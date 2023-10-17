Их не всегда замечают: основные ошибки, которые допускаются при чистке ковра в домашних условиях

Правильно подобранный ковер помогает создать особую атмосферу в доме. Но не забывайте, что его нужно время от времени чистить.

Ворс может накапливать мелкий мусор и пыль, а если в доме есть маленькие дети или животные — процедура очищения обязательна. При этом важно чистить аккуратно, чтобы не повредить сам ковер. Специалисты утверждают, что есть ошибки, которые допускаются почти все во время уборки. Обратите на них внимание, возможно вы тоже так поступаете.

Напомним, что раньше мы рассказывали, как быстро и без чрезмерных усилий постирать перьевые подушки дома.

Распространенные ошибки при чистке ковра

Избыток влаги может навредить. Если вы не можете или не хотите выносить ковер на улицу, чтобы его почистить, учитывайте, что важно не переборщить с водой. Ведь из-за большого количества жидкости происходит деформация поверхности и ковер придется выбросить.

Если есть пятна, важно знать, чем их лучше выводить. Пятна удаляют от краев к центру, при этом используют разные средства, влияющие на тот или иной вид пятна.

Неприятный запах нельзя скрывать под духами. Не используйте духи, освежители воздуха и т.д., чтобы избавиться от неприятного запаха. Так вы не избавитесь от проблемы, а ситуация только ухудшится.

Как почистить ковер в домашних условиях на полу

Как почистить ковер в домашних условиях / Фото: pixabay.com

Сода, уксус и стиральный порошок

Для приготовления такого раствора влейте в емкость полстакана кипятка, добавьте 70 мл уксусной кислоты и столовую ложку соды и столько же порошка. Хорошо размешайте смесь, влейте в пульверизатор и нанесите на ковер. Чистить поверхность лучше хлопковой тканью, а остатки средства собрать влажной губкой.

Лимонная кислота

Для удаления сложных пятен нанесите на поверхность небольшое количество лимонной кислоты или свежего лимонного сока. Оставьте на несколько часов, затем смойте чистой водой.

Глицерин

Для удаления устаревших пятен, нанесите на них глицерин и оставьте на 1-2 часа, затем протрите влажной тряпкой.

Перекись водорода

Лучше всего применять на светлых коврах. Смочите сначала пятно водой, затем нанесите раствор антисептика (3%) и сразу уберите с помощью мягкой щетки. При необходимости процедуру можно повторить.

Как почистить очень грязный ковер в домашних условиях: быстро и эффективно

Всегда существует риск поставить очень сложное пятно на любимый ковер. Но не беспокойтесь, если действовать быстро, загрязнений можно избавиться.

Кровь

Такие пятна следует обрабатывать исключительно холодной водой. Если пятно только что поставили, сначала промокните сухой салфеткой. А затем обработайте перекисью водорода. Засохшие пятна крови обрабатывают нашатырным спиртом (совместить одну столовую ложку с литром воды).

Моча ребенка или животного

Сначала промокните загрязненный участок, затем приготовьте уксусный раствор (пропорции воды и уксуса 3:1). Смочите раствором пятно, затем насыпьте сверху сухую соду. В конце нанесите мыльный раствор (чайная ложка жидкого мыла и треть ложки перекиси водорода). После высыхания пропылососьте участок.

Воск

Приложите к пятну кусок льда или другого холодного предмета. Подождите до 7 минут, затем уберите лед, устраните отделившийся воск.

Слайм или лизун

Механическим способом удалите слайм из ковра, затем нужно начинать борьбу с пятном от него. Ее можно удалить растворителем клея, медицинским спиртом или половиной столовой ложки уксуса, растворенной в воде.

Шоколад или фрукты

Приготовьте мыльный раствор. Для этого смешайте стружку мыла с водой, добавьте одну столовую ложку уксуса. Нанесите на пятно с помощью ткани. Затем очистите чистой водой.

Чернила

Намочите ватный диск в спирте или лимонной кислоте. Плотно прижмите ватный диск к пятну, чтобы активное вещество впитало чернила. Затем протирайте, пока загрязнение не исчезнет.

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