Их нельзя покупать ни в коем случае: названы 3 худшие консервы на полках супермаркетов

Консервы могут быть полезным и вкусным продуктом, если их правильно выбирать. Обращайте внимание на состав и состояние банки, тогда вы сможете наслаждаться любимой рыбкой без ущерба для здоровья.

Какие консервы не стоит покупать в магазинах

Какие консервы не стоит покупать в магазинах / © Freepik

Рыбные консервы удобны, питательны и доступны по цене. Они могут стать идеальным решением для быстрого перекуса или основой полноценного блюда. Но не все консервы одинаково безопасны и полезны. Эксперты по безопасности питания в 2025 году проанализировали рынок и определили три вида консервов, которые чаще всего оказываются некачественными и даже опасными для здоровья. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Килька в томате

  • Этот продукт часто становится объектом фальсификации.

  • Вместо целой рыбы в банке можно найти «кашу» из обломков, голов и внутренностей.

  • Для густоты и маскировки недобросовестные производители используют много муки и сахара, что снижает ценность продукта.

  • Рыбы в банке обычно гораздо меньше, чем заливки.

  • Есть риск отравления из-за испорченного сырья или нарушения условий хранения.

Консервированный тунец

Популярен продукт, который часто считают диетическим и полезным. Однако есть важные оговорки.

  • Тунец накапливает ртуть, особенно крупные особи.

  • Такой продукт нежелательно употреблять беременным и детям.

  • Специалисты советуют выбирать тунец в собственном соке, а не в масле, и отдавать предпочтение маркировке «light» — в нем обычно меньше ртути.

Рыба в масле

  • Этот вариант имеет больше всего нареканий на качество.

  • Часто используется низкосортное масло, которое портит вкус и сокращает срок годности продукта.

  • При неправильном хранении или повреждении банки возможно образование токсинов.

  • Анаэробные условия в банках с маслом увеличивают риск ботулизма — одной из самых опасных пищевых инфекций.

Как выбирать безопасные рыбные консервы

  • Читайте этикетку. В составе должен быть указан максимум рыбы и минимум дополнительных ингредиентов.

  • Осматривайте банку. Она должна быть целой, без вмятин, ржавчины и вздутия.

  • Выбирайте консервацию в собственном соке. Это самый естественный и безопасный вариант.

  • Проверяйте после открытия. Рыба должна оставаться целой, без резкого или гнилостного запаха.

  • Покупайте в проверенных магазинах. Это уменьшает риск встретиться с подделкой или просроченным товаром.

