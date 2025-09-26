- Дата публикации
Их нельзя покупать ни в коем случае: названы 3 худшие консервы на полках супермаркетов
Консервы могут быть полезным и вкусным продуктом, если их правильно выбирать. Обращайте внимание на состав и состояние банки, тогда вы сможете наслаждаться любимой рыбкой без ущерба для здоровья.
Рыбные консервы удобны, питательны и доступны по цене. Они могут стать идеальным решением для быстрого перекуса или основой полноценного блюда. Но не все консервы одинаково безопасны и полезны. Эксперты по безопасности питания в 2025 году проанализировали рынок и определили три вида консервов, которые чаще всего оказываются некачественными и даже опасными для здоровья. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».
Килька в томате
Этот продукт часто становится объектом фальсификации.
Вместо целой рыбы в банке можно найти «кашу» из обломков, голов и внутренностей.
Для густоты и маскировки недобросовестные производители используют много муки и сахара, что снижает ценность продукта.
Рыбы в банке обычно гораздо меньше, чем заливки.
Есть риск отравления из-за испорченного сырья или нарушения условий хранения.
Консервированный тунец
Популярен продукт, который часто считают диетическим и полезным. Однако есть важные оговорки.
Тунец накапливает ртуть, особенно крупные особи.
Такой продукт нежелательно употреблять беременным и детям.
Специалисты советуют выбирать тунец в собственном соке, а не в масле, и отдавать предпочтение маркировке «light» — в нем обычно меньше ртути.
Рыба в масле
Этот вариант имеет больше всего нареканий на качество.
Часто используется низкосортное масло, которое портит вкус и сокращает срок годности продукта.
При неправильном хранении или повреждении банки возможно образование токсинов.
Анаэробные условия в банках с маслом увеличивают риск ботулизма — одной из самых опасных пищевых инфекций.
Как выбирать безопасные рыбные консервы
Читайте этикетку. В составе должен быть указан максимум рыбы и минимум дополнительных ингредиентов.
Осматривайте банку. Она должна быть целой, без вмятин, ржавчины и вздутия.
Выбирайте консервацию в собственном соке. Это самый естественный и безопасный вариант.
Проверяйте после открытия. Рыба должна оставаться целой, без резкого или гнилостного запаха.
Покупайте в проверенных магазинах. Это уменьшает риск встретиться с подделкой или просроченным товаром.