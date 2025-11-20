- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 270
- Время на прочтение
- 2 мин
Идеальный яблочный пирог: простой рецепт от известного шеф-повара
Этот яблочный десерт станет одним из ваших любимых.
Осень можно назвать сезоном выпечки с яблоками. Мы подготовили для вас идеальный рецепт яблочного пирога, который станет вашим любимым осенним десертом. Он простой в приготовлении, но очень вкусный.
ТСН.ua подготовил рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского.
Ингредиенты для начинки
1,3–1,4 кг яблок (лучше «Муцу» или «Голден»)
190 г сахара
60 г сливочного масла 82,5%
Ингредиенты для теста
210 г муки
140 г сливочного масла
60 г ледяной воды
сок лимона
соль
Приготовление
Все ингредиенты должны быть холодными. В просеянную муку натираем на большой терке сливочное масло. Быстро делаем, чтобы смесь не нагревалась и масло не размягчалось.
Когда все кусочки стали похожи на пластинки в муке, собираем тесто в кучу. Внутрь доливаем подкисленную лимоном воду и соль.
Осторожно все перемешиваем. Это тесто иногда называют быстрым слоеным. Оставшиеся кусочки масла дадут тесту расслоение.
Тесто заворачиваем в пленку и кладем в холодильник.
Готовим начинку. Очищаем от кожуры яблоки и разрезаем на четыре части «дольками».
На сковороду высыпаем сахар и ждем, когда он начнет плавиться. Затем медленно перемешиваем лопаткой, чтобы образовалась карамель.
После этого отставляем сковороду, добавляем кусок сливочного масла.
Когда масло растает, переливаем эту смесь в форму для запекания. Выкладываем кусоки яблок бочком, друг возле друга на карамельную массу.
Достаем тесто из холодильника. Начинаем его раскатывать, складывая пополам как слоеное. Сделайте это три-четыре раза. Затем раскатайте его и выложите наверх на яблоки.
Ставим пирог в духовку, разогретую до 175–180 градусов. Выпекаем примерно 30–35 минут.
