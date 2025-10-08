ИИ помог поймать предполагаемого преступника: как ChatGPT "сдал" подозреваемого в смертельном пожаре

Убийственный пожар в Лос-Анджелесе раскрыли с помощью искусственного интеллекта. / © BBC

В США задержали подозреваемого в причинении смертельного пожара в Лос-Анджелесе, который произошел в январе и унес жизни 12 человек. 29-летний Джонатан Риндеркнехт был заключен под стражу во Флориде 7 октября. Ему предъявлены обвинения в уничтожении имущества путем поджога и могут добавить обвинения в убийстве.

Следователи вышли на Риндеркнехта, работавшего водителем Uber, благодаря его переписке с чат-ботом ChatGPT. Человек использовал искусственный интеллект для генерации изображений Лос-Анджелеса в огне.

Пожар, который он якобы начал в районе Pacific Palisades на Новый год, несколько дней тлел под землей, прежде чем вырваться наружу. Она стала одной из самых разрушительных в истории города. Этот пожар охватил сотни гектаров, привел к эвакуации 100 тысяч жителей и, по оценкам экспертов, мог стать «самым дорогим» лесным пожаром в истории США.

