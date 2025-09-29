Имбирь можно вырастить дома: пошаговая инструкция для начинающих

Имбирь / © Pixabay

Реклама

Свежий имбирь можно найти практически в каждом продуктовом магазине. Однако мало кто знает, что его можно успешно выращивать в домашних условиях.

Как это правильно сделать — читайте дальше.

Для посадки отбирают свежие корневища без повреждений и плесени. Лучше всего, если на ветках будут видны глаза, из которых будут расти побеги. Подобравшееся таким образом корневище значительно повышает шансы здорового роста растения.

Реклама

Среди многих видов можно выделить: имбирь лимонный, имбирь японский, имбирь лекарственный, имбирь желтый, имбирь малайский.

Имбирь требует высоких температур, желательно около 22-25 градусов по Цельсию. Также нужно обеспечить относительно высокую влажность воздуха. Для этого горшки можно поставить на поддоны с влажным керамзитом или воспользоваться увлажнителем воздуха. Необходимо следить за тем, чтобы почва, в которой растет имбирь, была постоянно влажной — сухости она не терпит.

Лучшее время для его посадки — начало января — само прорастание часто занимает 6-8 недель.

Высаживать корневища имбиря можно и ранней весной — в феврале или начале марта — при условии, что горшок будет находиться в светлом месте, в помещении с постоянной температурой 22-24 градуса.