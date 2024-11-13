Их всего семь: названы продукты, которые ни в коем случае нельзя покупать замороженными

Большинство продуктов вкуснее, когда они свежие, а во время замораживания они теряют свои свойства. Поэтому от их приобретения лучше отказаться.

Брокколи

Кулинары утверждают, что замороженная брокколи становится слишком мягкой во время приготовления. К тому же, производители обычно используют для заморозки стебли плохого качества, как резиновые. Брокколи вообще достаточно "нежный" овощ, плохо переносящий замораживание. Все овощи семейства крестоцветных теряют большую часть своего вкуса во время этого процесса. Что еще хуже, они также теряют и полезные вещества, поэтому вы не извлечете никакой пользы от их употребления.

Хлеб

Хотя некоторые и рекомендуют замораживать продукты из теста, такая идея все же не самая лучшая. Когда хлеб замораживается, его консистенция меняется. Поэтому, если вы любите хрустящую корочку и вкусную мякоть, тогда лучше свежего изделия вам не найти.

Котлеты для бургеров

Прежде всего, говорят кулинары, так поступать не следует из-за того, что продукт теряет свои вкусовые качества. Гораздо лучше приобрести свежий фарш, добавить любимые специи и наслаждаться.

Постный белок (курица, рыба, морепродукты)

Хотя запасы этих замороженных продуктов могут гарантировать, что у вас будут надежные приемы пищи в будущем, кулинары утверждают, что они плохо хранятся в морозильной камере. На самом деле, в любом типе белка при замораживании разрушаются стенки клеток, и вся вода словно вытекает из него. В результате вы получаете сухую массу с плохой текстурой.

Расчески

Некоторые производители добавляют в замороженные гребешки воду, чтобы сделать их более тяжелыми и, как результат, более дорогими. А еще этот продукт после приготовления становится слишком жестким и неприятным по вкусу.

Клубника

Большинство ягод можно смело замораживать, чтобы наслаждаться ими после окончания сезона. Однако с клубникой этого лучше не делать. Из-за своей пористой структуры она перенасыщается влагой, которая распадается во время замораживания. Поэтому замороженную клубнику лучше не использовать даже для приготовления смузи.

Десерты с заварным тестом

Заварное тесто очень плохо хранится во время заморозки. У большинства из них (эклеры, паффы, шу и т.п.) во время выпечки и после наполнения кремом появляется хрустящая воздушная корочка, страдающая во время заморозки. В результате вы получите что-то мокрое, резиновое и совсем не съедобное.

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