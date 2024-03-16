Им не место на могиле: какие цветы нельзя сажать на кладбище и перечень тех, что прекрасно подходят

На могиле обычно советуют сажать те цветы, которые выглядят просто, без особой изысканности. Также важно, чтобы они не нуждались в особом уходе, частой поливке.

Слишком пестрые и яркие цветы не подойдут, ведь такая клумба может понравиться вандалам. Оригинальный вид имеют растения в горшках, но помните, что такие варианты часто воруют и устойчивостью они не отличаются.

Какие цветы нельзя сажать на могиле?

Кладбище не стоит украшать следующими растениями:

Розы – хотя это очень красивые цветы, которые нравятся многим, но на кладбище им не место. Прежде всего потому, что вы рискуете остаться без клумбы в ближайшее время, ведь именно на такие цветы чаще всего обращают внимание вандалы.

– хотя это очень красивые цветы, которые нравятся многим, но на кладбище им не место. Прежде всего потому, что вы рискуете остаться без клумбы в ближайшее время, ведь именно на такие цветы чаще всего обращают внимание вандалы. Вербена — оригинальный и несколько даже мистический цветок, с которым связано немало легенд. Возможно, поэтому ее не советуют сажать на кладбище.

— оригинальный и несколько даже мистический цветок, с которым связано немало легенд. Возможно, поэтому ее не советуют сажать на кладбище. Астильба — ее еще называют "цветущая трава", ее редко высаживают на могилу из-за пестрых оттенков, которые неуместны в таком печальном месте.

— ее еще называют "цветущая трава", ее редко высаживают на могилу из-за пестрых оттенков, которые неуместны в таком печальном месте. Эустома чем-то напоминает розу, но не имеет колючек. Скорее всего, именно из-за ее красоты на могилах эустома высаживают крайне редко.

чем-то напоминает розу, но не имеет колючек. Скорее всего, именно из-за ее красоты на могилах эустома высаживают крайне редко. Дельфиниум — голубые и синие цветы, которые слишком требовательны к почве. Они нуждаются в тщательном уходе, а на кладбище это сделать очень тяжело.

— голубые и синие цветы, которые слишком требовательны к почве. Они нуждаются в тщательном уходе, а на кладбище это сделать очень тяжело. Иксия – довольно интересный цветок, который пришел к нам из Африки. Плохо переносит холод, любит жару.

– довольно интересный цветок, который пришел к нам из Африки. Плохо переносит холод, любит жару. Лилия – очень красивое растение, также любящее теплые участки, поэтому может расти не везде.

Также стоит отметить, что рядом с могилами не рекомендуется сажать саженцы деревьев. Корневая система слишком быстро разрастается и может повредить надгробия.

Что можно посадить на кладбище

Что можно сажать на кладбище / Фото: Unsplash

Если вы ищете многолетники, которые будут цвести год за годом, следует обратить внимание на следующие растения:

Лаванда – довольно красивый цветок с приятным ароматом и фиолетовыми лепестками, может расти даже при недостаточной поливе. Выдерживает сухую почву и жаркую погоду.

– довольно красивый цветок с приятным ароматом и фиолетовыми лепестками, может расти даже при недостаточной поливе. Выдерживает сухую почву и жаркую погоду. Ирис – красочные цветы, которые помогут создать приятную атмосферу. Хорошо растут в сухом грунте на солнечном участке.

– красочные цветы, которые помогут создать приятную атмосферу. Хорошо растут в сухом грунте на солнечном участке. Георгина – красивое многолетнее растение с красочными бутонами, может расти даже без постоянной поливки.

Также можно усадить на кладбище и однолетние цветы. Выбирайте следующие варианты:

Маргаритки – простые, но довольно красивые цветы, которые будут иметь великолепный вид на кладбище. Обычно имеют розовые и белые лепестки. Они не требуют особого ухода и растут без поливки.

– простые, но довольно красивые цветы, которые будут иметь великолепный вид на кладбище. Обычно имеют розовые и белые лепестки. Они не требуют особого ухода и растут без поливки. Петунии – популярные однолетники, обеспечивающие обильное цветение. Могут хорошо расти на солнечных участках, не требуют постоянной поливки.

Попытайтесь посадить такие цветы на кладбище и вы создадите атмосферу уюта и покоя. Ведь именно это нужно месту, куда мы приходим, чтобы вспомнить тех, кого уже нет рядом.

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