Идеальный возраст для женитьбы, какой он: что думают ученые и психологи

Многие ученые исследуют, в каком возрасте лучше жениться, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Мнения относительно оптимального возраста для женитьбы иногда расходятся.

Исследователи Тома Гриффитса и Брайана Кристиана попытались вывести лучший возраст для того, чтобы жениться или выходить замуж с помощью математического алгоритма и изложили результаты в книге Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions. По мнению исследователей, лучший возраст для женитьбы – это 26 лет. Они аргументировали свою позицию следующим образом.

В своей книге авторы рассказали, как они вывели такой возраст. А именно с помощью алгоритма правила 37%. Правило 37% в целом говорит, что если нужно принять какое-то решение — проверить ряд вариантов за ограниченный промежуток времени — кандидатов на работу или потенциальных романтических партнеров, лучшее время для принятия решения — это когда вы просмотрели 37% этих вариантов. Когда просмотрено 37% всех вариантов, тогда собрано достаточное количество информации, чтобы принять обоснованное решение. И не нужно тратить больше времени на просмотр большего количества вариантов.

Чаще всего люди ищут партнера для создания семьи в возрасте от 18 до 40 лет. То есть, если вы прошли 37% этого пути, в таком случае это тот промежуток времени, когда вы достигли идеального времени для принятия решения. И если вы ищете любовь в возрасте от 18 до 40 лет, то 37% пройденного пути составляет 26 лет, что и есть, по мнению исследователей, идеальным возрастом для женитьбы.

Правило 37% выведено с помощью логики математики, поэтому оно не идеально. Это правило предусматривает, что в 26 лет уже есть понимание того, чего хотят от партнера, но оно не учитывает того факта, что то, что мы ищем в наших партнерах, может резко меняться в период между 18 и 40 годами.

По мнению социолога Николаса. Г. Вулфингера лучшим возрастом для женитьбы, чтобы избежать развода, является 28-32 года. Диапазон не совсем совпадает с предварительными выводами – 28 лет ближе к правилу 45%. Согласно исследованиям Вулфингера, шансы пары развестись увеличиваются на 5% ежегодно после 32 лет.

Психотерапевт Лори Готлиб оптимальным возрастом для заключения брака назвала 25-30 лет. Те, кто женятся в 25 лет, имеют на 50% меньше шансов на расставание, чем вступающие в брак в 20 лет. Проблема ранних браков, по мнению Готлиб, в том, что в этом возрасте еще нет достаточного опыта и навыков. В 25 лет люди уже лучше понимают, чего хотят от жизни и могут расти как пара. По ее словам, результаты исследований показывают, что до 32 лет каждый год брака снижает вероятность развода на 11%, после 32 лет шансы на развод начинают расти на 5% в год.

Объясняется такая метаморфоза просто. С возрастом люди становятся более упрямыми, жесткими и менее открытыми в отношениях. У них появляются другие ожидания, отличные от тех, когда они были моложе и гибче. Влияет и негативный опыт из-за сложившихся в прошлом отношений, поэтому строить новые становится все труднее.

Психотерапевт также отметила, что очень много людей выдвигают нереальные ожидания к партнеру. А сходив на первое свидание и не почувствовав "химии", они начинают порхать от одного партнера к другому, лишая себя шанса узнать человека лучше.

Читайте также: