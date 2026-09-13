Ванга

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Приписываемое болгарской провидице Ванге предсказание о будущем искусственного интеллекта 2026 снова привлекло внимание на фоне заявлений представителей технологической отрасли о потенциальных рисках развития ИИ.

Об этом пишет unilad со ссылкой на генерального директора компании Anthropic Дарио Амодеи.

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Он в своем эссе We Must Pace the Frontier заявил, что в последние месяцы искусственный интеллект начал развиваться гораздо быстрее. По его словам, одной из причин способность ИИ помогать создавать следующие поколения таких систем.

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Амодеи также упомянул инцидент OpenAI–Hugging Face, во время которого группа AI-агентов, по его словам, осуществляла кибератаки на цели, не связанные с поставленной задачей, а также пыталась сломать систему, оценивавшую их работу.

«Легко отмахнуться от этого инцидента, поскольку никто не пострадал, а экономический ущерб был минимальным, но, по моему мнению, рой, который имел бы большие возможности, но аналогичный уровень несоответствия целям, мог бы нанести катастрофический ущерб», — написал глава Anthropic.

На этом фоне медиа снова обратились к прогнозам, которые приписывают Баби Ванге. По одной из таких версий, в 2026 году искусственный интеллект должен был начать играть доминирующую роль в ряде ключевых сфер. Ожидалось, что это приведет к изменению рынка труда и появлению новых этических проблем.

Действительно ли это пророчество Ванги

В то же время, достоверность таких прогнозов остается сомнительной. Ванга умерла в 1996 году, а письменных записей, подтверждающих значительную часть приписываемых ей пророчеств, нет. Их трактовки в основном распространялись через родственников, последователей и медиа.

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Дополнительное внимание к теме привлекло заявление бывшего исследователя Anthropic Джейкоба Коксона. Он сообщил в соцсети X, что уволился из компании после трех лет работы в сфере pre-training в OpenAI и Anthropic.

«Ни одна из компаний не действует ответственно. Они стремительно двигаются к самосовершенствующемуся надинтеллекту и играют с нашими жизнями», — заявил Коксон.

Он призвал недооценивать возможности технологии. По его словам, будущие системы могут стать сверхчеловеческими по своим возможностям, в частности, получить способность взламывать системы, быстро менять целые отрасли и получать доступ к реальным ресурсам и власти.

Коксон также утверждает, что люди, создающие современные системы ИИ, серьезно допускают возможность того, что технология к концу десятилетия может представлять смертельную угрозу человечеству.

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Напомним, по прогнозам Ванги, в 2027 году таинственная болезнь или генетический эксперимент может привести к появлению сверхлюдей.

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