Идеи стрижки "каскад" для различных типов волос, которые омолаживают и подходят для любых волос

Стрижка, которая молодит и подходит для любого типа волос и формы лица

Стрижка каскад является одной из самых универсальных стрижек, которая идеально подходит на длинные, средние и короткие волосы. Такая стрижка корректирует черты лица, скрывает недостатки и подчеркивает преимущества женщины.

Основные преимущества стрижки каскад

Эта стрижка создает эффект густых волос, выглядит объемной, что очень актуально для обладательниц тонких, редких волос.

Каскад подходит для любой структуры волос. Это единственная стрижка, которая густые волосы делают более послушными, структурированными, а тонкие — более пышными и объемными.

Каскад подходит для любого типа лица.

Не имеет значения волнистые или прямые волосы, каскад сделает их красивыми.

Стрижка каскад не нуждается в частой коррекции, ее можно легко отрастить в другую прическу.

Каскад очень прост в укладке и даже без не будет смотреться на все сто.

Как производится стрижка каскад

Стрижка каскад выполняется таким образом, что пряди волос стригутся разной длины, создавая эффект объема и многослойности. Переходы должны быть плавными. Короче всего выстригаются волосы на макушке, а длиннее всего — внизу в области затылка.

Центральный фрагмент оттягивается под углом 90 градусов, другие подтягиваются к нему и стригутся по одной линии. В результате, получаются плавные переходы от коротких волос к более длинным.

Есть другие виды стрижки каскад, где переходные полосы могут быть более мягкими и начинаться не от самой верхушки, а существенно ниже. А иногда переходы выполняются только на кончиках волос.

Стрижка каскад на длинные волосы

Каскад на длинных волосах смотрится женственно и романтично. Волосы становятся более послушными, укладывать их легко. А даже если нет возможности это сделать — не беда, легкая небрежность придаст изюминку и более молодой вид.

Стрижка каскад на длинные волосы

В тренде плавное оформление слоев с подбородочной линии и ниже, а градация длины с верхушки, уже не актуальна.

Каскад на длинные волосы

Интересным вариантом является асимметричный каскад, который можно делать как на длинных, так и на коротких волосах.

Асимметричный каскад

Стрижка каскад на средние волосы

Средняя длина волос самая распространенная среди женщин всех возрастов. Это связано с тем, что за такими волосами легче ухаживать, делать укладку и поддерживать в хорошем состоянии. Стрижка каскад придает естественность и легкую небрежность образу.

Каскад на средние волосы отлично сочетается с окрашиванием шатуш, мелирования и балаяжа. Все эти типы окрашивания придают натуральные светлые блики волосам, в результате чего они выглядят более объемными и свежими.

Каскад на средние волосы

Укладывать каскад на средние волосы очень легко: опускаете голову вниз и сушите волосы в таком состоянии, устремляя теплый воздух от корней к кончикам.

Для женщин старше 40 лет омолаживает вариант каскада с челкой.

Каскад на средние волосы

Стрижка каскад на короткие волосы

Каскад на короткие волосы является универсальной стрижкой, которая подходит любому типу лица – круглому, овальному, квадратному, треугольному, а также любому типу волос – тонкому, густому, вьющемуся. На коротких волосах каскад стрижется по всей длине, таким образом создается хороший объем прически.

Каскад на коротких волосах достаточно просто подсушить и приподнять в основе корней.

Каскад на короткие волосы

Короткий каскад

Эффектно выглядел градуированный каскад. Он придает нужный объем, оживляет тонкие, истощенные волосы.

Читайте также: