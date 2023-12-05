Икона стиля: вот как нужно носить джинсы этой зимой, чтобы выглядеть модно

Стильные, функциональные и практичные — именно таковы джинсы, независимо от веяний моды. Недаром стилисты утверждают, что каждая девушка должна иметь по меньшей мере несколько пар на любой вкус: бойфренды, скини, классические прямые. Как носить джинсы зимой, чтобы было модно и тепло?

Какую обувь носить под джинсы зимой

Начнём именно с обуви, ведь с ней у большинства появляются проблемы. В этом зимнем сезоне самым стильным сочетанием считается джинсы с ботфортами. При этом выбирайте максимально обтягивающие и узкие штаны. Сапоги можете подбирать такого же силуэта, ведь и "чулки", и более свободные модели будут выглядеть модно.

Если в вашем гардеробе есть постоянная классика (прямые джинсы), их стилисты советуют сочетать с ботильонами или ботинками. Важно обратить внимание на один маленький нюанс: чтобы создать эффектный образ, выберите джинсы с необработанными краями брюк. Они этой зимой считаются очень актуальными.

Теплый верх и джинсы

Что носить зимой под джинсы / Фото: Pexels

Зимний "верх" всегда должен быть уютным. А в этом году стилисты еще советуют обратить внимание на объемные модели. Однако нужно учесть один важный момент: чем массивнее и объемнее верх, тем уже должны быть джинсы. Для зимнего сезона лучше выбирать джинсы с высокой талией. В такие модели гораздо проще заправить свитер, джемпер или рубашку.

Что носить зимой под джинсы: верхняя одежда

Джинсы имеют модный вид практически с любой верхней одеждой. Лучше здесь ориентироваться на общую стилистику вашего образа и цвет. К примеру, с джинсами бойфрендами можно одеть классическое пальто нейтрального оттенка и ботинки в мужском стиле. А если джинсы имеют прямой крой, то их можете смело совмещать с актуальным в этом сезоне укороченным пуховиком.

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