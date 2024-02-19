Идеи стрижки "каскад" для различных типов волос, которые омолаживают и подходят для любых волос

Стрижка, которая молодит и подходит для любого типа волос и формы лица
Стрижка каскад является одной из самых универсальных стрижек, которая идеально подходит на длинные, средние и короткие волосы. Такая стрижка корректирует черты лица, скрывает недостатки и подчеркивает преимущества женщины.
Основные преимущества стрижки каскад
- Эта стрижка создает эффект густых волос, выглядит объемной, что очень актуально для обладательниц тонких, редких волос.
- Каскад подходит для любой структуры волос. Это единственная стрижка, которая густые волосы делают более послушными, структурированными, а тонкие — более пышными и объемными.
- Каскад подходит для любого типа лица.
- Не имеет значения волнистые или прямые волосы, каскад сделает их красивыми.
- Стрижка каскад не нуждается в частой коррекции, ее можно легко отрастить в другую прическу.
- Каскад очень прост в укладке и даже без не будет смотреться на все сто.
Как производится стрижка каскад
Стрижка каскад выполняется таким образом, что пряди волос стригутся разной длины, создавая эффект объема и многослойности. Переходы должны быть плавными. Короче всего выстригаются волосы на макушке, а длиннее всего — внизу в области затылка.
Центральный фрагмент оттягивается под углом 90 градусов, другие подтягиваются к нему и стригутся по одной линии. В результате, получаются плавные переходы от коротких волос к более длинным.
Есть другие виды стрижки каскад, где переходные полосы могут быть более мягкими и начинаться не от самой верхушки, а существенно ниже. А иногда переходы выполняются только на кончиках волос.
Стрижка каскад на длинные волосы
Каскад на длинных волосах смотрится женственно и романтично. Волосы становятся более послушными, укладывать их легко. А даже если нет возможности это сделать — не беда, легкая небрежность придаст изюминку и более молодой вид.
В тренде плавное оформление слоев с подбородочной линии и ниже, а градация длины с верхушки, уже не актуальна.
Интересным вариантом является асимметричный каскад, который можно делать как на длинных, так и на коротких волосах.
Стрижка каскад на средние волосы
Средняя длина волос самая распространенная среди женщин всех возрастов. Это связано с тем, что за такими волосами легче ухаживать, делать укладку и поддерживать в хорошем состоянии. Стрижка каскад придает естественность и легкую небрежность образу.
Каскад на средние волосы отлично сочетается с окрашиванием шатуш, мелирования и балаяжа. Все эти типы окрашивания придают натуральные светлые блики волосам, в результате чего они выглядят более объемными и свежими.
Укладывать каскад на средние волосы очень легко: опускаете голову вниз и сушите волосы в таком состоянии, устремляя теплый воздух от корней к кончикам.
Для женщин старше 40 лет омолаживает вариант каскада с челкой.
Стрижка каскад на короткие волосы
Каскад на короткие волосы является универсальной стрижкой, которая подходит любому типу лица – круглому, овальному, квадратному, треугольному, а также любому типу волос – тонкому, густому, вьющемуся. На коротких волосах каскад стрижется по всей длине, таким образом создается хороший объем прически.
Каскад на коротких волосах достаточно просто подсушить и приподнять в основе корней.
Эффектно выглядел градуированный каскад. Он придает нужный объем, оживляет тонкие, истощенные волосы.
Читайте также: