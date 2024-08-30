Им всегда важно знать, где находится человек: ученые рассказали, почему коты следят за хозяевами

Кошек окружает ореол тайны с незапамятных времен. Если у собак эмоции читаются достаточно легко, то поведение кошек часто непредсказуемо. Однако, уверены ученые, загадочность этих животных – это глубина социальных связей между ними и хозяевами.

Ученые из Киотского университета недавно провели исследование, в котором развенчали популярный миф об эгоизме кошек. Результаты эксперимента удивили, ведь они показали, что эти животные способны проявлять настоящий интерес к своим хозяевам, внимательно отслеживая, где именно в квартире находятся.

Доказательства, которые привели учёные, убеждают, что коты действительно любят следить за перемещением людей внутри квартиры или дома. Они используют различные подсказки, такие как голоса или звуки, чтобы определять, где именно в помещении находится их хозяин, даже не видя его.

При этом следует отметить, что коты не только замечают, в какие именно комнаты заходят люди, но и способны формировать некую "карту" их маршрута. Через некоторое время у кошек строятся определенные ожидания по поводу того, куда сейчас направится хозяин и что он будет делать. Например, как только они услышат знакомый голос или шаги от такого направления, откуда не ожидали, могут удивиться или даже растеряться. Поскольку такое противоречит той "карте", которую они для себя сформировали.

То есть, говорят ученые, коты способны использовать комплекс различных визуальных и звуковых сигналов, отслеживая перемещение людей, чтобы понять поведение хозяина.

Ученые задумались, почему коты отслеживают перемещение хозяев. Для этого они провели ряд экспериментов, используя звукозаписи голосов владельцев животных. Они воспроизводили эти записи, чтобы имитировать присутствие человека в разных помещениях дома. Реакции кошек были очень интересны. Кошки выглядели растерянно, когда "голос" звучал из той части комнаты, из которой они этого не ожидали. По их поведению ученые поняли, что сложившаяся ранее "карта" местонахождение хозяина была нарушена.

Благодаря такому эксперименту учёные поняли, что кошки не просто пассивно реагируют на перемещение своих владельцев. Они пытаются активно контролировать их местонахождение, опираясь на данные, которые они ранее получили.

Ученые уверены, что желание знать, где находится хозяин, является признаком глубоких эволюционных корней. Чтобы выжить в дикой природе этим животным требовалась тесная связь со своей социальной группой. Так они могли лучше оградиться от хищников. В домашних условиях эта потребность сохранилась. А хозяина коты считают своим ближайшим окружением.

Кроме того, с помощью таких "ментальных карт" коты получают внимание и еду от хозяина своевременно. Более того, они необходимы не только животным, но и человеку, ведь помогают укрепить их связь. Результаты исследования показали, что коты вовсе не эгоистические животные, у них глубокий интерес в человеческих компаньонах, стремятся поддерживать с ними глубокую социальную связь.

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