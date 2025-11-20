ТСН в социальных сетях

270
2 мин

Идеальный яблочный пирог: простой рецепт от известного шеф-повара

Этот яблочный десерт станет одним из ваших любимых.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яблоки.

Яблоки / © unsplash.com

Осень можно назвать сезоном выпечки с яблоками. Мы подготовили для вас идеальный рецепт яблочного пирога, который станет вашим любимым осенним десертом. Он простой в приготовлении, но очень вкусный.

ТСН.ua подготовил рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского.

Ингредиенты для начинки

  • 1,3–1,4 кг яблок (лучше «Муцу» или «Голден»)

  • 190 г сахара

  • 60 г сливочного масла 82,5%

Ингредиенты для теста

  • 210 г муки

  • 140 г сливочного масла

  • 60 г ледяной воды

  • сок лимона

  • соль

Приготовление

  1. Все ингредиенты должны быть холодными. В просеянную муку натираем на большой терке сливочное масло. Быстро делаем, чтобы смесь не нагревалась и масло не размягчалось.

  2. Когда все кусочки стали похожи на пластинки в муке, собираем тесто в кучу. Внутрь доливаем подкисленную лимоном воду и соль.

  3. Осторожно все перемешиваем. Это тесто иногда называют быстрым слоеным. Оставшиеся кусочки масла дадут тесту расслоение.

  4. Тесто заворачиваем в пленку и кладем в холодильник.

  5. Готовим начинку. Очищаем от кожуры яблоки и разрезаем на четыре части «дольками».

  6. На сковороду высыпаем сахар и ждем, когда он начнет плавиться. Затем медленно перемешиваем лопаткой, чтобы образовалась карамель.

  7. После этого отставляем сковороду, добавляем кусок сливочного масла.

  8. Когда масло растает, переливаем эту смесь в форму для запекания. Выкладываем кусоки яблок бочком, друг возле друга на карамельную массу.

  9. Достаем тесто из холодильника. Начинаем его раскатывать, складывая пополам как слоеное. Сделайте это три-четыре раза. Затем раскатайте его и выложите наверх на яблоки.

  10. Ставим пирог в духовку, разогретую до 175–180 градусов. Выпекаем примерно 30–35 минут.

Напомним, мы делились рецептом яблочного пляцка, который покорит с первого кусочка.

