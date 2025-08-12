Почему ежей нельзя брать в руки / © Pexels

Реклама

Почему нельзя брать ежиков на руки, рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталий Смаголь. Об этом пишет ресурс «РБК-Украина».

Чем ежи могут навредить человеку

Ежи — это синантропы, то есть животные, хорошо приспособившиеся к жизни рядом с людьми. Но они так же, как другие дикие звери, могут являться переносчиками опасных болезней, в частности бешенства.

Кроме того, между их иглами часто живут клещи, блохи и другие паразиты, представляющие риск для человека. В отличие от кошек или собак, еж не может просто почесать место, где его кусают насекомые, и паразиты остаются на теле длительный промежуток времени.

Реклама

«Если раздвинуть колючки, можно увидеть и клещей, и блох, и мелких паразитов. Это не значит, что еж — грязное животное, но среда между иглами идеально подходит для их жизни», — объясняет Виталий Смаголь.

Также ученый рассказал, откуда взялся миф о том, что ежики любят накалывать на себя яблоки. На самом деле известный из детских сказок образ ежика, который носит на спине яблоки, имеет практическое значение для животного. Ежи специально качаются в гнилых фруктах, чтобы их сок отпугивал или убивал паразитов.

Какие виды ежей живут в Украине

На сегодняшний день в Украине наиболее распространен белогрудый еж, а в восточных регионах страны иногда можно встретить ушастого ежа. Кроме этих видов люди также часто заводят европейских ежиков или карликовых африканских.