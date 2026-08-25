Их почти не осталось: семь видов рыб в Украине оказались на грани исчезновения

Какие виды рыб исчезают в Украине / © pexels.com

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В украинских реках и других водоемах все реже встречаются некоторые виды крупной рыбы. Часть популяций сокращается настолько быстро, что некоторые представители уже оказались под угрозой исчезновения. Наиболее страдают виды, которым для размножения нужны чистые водоемы и возможность свободно перемещаться по рекам. Одной из главных причин сокращения численности рыбы считают строительство дамб и других гидротехнических сооружений. Они нарушают естественные миграционные пути, особенно для осетровых, перемещающихся между морем и пресными водоемами во время нереста.

Какие виды рыб в Украине стали редкими

Среди видов, имеющих проблемы с численностью, называют осетра, рыбу-шипа, днепровскую марену, обыкновенного сома, обыкновенного карася, подуста и европейского слижа. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

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Особенно сложная ситуация с рыбой-шипом — представителем осетровых, который фактически исчез из украинских водоемов. Осетр также занесен в Красную книгу Украины, а для поддержки его популяции применяют искусственное разведение.

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Уязвимыми остаются и большие сомы. На их численность влияет чрезмерный лов, в частности лов крупных особей в зимовальных ямах. Это может препятствовать естественному обновлению популяции.

Днепровская марена сейчас встречается значительно реже, хотя отдельные более стабильные популяции сохранились в бассейнах Припяти и Десны.

Почему состояние водоемов имеет значение

Не меньшей проблемой является загрязнение рек, ухудшение качества воды и недостаток кислорода. Особенно чувствительны к таким изменениям подуст и европейский слиж. Они все еще встречаются, в частности, в бассейне Десны, однако в других водоемах их становится все меньше.

В то же время исчезновение вида из конкретной реки еще не означает, что он полностью исчез в Украине. Часть популяций продолжает существовать там, где сохранились благоприятные условия.

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