Идут морозы: как согреться на улице, когда минус 20 градусов

Как согреться, когда минус 20 градусов

В эти выходные нас ждет настоящее испытание арктическим холодом, ведь синоптики прогнозируют падение температуры до отметки -20°C. Такое резкое похолодание требует особого внимания к гардеробу и осторожности во время пребывания на свежем воздухе.

Когда температура за окном падает до -20°C, обычной одежды становится недостаточно. Такой мороз организм работает на грани своих возможностей, пытаясь сохранить тепло внутренних органов. Чтобы выжить и чувствовать себя комфортно в экстремальном минусе, необходимо понимать физику теплообмена и правила «арктической» подготовки.

Как одевать в морозы: стратегия многослойности

Главная ошибка в сильный мороз — одевать одну, даже очень толстую вещь. Настоящее тепло обеспечивает не ткань, а неподвижная прослойка воздуха между ее слоями. Эксперты предлагают соблюдать правила трех слоев.

Фундаментом вашей защиты является первый слой — термобелье , главная задача которого заключается в мгновенном отведении влаги от кожи. Она должна облегать тело подобно второй коже, не оставляя лишнего пространства для накопления пота. Для экстремальных условий лучше всего зарекомендовала себя комбинация шерсти мериноса и синтетических волокон: синтетика отвечает за быстрое испарение влаги, тогда как шерсть продолжает согревать, даже если ткань немного увлажнилась.

Следующим уровнем выступает изоляционный слой, состоящий из флиса или плотной шерстяной одежды. Его роль заключается в создании надежного барьера, удерживающего нагретый вашим телом воздух внутри. Наиболее эффективным в этом случае является высоковорсистый флис типа High Loft, поскольку его структура позволяет сформировать максимально объемную и теплую воздушную подушку вокруг корпуса.

Завершает экипировку защитный внешний слой — мембранная куртка или массивный пуховик с надежным водоотталкивающим покрытием. Этот слой должен быть абсолютно непроницаемым для ветра, поскольку при температуре -20°C даже малейшее дыхание воздуха способно мгновенно разрушить созданный тепловой баланс и вытащить накопленную энергию.

Защита периферии: руки, ноги и голова

Именно из-за конечностей и головы мы теряем до 50% тепла. Организм в мороз сужает сосуды в руках и ногах, чтобы направить кровь к сердцу и мозгу, поэтому конечности замерзают первыми.

Руки. Забудьте про перчатки с разделенными пальцами. Только варежки, где пальцы греют друг друга.

Ноги. Обувь должна быть на размер больше. Если ботинки давят, кровообращение замедляется — и ноги замерзнут через 10 минут. Используйте войлочные стельки и шерстяные носки.

Голова и лицо. Шапка должна закрывать уши. Для защиты лица идеальным является бафф или балаклава. Важно: не закрывайте рот шарфом слишком плотно — пар от дыхания осядет на ткани, превратит его в лед, и вы начнете вдыхать ледяной влажный воздух.

Внутреннее топливо: правильная еда и напитки

Мороз — это время для калорийной диеты. Организму нужна энергия для обогрева (термогенеза).

Жиры и белки. Перед выходом на улицу съешьте что-нибудь сытное — сало, орехи, сливочное масло или мясо. Жиры расщепляются долго, обеспечивая стабильный приток тепла.

Температура напитков. Пейте теплый чай, но не горячий. кипяток расширяет сосуды, что дает мгновенное чувство тепла, но на самом деле заставляет организм быстрее его терять.

Запрет на алкоголь. Спиртное дает иллюзию тепла. Оно расширяет капилляры на поверхности кожи, поэтому кровь быстро охлаждается, а внутренняя температура тела падает до критических отметок.

Техники выживания во время движения

Если вам приходится долго стоять на остановке или находиться на открытом пространстве:

Не стойте неподвижно . Но и не бегайте, чтобы не вспотеть. Лучше всего напрягать и расслаблять большие мышцы (бедра, ягодицы) или делать круговые движения руками, чтобы «загнать» кровь в пальцы с помощью центробежной силы.

Дышите медленно, только носом. Воздух, проходя через носовые ходы, успевает немного прогреться, прежде чем попасть в легкие.

Следует заранее позаботиться о наличии специальных средств обогрева, поскольку такие вещи редко оказываются под рукой в нужный момент. Маленькие пакетики-самогревы, которые мгновенно активируются при контакте с воздухом, могут стать настоящим спасением для пальцев рук и ног в критический момент.

Чего категорически нельзя делать во время больших морозов

Категорически запрещено растирать кожу снегом , ведь острые кристаллы создают микроскопические повреждения и трещины. Из-за этих травм холод проникает еще глубже в ткани, что значительно ускоряет процесс обморожения вместо того, чтобы остановить его.

Не следует также использовать увлажняющие кремы на водной основе перед выходом на улицу. Входящая в их состав вода под влиянием низкой температуры превращается в лед прямо в порах кожи, вызывая ее разрушение. Вместо этого лучше наносить специальные зимние «криопротекторы» на жировой основе или воспользоваться проверенным натуральным средством, например гусиным жиром.

Еще одной опасностью является контакт обнаженных рук с металлическими поверхностями. При температуре -20°C естественная влага на ваших ладонях мгновенно замерзает, превращая металл в агрессивный «клей». Попытка оторвать руку от такой поверхности приводит к серьезным термическим ожогам и глубокому повреждению эпидермиса.

Соблюдение этих правил позволит вам превратить экстремальный мороз из опасного происшествия в полностью контролируемую прогулку.