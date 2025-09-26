Их нельзя покупать ни в коем случае: названы 3 худшие консервы на полках супермаркетов

Какие консервы не стоит покупать в магазинах / © Freepik

Рыбные консервы удобны, питательны и доступны по цене. Они могут стать идеальным решением для быстрого перекуса или основой полноценного блюда. Но не все консервы одинаково безопасны и полезны. Эксперты по безопасности питания в 2025 году проанализировали рынок и определили три вида консервов, которые чаще всего оказываются некачественными и даже опасными для здоровья. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Килька в томате

Этот продукт часто становится объектом фальсификации.

Вместо целой рыбы в банке можно найти «кашу» из обломков, голов и внутренностей.

Для густоты и маскировки недобросовестные производители используют много муки и сахара, что снижает ценность продукта.

Рыбы в банке обычно гораздо меньше, чем заливки.

Есть риск отравления из-за испорченного сырья или нарушения условий хранения.

Консервированный тунец

Популярен продукт, который часто считают диетическим и полезным. Однако есть важные оговорки.

Тунец накапливает ртуть, особенно крупные особи.

Такой продукт нежелательно употреблять беременным и детям.

Специалисты советуют выбирать тунец в собственном соке, а не в масле, и отдавать предпочтение маркировке «light» — в нем обычно меньше ртути.

Рыба в масле

Этот вариант имеет больше всего нареканий на качество.

Часто используется низкосортное масло, которое портит вкус и сокращает срок годности продукта.

При неправильном хранении или повреждении банки возможно образование токсинов.

Анаэробные условия в банках с маслом увеличивают риск ботулизма — одной из самых опасных пищевых инфекций.

Как выбирать безопасные рыбные консервы