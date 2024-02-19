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Идеи стрижки "каскад" для различных типов волос, которые омолаживают и подходят для любых волос

Идеи стрижки "каскад" для различных типов волос, которые омолаживают и подходят для любых волос

Стрижка каскад

Стрижка, которая молодит и подходит для любого типа волос и формы лица

Стрижка каскад является одной из самых универсальных стрижек, которая идеально подходит на длинные, средние и короткие волосы. Такая стрижка корректирует черты лица, скрывает недостатки и подчеркивает преимущества женщины.

Основные преимущества стрижки каскад

  • Эта стрижка создает эффект густых волос, выглядит объемной, что очень актуально для обладательниц тонких, редких волос.
  • Каскад подходит для любой структуры волос. Это единственная стрижка, которая густые волосы делают более послушными, структурированными, а тонкие — более пышными и объемными.
  • Каскад подходит для любого типа лица.
  • Не имеет значения волнистые или прямые волосы, каскад сделает их красивыми.
  • Стрижка каскад не нуждается в частой коррекции, ее можно легко отрастить в другую прическу.
  • Каскад очень прост в укладке и даже без не будет смотреться на все сто.

Как производится стрижка каскад

Стрижка каскад выполняется таким образом, что пряди волос стригутся разной длины, создавая эффект объема и многослойности. Переходы должны быть плавными. Короче всего выстригаются волосы на макушке, а длиннее всего — внизу в области затылка.

Центральный фрагмент оттягивается под углом 90 градусов, другие подтягиваются к нему и стригутся по одной линии. В результате, получаются плавные переходы от коротких волос к более длинным.

Есть другие виды стрижки каскад, где переходные полосы могут быть более мягкими и начинаться не от самой верхушки, а существенно ниже. А иногда переходы выполняются только на кончиках волос.

Стрижка каскад на длинные волосы

Каскад на длинных волосах смотрится женственно и романтично. Волосы становятся более послушными, укладывать их легко. А даже если нет возможности это сделать — не беда, легкая небрежность придаст изюминку и более молодой вид.

Стрижка каскад на длинные волосы / ©
Стрижка каскад на длинные волосы

В тренде плавное оформление слоев с подбородочной линии и ниже, а градация длины с верхушки, уже не актуальна.

Каскад на длинные волосы / ©
Каскад на длинные волосы

Интересным вариантом является асимметричный каскад, который можно делать как на длинных, так и на коротких волосах.

Асимметричный каскад / ©
Асимметричный каскад

Стрижка каскад на средние волосы

Средняя длина волос самая распространенная среди женщин всех возрастов. Это связано с тем, что за такими волосами легче ухаживать, делать укладку и поддерживать в хорошем состоянии. Стрижка каскад придает естественность и легкую небрежность образу.

Каскад на средние волосы отлично сочетается с окрашиванием шатуш, мелирования и балаяжа. Все эти типы окрашивания придают натуральные светлые блики волосам, в результате чего они выглядят более объемными и свежими.

Каскад на средние волосы / ©
Каскад на средние волосы

Укладывать каскад на средние волосы очень легко: опускаете голову вниз и сушите волосы в таком состоянии, устремляя теплый воздух от корней к кончикам.

Для женщин старше 40 лет омолаживает вариант каскада с челкой.

Каскад на средние волосы / ©
Каскад на средние волосы

Стрижка каскад на короткие волосы

Каскад на короткие волосы является универсальной стрижкой, которая подходит любому типу лица – круглому, овальному, квадратному, треугольному, а также любому типу волос – тонкому, густому, вьющемуся. На коротких волосах каскад стрижется по всей длине, таким образом создается хороший объем прически.

Каскад на коротких волосах достаточно просто подсушить и приподнять в основе корней.

Каскад на короткие волосы / ©
Каскад на короткие волосы
Короткий каскад / ©
Короткий каскад

Эффектно выглядел градуированный каскад. Он придает нужный объем, оживляет тонкие, истощенные волосы.

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