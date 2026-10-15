Их преданность не знает границ: эксперт назвала 6 пород собак для тех, кто ищет верного друга

Немецкая овчарка / © Associated Press

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Некоторые собаки не просто любят проводить время с хозяином, но и стремятся сопровождать его практически везде. Дрессировщица назвала шесть пород, представители которых могут стать особенно преданными компаньонами.

Об этом пишет Parade Pets со ссылкой на профессиональную дрессировщицу собак Энни-Мэй Леви.

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По словам эксперта, собака любой породы способна установить прочную связь с человеком. В то же время некоторые из них отличаются общительностью, привязанностью к хозяину и желанием участвовать в его повседневной жизни.

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Лабрадор-ретривер

Леви называет лабрадоров одними из самых универсальных собак-компаньонов. Они с удовольствием проводят время с хозяином и готовы участвовать в различных занятиях — от прогулок до активного отдыха.

Кроме того, лабрадоры стремятся угодить человеку, поэтому обычно хорошо поддаются дрессировке. Это активные, общительные собаки, средняя продолжительность жизни которых составляет 11–13 лет.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки способны устанавливать чрезвычайно прочную связь со своими хозяевами. Именно эти качества в сочетании с умом и способностью к обучению позволяют представителям этой породы успешно работать бок о бок с людьми, в частности в армии и полиции.

По словам Леви, при правильной дрессировке немецкие овчарки могут оставаться надежными партнерами даже в опасных и непредсказуемых ситуациях.

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Сибирский хаски

Несмотря на свой независимый характер, хаски могут быть ласковыми и общительными. Особенно хорошо они будут себя чувствовать рядом с активными людьми, которые готовы много гулять и проводить время на свежем воздухе.

В то же время будущим владельцам следует учитывать темперамент породы: хаски очень энергичны, нуждаются в достаточной физической нагрузке и могут быть довольно шумными.

Бордер-колли

Бордер-колли отличаются умственными способностями, способностью быстро учиться и вниманием к человеку. По словам дрессировщицы, они хорошо реагируют на эмоциональное состояние хозяина, что помогает сформировать особенно тесную связь.

Однако высокий интеллект имеет и обратную сторону: таким собакам необходимы регулярные занятия и достаточная умственная стимуляция.

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Австралийская пастушья собака

Представители этой породы славятся преданностью, настойчивостью и смелостью. Если правильно воспитать австралийскую пастушью собаку, она может стать очень надёжным компаньоном.

Однако эта порода подойдет не каждому. Леви советует заводить такую собаку людям, у которых есть опыт дрессировки и которые готовы уделять обучению много времени.

Боксер

Боксеры отличаются игривым характером и неиссякаемой энергией. Эксперт описывает их как веселых и даже немного неуклюжих собак, рядом с которыми трудно скучать.

В то же время за забавным поведением скрывается сильная привязанность к человеку. Поэтому боксер может стать хорошим выбором для тех, кто ищет активного и общительного четвероногого компаньона.

Напомним, что среди многочисленных пород собак есть настоящие любимцы семей, которые отличаются игривостью, общительностью и жизнелюбием. Специалисты назвали семь пород, которые особенно часто демонстрируют радость и привязанность к людям.

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