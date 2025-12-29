ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

2026 год високосный или нет: как выбрать лучшую дату для женитьбы

Многие пары долго колеблются с датой свадьбы, опасаясь высокосных лет, якобы приносящих неудачу в браке. 2026 год уже окружен многочисленными приметами и советами, и это не удивительно — ведь каждый хочет выбрать самое благоприятное время для создания семьи.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
2026 год: высокосный или нет

2026 год: высокосный или нет / © pexels.com

ТСН.ua расскажет, будет ли 2026 год высокосным, какие традиции с ним связаны и можно ли смело планировать свадьбу без страха предрассудков.

Высокосный ли 2026 год

По календарю 2026 год не является высокосным. Предыдущий високосный год был 2024-й, а следующий придется на 2028-й. Так что февраль 2026-го будет привычным 28 дней, что делает год спокойным и благоприятным для новых начинаний.

Свадьба в 2026 году

Народные приметы считают, что браки, заключенные в невысокие годы, более долговечны — год спокоен и не несет «лишней» энергетики перемен. Поэтому 2026 год идеально подходит для свадеб, помолвки и создания счастливой семьи.

Когда лучше жениться

Самые благоприятные месяцы: май, август и сентябрь.

Избегайте дней перед великими церковными постами.

Свадьба на растущий месяц считается хорошей приметой, приносящей семейное благополучие.

2026 год — не высокосный и вполне благоприятный для свадьбы. Если выбрать дату с любовью и искренними намерениями, никакие предрассудки не смогут помешать счастью молодоженов.

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie