Идут морозы: как согреться на улице, когда минус 20 градусов

Как не замерзнуть на улице, когда сильные морозы.

Анна Носова
В эти выходные нас ждет настоящее испытание арктическим холодом, ведь синоптики прогнозируют падение температуры до отметки -20°C. Такое резкое похолодание требует особого внимания к гардеробу и осторожности во время пребывания на свежем воздухе.

Когда температура за окном падает до -20°C, обычной одежды становится недостаточно. Такой мороз организм работает на грани своих возможностей, пытаясь сохранить тепло внутренних органов. Чтобы выжить и чувствовать себя комфортно в экстремальном минусе, необходимо понимать физику теплообмена и правила «арктической» подготовки.

Как одевать в морозы: стратегия многослойности

Главная ошибка в сильный мороз — одевать одну, даже очень толстую вещь. Настоящее тепло обеспечивает не ткань, а неподвижная прослойка воздуха между ее слоями. Эксперты предлагают соблюдать правила трех слоев.

  • Фундаментом вашей защиты является первый слой — термобелье, главная задача которого заключается в мгновенном отведении влаги от кожи. Она должна облегать тело подобно второй коже, не оставляя лишнего пространства для накопления пота. Для экстремальных условий лучше всего зарекомендовала себя комбинация шерсти мериноса и синтетических волокон: синтетика отвечает за быстрое испарение влаги, тогда как шерсть продолжает согревать, даже если ткань немного увлажнилась.

  • Следующим уровнем выступает изоляционный слой, состоящий из флиса или плотной шерстяной одежды. Его роль заключается в создании надежного барьера, удерживающего нагретый вашим телом воздух внутри. Наиболее эффективным в этом случае является высоковорсистый флис типа High Loft, поскольку его структура позволяет сформировать максимально объемную и теплую воздушную подушку вокруг корпуса.

  • Завершает экипировку защитный внешний слой — мембранная куртка или массивный пуховик с надежным водоотталкивающим покрытием. Этот слой должен быть абсолютно непроницаемым для ветра, поскольку при температуре -20°C даже малейшее дыхание воздуха способно мгновенно разрушить созданный тепловой баланс и вытащить накопленную энергию.

Защита периферии: руки, ноги и голова

Именно из-за конечностей и головы мы теряем до 50% тепла. Организм в мороз сужает сосуды в руках и ногах, чтобы направить кровь к сердцу и мозгу, поэтому конечности замерзают первыми.

  • Руки. Забудьте про перчатки с разделенными пальцами. Только варежки, где пальцы греют друг друга.

  • Ноги. Обувь должна быть на размер больше. Если ботинки давят, кровообращение замедляется — и ноги замерзнут через 10 минут. Используйте войлочные стельки и шерстяные носки.

  • Голова и лицо. Шапка должна закрывать уши. Для защиты лица идеальным является бафф или балаклава. Важно: не закрывайте рот шарфом слишком плотно — пар от дыхания осядет на ткани, превратит его в лед, и вы начнете вдыхать ледяной влажный воздух.

Внутреннее топливо: правильная еда и напитки

Мороз — это время для калорийной диеты. Организму нужна энергия для обогрева (термогенеза).

  • Жиры и белки. Перед выходом на улицу съешьте что-нибудь сытное — сало, орехи, сливочное масло или мясо. Жиры расщепляются долго, обеспечивая стабильный приток тепла.

  • Температура напитков. Пейте теплый чай, но не горячий. кипяток расширяет сосуды, что дает мгновенное чувство тепла, но на самом деле заставляет организм быстрее его терять.

  • Запрет на алкоголь. Спиртное дает иллюзию тепла. Оно расширяет капилляры на поверхности кожи, поэтому кровь быстро охлаждается, а внутренняя температура тела падает до критических отметок.

Техники выживания во время движения

Если вам приходится долго стоять на остановке или находиться на открытом пространстве:

  • Не стойте неподвижно. Но и не бегайте, чтобы не вспотеть. Лучше всего напрягать и расслаблять большие мышцы (бедра, ягодицы) или делать круговые движения руками, чтобы «загнать» кровь в пальцы с помощью центробежной силы.

  • Дышите медленно, только носом. Воздух, проходя через носовые ходы, успевает немного прогреться, прежде чем попасть в легкие.

  • Следует заранее позаботиться о наличии специальных средств обогрева, поскольку такие вещи редко оказываются под рукой в нужный момент. Маленькие пакетики-самогревы, которые мгновенно активируются при контакте с воздухом, могут стать настоящим спасением для пальцев рук и ног в критический момент.

Чего категорически нельзя делать во время больших морозов

  • Категорически запрещено растирать кожу снегом, ведь острые кристаллы создают микроскопические повреждения и трещины. Из-за этих травм холод проникает еще глубже в ткани, что значительно ускоряет процесс обморожения вместо того, чтобы остановить его.

  • Не следует также использовать увлажняющие кремы на водной основе перед выходом на улицу. Входящая в их состав вода под влиянием низкой температуры превращается в лед прямо в порах кожи, вызывая ее разрушение. Вместо этого лучше наносить специальные зимние «криопротекторы» на жировой основе или воспользоваться проверенным натуральным средством, например гусиным жиром.

  • Еще одной опасностью является контакт обнаженных рук с металлическими поверхностями. При температуре -20°C естественная влага на ваших ладонях мгновенно замерзает, превращая металл в агрессивный «клей». Попытка оторвать руку от такой поверхности приводит к серьезным термическим ожогам и глубокому повреждению эпидермиса.

Соблюдение этих правил позволит вам превратить экстремальный мороз из опасного происшествия в полностью контролируемую прогулку.

