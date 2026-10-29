Имеет ли соевый соус пользу: кому его не следует употреблять и как выбрать качественный продукт

Как правильно выбирать качественный соевый соус / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Соевый соус добавляют к салатам, маринадам, рису, мясу и овощам, чтобы сделать вкус блюд более выразительным. Тем не менее, этот популярный продукт имеет не только кулинарные преимущества: его состав зависит от способа производства, а чрезмерное потребление может увеличивать количество соли в рационе. Американский медицинский ресурс Harvard Health причисляет соевый соус к ферментированным продуктам, одновременно подчеркивая важность контроля натрия. Поэтому, выбирая соевый соус, следует обращать внимание не только на вкус и цену, но и на склад и пищевую ценность.

Есть ли какая-то польза соевого соуса для здоровья

Традиционный соевый соус производят путем ферментации соевых бобов, пшеницы, воды и соли. Во время этого процесса формируются характерный аромат и насыщенный вкус умами — так называемый пятый вкус, который делает еду более выразительной.

Реклама

Одно из главных преимуществ соуса — способность усиливать вкус блюд без необходимости добавлять другие приправы. Если использовать его вместо части соли, можно сделать блюдо более ароматным, хотя общее количество натрия все равно нужно контролировать.

Реклама

В процессе ферментации образуются аминокислоты и другие соединения, которые формируют вкус продукта. Однако не следует считать соевый соус значимым источником белка, витаминов или минералов: обычно его употребляют в небольших количествах, а основная пищевая ценность зависит от остального рациона.

Важно также не приписывать соусу лечебных свойств. Наличие продуктов ферментации не означает, что улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет или защищает от заболеваний.

Кому нужно быть осторожными с соевым соусом

Людям с повышенным АД. Обычный соевый соус содержит много натрия. Его избыток в рационе может способствовать повышению давления, поэтому при гипертонии лучше выбирать варианты с пониженным содержанием соли и использовать их умеренно. Американская кардиологическая ассоциация предостерегает, что даже соусы с пониженным содержанием натрия могут оставаться достаточно солеными.

Людям с заболеваниями почек или сердца. Если врач рекомендовал ограничивать натрий, то количество соевого соуса также нужно учитывать. При таких состояниях целесообразно согласовать пищевые ограничения с медицинским специалистом.

Людям с аллергией на сою. Соевый соус может вызвать аллергическую реакцию, поэтому при подтвержденной аллергии его следует избегать.

Людям с целиакией или непереносимостью глютена. Традиционный соевый соус часто содержит пшеницу. В таком случае следует искать продукт с четкой маркировкой «без глютена» и проверять состав.

В отдельном внимании нуждаются люди, принимающие ингибиторы моноаминооксидазы — определенную группу антидепрессантов. Из-за возможного взаимодействия с тирамином, содержащимся в некоторых ферментированных продуктах, в частности соевом соусе, следует уточнить допустимые ограничения у врача или фармацевта.

Как выбрать качественный соевый соус

При покупке в первую очередь проверьте этикетку. Качественный традиционный соус обычно производят из соевых бобов, воды, соли и пшеницы, если она используется в рецептуре. Ферментация должна быть указана в описании продукта или упаковке.

Реклама

Обратите внимание на следующие признаки:

Состав. Чем понятнее список ингредиентов, тем легче оценить продукт. В традиционном соусе основными составляющими являются соя, вода, соль и, как правило, пшеница.

Способ производства. Ищите обозначения о естественной ферментации или традиционном брождении. Есть также соусы, сделанные методом кислотного гидролиза растительного белка, которые различаются методом производства и вкусовыми качествами.

Количество натрия. Сравните показатели на 100 мл или на одинаковую порцию. Соус с пониженным содержанием соли может быть лучшим выбором для тех, кто контролирует его потребление, но все равно нуждается в умеренном использовании.

Маркировка без глютена. Если нужно исключить глютен, не полагайтесь только на название или внешний вид продукта. Проверяйте соответствующую маркировку и состав.

Упаковка и срок годности. Выбирайте бутылки без повреждений, с четкой маркировкой производителя, составом и датой.

Сколько соевого соуса можно употреблять

Универсальной нормы для всех нет. Количество зависит от потребления соли, состояния здоровья и рекомендаций врача. Для большинства людей практический подход использовать соус небольшими порциями, например, добавлять чайную ложку к блюду, а не наливать его непосредственно из бутылки.

Чтобы уменьшить количество натрия, смешивайте соус с лимонным соком, имбирем, чесноком или небольшим количеством воды. Также не следует одновременно добавлять в блюдо много соевого соуса, соли и других соленых приправ.

Новости партнеров

Новости партнеров