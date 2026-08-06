Windows просит обновиться не просто так: какие риски ждут ваш ПК

Можно ли не обновлять Windows / © Reuters

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Обновления Windows всегда «вылезают» не вовремя — когда нужно срочно доработать за компьютером, отправить письмо или есть другие важные дела. Поступающие одно за другим уведомления начинают раздражать. Но стоит ли пропускать обновление Windows и какие могут быть последствия, если этого не делать?

Об этом пишет BGR.

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Что произойдет с компьютером, если игнорировать обновление Windows

Операционная система Windows имеет множество функций, которые могут замедлять работу компьютера. Впрочем, она также предлагает немало полезных скрытых возможностей и малоизвестных настроек конфиденциальности, которые делают пользование более удобным. Многие из таких полезных функций появляются после обновлений.

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Отказ от обновления редко приводит к внезапному краху системы, но он оставляет открытыми уязвимости, которыми любят пользоваться злоумышленники. Дело в том, что Microsoft часто устраняет пробелы уже после того, как их находят исследователи, клиенты или хакеры. Как только обновление выходит в свет, киберпреступники уже знают, какие именно ПК остаются незащищенными.

Центр обновления Windows — это прежде всего закрытие пробелов в безопасности. Если система остается уязвимой, она становится легкой добычей для мошенников и вирусов.

Самый известный пример подобного пренебрежения — масштабная кибератака вымогателя WannaCry. Microsoft выпустил поправку к системе в марте 2017 года, но сотни тысяч пользователей не установили ее, и продолжили работать на устаревших версиях Windows.

Масштабы кибератаки оказались катастрофическими: более 300 тысяч ПК в 150 странах вышли из строя. Это остановило работу больниц, заводов и крупных компаний.

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В этом и заключается основная опасность отказа в обновлении Windows. Даже если устройство снаружи работает безупречно, незащищенная система может незаметно стать жертвой мошенников, кражи учетных данных или скрытого взлома еще до того, как вы что-нибудь заподозрите.

Эксперты советуют устанавливать обновления операционки Windows, как только они выходят, и перезагружать ее по требованию.

Защищают ли зрение компьютерные очки

Напомним, компьютерные очки не имеют диоптрий и не улучшают зрение, а их эффект часто является следствием плацебо. По словам офтальмохирурга Владимира Мельника, зрительное переутомление во время работы за монитором возникает из-за редкого моргания и мышечного напряжения и может указывать на близорукость, астигматизм или синдром сухого глаза.

Очки также не способны защитить детей от близорукости или создать защитный микроклимат, ведь они не влияют на увлажненность глаз и температуру воздуха, а лишь смягчают контрастность.

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Кроме того, компьютерные очки не ускоряют естественное восстановление клеток роговицы или сетчатки и не предотвращают повреждения сетчатки, вызванные глаукомой, травмами, возрастными изменениями или диабетом. Единственная их реальная защита — это блокировка сине-фиолетового спектра и ультрафиолета. Это при условии, что на линзах имеется сертифицированное UV400 покрытие.

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