Если вы устали от постоянной подкраски отросших корней, ежемесячных визитов к парикмахеру и резких границ между натуральными и крашеными волосами, французское мелирование может стать именно тем решением, которое вы искали.
Что такое French highlights и почему этот тренд стал так популярен
French highlights — это современная техника осветления волос, которая создает эффект естественных солнечных бликов. В отличие от классического мелирования с контрастными прядями, эта методика направлена на мягкое сочетание оттенков и максимально натуральный результат.
Главная идея французского мелирования — не изменить цвет волос полностью, а сделать его более объемными, живыми и сияющими. Пряди подбираются так, чтобы они гармонично сочетались с вашим естественным оттенком, создавая эффект волос, будто выгоревших на солнце.
Поэтому этот тренд так полюбили женщины, которые хотят выглядеть стильно, но не желают быть «привязанными» к салону каждые 4–6 недель.
Почему французское мелирование не требует частого обновления
Одно из самых больших преимуществ French highlights — естественное отрастание волос без резкого перехода между корнями и длиной.
При традиционной окраске отросшая прикорневая зона часто становится заметной уже через несколько недель. Вместо этого французская техника предполагает плавное смешивание цветов, поэтому новый рост волос выглядит как часть задуманной прически.
В зависимости от структуры волос, исходного цвета и желаемого эффекта результат может оставаться красивым примерно 3–6 месяцев без полного обновления окраски.
Чем French highlights отличается от балаяжа и шатуша
На первый взгляд французское мелирование может напоминать популярные техники балаяж или шатуш, но между ними есть разница.
Балаяж создает плавное освещение преимущественно с помощью ручного нанесения краски на поверхность волос.
Шатуш делает акцент на растушеванных переходах и эффекте выгоревших кончиков.
French highlights больше напоминает ювелирную работу с цветом: мастер стратегически размещает светлые пряди, чтобы придать волосам глубину, блеск и естественную многомерность.
Кому подойдет французское мелирование
Эта техника универсальна и может адаптироваться практически под любой тип волос.
French highlights особенно понравится тем, кто:
хочет осветлить волосы без резкого изменения образа;
стремится к натуральному оттенку;
нет времени регулярно посещать салон;
хочет придать волосам объем и блеск;
ищет альтернативу классической окраске.
Техника подходит для:
блондинок, желающих сделать цвет более глубоким;
брюнеток, мечтающих о теплых карамельных или медовых бликах;
русых волос, которым требуется больше «жизни»;
тех, кто хочет мягко замаскировать первые седые пряди.
Какие оттенки French highlights сейчас в тренде
Самые популярные варианты французского мелирования:
Медовый блонд
Теплый золотистый оттенок, придающий лицу свежести и создающий эффект дорогих волос.
Карамельные пряди
Идеальный вариант для брюнеток и шатенок, желающих легкого освещения без перехода в очень светлый блонд.
Бежевый блонд
Нейтральный оттенок, который смотрится элегантно и максимально естественно.
Мягкий шоколад с золотистыми бликами
Вариант для тех, кто хочет оставить волосы темными, но сделать их более объемными.
Как ухаживать за волосами после French highlights
Чтобы цвет дольше оставался блестящим:
используйте шампуни для окрашенных волос;
не мойте волосы слишком горячей водой;
регулярно делайте увлажняющие маски;
используйте термозащиту перед укладкой;
поддерживайте цвет тонировочными средствами по рекомендации мастера.
Правильный уход помогает сохранить не только оттенок, но и здоровый вид волос.
FAQ
Что такое французское мелирование волос?
Французское мелирование — это современная техника покраски, во время которой создают мягкие светлые пряди с плавными переходами. Они придают волосам естественный сияние и позволяют дольше сохранять красивый вид без частой окраски корней.
Как долго держится французское мелирование?
В среднем эффект French highlights может сохраняться от нескольких месяцев до полугода. Благодаря плавному цветопередаче отросшие корни не выглядят резко, поэтому коррекцию можно делать значительно реже, чем при классической окраске.