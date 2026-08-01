Французское мелирование волос / © Фото из открытых источников

Реклама

Если вы устали от постоянной подкраски отросших корней, ежемесячных визитов к парикмахеру и резких границ между натуральными и крашеными волосами, французское мелирование может стать именно тем решением, которое вы искали.

Что такое French highlights и почему этот тренд стал так популярен

French highlights — это современная техника осветления волос, которая создает эффект естественных солнечных бликов. В отличие от классического мелирования с контрастными прядями, эта методика направлена на мягкое сочетание оттенков и максимально натуральный результат.

Реклама

Главная идея французского мелирования — не изменить цвет волос полностью, а сделать его более объемными, живыми и сияющими. Пряди подбираются так, чтобы они гармонично сочетались с вашим естественным оттенком, создавая эффект волос, будто выгоревших на солнце.

Реклама

Поэтому этот тренд так полюбили женщины, которые хотят выглядеть стильно, но не желают быть «привязанными» к салону каждые 4–6 недель.

Почему французское мелирование не требует частого обновления

Одно из самых больших преимуществ French highlights — естественное отрастание волос без резкого перехода между корнями и длиной.

При традиционной окраске отросшая прикорневая зона часто становится заметной уже через несколько недель. Вместо этого французская техника предполагает плавное смешивание цветов, поэтому новый рост волос выглядит как часть задуманной прически.

В зависимости от структуры волос, исходного цвета и желаемого эффекта результат может оставаться красивым примерно 3–6 месяцев без полного обновления окраски.

Реклама

Чем French highlights отличается от балаяжа и шатуша

На первый взгляд французское мелирование может напоминать популярные техники балаяж или шатуш, но между ними есть разница.

Балаяж создает плавное освещение преимущественно с помощью ручного нанесения краски на поверхность волос.

Шатуш делает акцент на растушеванных переходах и эффекте выгоревших кончиков.

French highlights больше напоминает ювелирную работу с цветом: мастер стратегически размещает светлые пряди, чтобы придать волосам глубину, блеск и естественную многомерность.

Реклама

Кому подойдет французское мелирование

Эта техника универсальна и может адаптироваться практически под любой тип волос.

French highlights особенно понравится тем, кто:

хочет осветлить волосы без резкого изменения образа;

стремится к натуральному оттенку;

нет времени регулярно посещать салон;

хочет придать волосам объем и блеск;

ищет альтернативу классической окраске.

Техника подходит для:

блондинок, желающих сделать цвет более глубоким;

брюнеток, мечтающих о теплых карамельных или медовых бликах;

русых волос, которым требуется больше «жизни»;

тех, кто хочет мягко замаскировать первые седые пряди.

Какие оттенки French highlights сейчас в тренде

Самые популярные варианты французского мелирования:

Медовый блонд

Теплый золотистый оттенок, придающий лицу свежести и создающий эффект дорогих волос.

Карамельные пряди

Идеальный вариант для брюнеток и шатенок, желающих легкого освещения без перехода в очень светлый блонд.

Бежевый блонд

Нейтральный оттенок, который смотрится элегантно и максимально естественно.

Мягкий шоколад с золотистыми бликами

Вариант для тех, кто хочет оставить волосы темными, но сделать их более объемными.

Как ухаживать за волосами после French highlights

Чтобы цвет дольше оставался блестящим:

используйте шампуни для окрашенных волос;

не мойте волосы слишком горячей водой;

регулярно делайте увлажняющие маски;

используйте термозащиту перед укладкой;

поддерживайте цвет тонировочными средствами по рекомендации мастера.

Правильный уход помогает сохранить не только оттенок, но и здоровый вид волос.

FAQ

Что такое французское мелирование волос?

Французское мелирование — это современная техника покраски, во время которой создают мягкие светлые пряди с плавными переходами. Они придают волосам естественный сияние и позволяют дольше сохранять красивый вид без частой окраски корней.

Как долго держится французское мелирование?

В среднем эффект French highlights может сохраняться от нескольких месяцев до полугода. Благодаря плавному цветопередаче отросшие корни не выглядят резко, поэтому коррекцию можно делать значительно реже, чем при классической окраске.

Новости партнеров