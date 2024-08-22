Их оберегают высшие силы: знаки зодиака, которых защищают ангелы-хранители

Рассказываем, кто из знаков зодиака имеет мощную небесную защиту, кажется, что их ничто не может одолеть.

Овен

Это первый знак зодиакального круга, поэтому он жаждет жизни и крайне безудержен. Но ему удается достаточно легко и быстро решать любые проблемы и выходить сухим из воды. Другим остается только удивляться, как у них это выходит. А все потому, что Овна ведут высшие силы, и в трудные минуты он смело может обращаться к ним за помощью в форме молитвы.

Телец

Это тот знак зодиака, который больше надумывает кучу проблем, а потом сам пытается их решить. Впрочем, у него есть ангел-хранитель, который всегда направляет его на правильный путь и не дает сойти с него. Кажется, что этот знак зодиака легко преодолевает жизненные препятствия и добивается своих целей. А все потому, что высшие силы помогают Тельцам становиться успешными и счастливыми.

Рак

Если Раки имеют какие-то невзгоды, им обязательно нужно обращаться за помощью к своему ангелу-хранителю, и тот быстр поможет справиться с любой проблемой. Это можно делать мысленно или в форме молитвы. На жизненном пути этого зодиака будут встречаться препятствия, но высшие силы посылают их лишь для того, чтобы он становился сильнее и мудрее.

Рыбы

Это знак зодиака, которому везет практически во всем. А все недаром, просто Рыбы имеют в покровителях очень сильного ангела-хранителя. Поэтому они могут позволить себе даже не напрягаться, деньги, успех и счастье сами плывут в их руки. Рыбы, если испытывают какую-либо проблему, могут легко ее избежать, потому что обладают хорошо развитой интуицией. Поэтому жизнь этого зодиака – это сплошная белая полоса.

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