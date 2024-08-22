Их оберегают высшие силы: знаки зодиака, которых защищают ангелы-хранители

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, находящихся под защитой ангелов.
Рассказываем, кто из знаков зодиака имеет мощную небесную защиту, кажется, что их ничто не может одолеть.
Овен
Это первый знак зодиакального круга, поэтому он жаждет жизни и крайне безудержен. Но ему удается достаточно легко и быстро решать любые проблемы и выходить сухим из воды. Другим остается только удивляться, как у них это выходит. А все потому, что Овна ведут высшие силы, и в трудные минуты он смело может обращаться к ним за помощью в форме молитвы.
Телец
Это тот знак зодиака, который больше надумывает кучу проблем, а потом сам пытается их решить. Впрочем, у него есть ангел-хранитель, который всегда направляет его на правильный путь и не дает сойти с него. Кажется, что этот знак зодиака легко преодолевает жизненные препятствия и добивается своих целей. А все потому, что высшие силы помогают Тельцам становиться успешными и счастливыми.
Рак
Если Раки имеют какие-то невзгоды, им обязательно нужно обращаться за помощью к своему ангелу-хранителю, и тот быстр поможет справиться с любой проблемой. Это можно делать мысленно или в форме молитвы. На жизненном пути этого зодиака будут встречаться препятствия, но высшие силы посылают их лишь для того, чтобы он становился сильнее и мудрее.
Рыбы
Это знак зодиака, которому везет практически во всем. А все недаром, просто Рыбы имеют в покровителях очень сильного ангела-хранителя. Поэтому они могут позволить себе даже не напрягаться, деньги, успех и счастье сами плывут в их руки. Рыбы, если испытывают какую-либо проблему, могут легко ее избежать, потому что обладают хорошо развитой интуицией. Поэтому жизнь этого зодиака – это сплошная белая полоса.
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