Идеальный яблочный пирог: простой рецепт от известного шеф-повара

Осень можно назвать сезоном выпечки с яблоками. Мы подготовили для вас идеальный рецепт яблочного пирога, который станет вашим любимым осенним десертом. Он простой в приготовлении, но очень вкусный.

ТСН.ua подготовил рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского.

Ингредиенты для начинки

1,3–1,4 кг яблок (лучше «Муцу» или «Голден»)

Ингредиенты для теста

Все ингредиенты должны быть холодными. В просеянную муку натираем на большой терке сливочное масло. Быстро делаем, чтобы смесь не нагревалась и масло не размягчалось.

Когда все кусочки стали похожи на пластинки в муке, собираем тесто в кучу. Внутрь доливаем подкисленную лимоном воду и соль.

Осторожно все перемешиваем. Это тесто иногда называют быстрым слоеным. Оставшиеся кусочки масла дадут тесту расслоение.

Тесто заворачиваем в пленку и кладем в холодильник.

Готовим начинку. Очищаем от кожуры яблоки и разрезаем на четыре части «дольками».

На сковороду высыпаем сахар и ждем, когда он начнет плавиться. Затем медленно перемешиваем лопаткой, чтобы образовалась карамель.

После этого отставляем сковороду, добавляем кусок сливочного масла.

Когда масло растает, переливаем эту смесь в форму для запекания. Выкладываем кусоки яблок бочком, друг возле друга на карамельную массу.

Достаем тесто из холодильника. Начинаем его раскатывать, складывая пополам как слоеное. Сделайте это три-четыре раза. Затем раскатайте его и выложите наверх на яблоки.