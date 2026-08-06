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Windows просит обновиться не просто так: какие риски ждут ваш ПК
Может ли обычное игнорирование обновлений Windows поставить под угрозу ваш ПК? Специалисты объясняют, почему несколько минут на установку патча могут спасти от серьезных проблем.
Обновления Windows всегда «вылезают» не вовремя — когда нужно срочно доработать за компьютером, отправить письмо или есть другие важные дела. Поступающие одно за другим уведомления начинают раздражать. Но стоит ли пропускать обновление Windows и какие могут быть последствия, если этого не делать?
Об этом пишет BGR.
Что произойдет с компьютером, если игнорировать обновление Windows
Операционная система Windows имеет множество функций, которые могут замедлять работу компьютера. Впрочем, она также предлагает немало полезных скрытых возможностей и малоизвестных настроек конфиденциальности, которые делают пользование более удобным. Многие из таких полезных функций появляются после обновлений.
Отказ от обновления редко приводит к внезапному краху системы, но он оставляет открытыми уязвимости, которыми любят пользоваться злоумышленники. Дело в том, что Microsoft часто устраняет пробелы уже после того, как их находят исследователи, клиенты или хакеры. Как только обновление выходит в свет, киберпреступники уже знают, какие именно ПК остаются незащищенными.
Центр обновления Windows — это прежде всего закрытие пробелов в безопасности. Если система остается уязвимой, она становится легкой добычей для мошенников и вирусов.
Самый известный пример подобного пренебрежения — масштабная кибератака вымогателя WannaCry. Microsoft выпустил поправку к системе в марте 2017 года, но сотни тысяч пользователей не установили ее, и продолжили работать на устаревших версиях Windows.
Масштабы кибератаки оказались катастрофическими: более 300 тысяч ПК в 150 странах вышли из строя. Это остановило работу больниц, заводов и крупных компаний.
В этом и заключается основная опасность отказа в обновлении Windows. Даже если устройство снаружи работает безупречно, незащищенная система может незаметно стать жертвой мошенников, кражи учетных данных или скрытого взлома еще до того, как вы что-нибудь заподозрите.
Эксперты советуют устанавливать обновления операционки Windows, как только они выходят, и перезагружать ее по требованию.
Защищают ли зрение компьютерные очки
Напомним, компьютерные очки не имеют диоптрий и не улучшают зрение, а их эффект часто является следствием плацебо. По словам офтальмохирурга Владимира Мельника, зрительное переутомление во время работы за монитором возникает из-за редкого моргания и мышечного напряжения и может указывать на близорукость, астигматизм или синдром сухого глаза.
Очки также не способны защитить детей от близорукости или создать защитный микроклимат, ведь они не влияют на увлажненность глаз и температуру воздуха, а лишь смягчают контрастность.
Кроме того, компьютерные очки не ускоряют естественное восстановление клеток роговицы или сетчатки и не предотвращают повреждения сетчатки, вызванные глаукомой, травмами, возрастными изменениями или диабетом. Единственная их реальная защита — это блокировка сине-фиолетового спектра и ультрафиолета. Это при условии, что на линзах имеется сертифицированное UV400 покрытие.