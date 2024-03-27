Их не существует: "украинские" слова, которые придумала советская власть, чтобы осквернить наш язык

С начала двадцатого века советская власть целенаправленно уничтожала наш язык, придумывая много разных мифов о нем. И беда в том, что многие украинцы до сих пор в них верят. Это касается и некоторых непонятных слов, которые якобы есть в нашем языке. Однако языковед Андрей Шимановский опровергает эту чепуху на своей странице в Instagram.

Какие "украинские" слова придумала советская власть

Таких лексем, как "пикогляд", "розщепірка", "спалахуйка", никогда не существовало в нашем языке. Большинство из них было придумано еще в первой половине ХХ века, чтобы высмеивать и поносить наш язык. Филолог говорит, что российская пропаганда до сих пор занимается этим, публикуя различные статьи об украинском языке, не выдерживающие никакой критики. Но таких публикаций очень много, поэтому некоторые люди верят в эту чепуху.

Шимановский привел список слов, которые ни в коем случае нельзя употреблять, даже в шутку.

"Зажигалка" – "спалахуйка".

"Лифт" – "міжповерховий дротохід".

"Кощей бессмертный" – "чахлик невмирущий".

"Зеркало" – "пикогляд".

"Киндер-сюрприз" – "яйко-сподівайко".

"Соковыжималка" – "сіковичавичувалка".

"Гинекология" – "піхвознавство".

"Акушерка" – "пупорізка".

"Медсестра" – "штрикалка".

"Укол" – "заштрик".

"Телевизор" – "бачик".

"Штопор" – "коркотяг".

Как проверить, действительно ли слово украинское

Чтобы не было сомнений, что слово действительно украинское, можно проверять в онлайн версии "Академического толкового словаря украинского языка". Ресурс "Словотвір" поможет разобраться с украинскими соответствующими заимствованными словами из других языков. Русско-украинские словари помогут разобраться с терминологией или переводом сталых выражений – фразеологизмов.

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