Какой день ангела 3 декабря / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 3 декабря

Поздравьте с именинами 3 декабря 2026 Андрея, Гаврила, Георгия, Ивана, Николая, Федора.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве редко огорчает родителей, хоть и любит пошалить. Во взрослом возрасте становится оптимистичным и хорошим.

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Гаврило — древнеарамейское имя, переводится как «Бог — моя сила». В детстве не подвергается постороннему воздействию, имеет чувствительную нервную систему. Во взрослом возрасте становится общительным, коммуникабельным.

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Георгий — древнегреческие корни, толкуется как «земледелец». В детстве честолюбив, часто живет в вымышленном мире. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, тружеником.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, дружелюбным.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве скромный, обходительный. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве робок, спокоен. Во взрослом возрасте становится импульсивным, эксцентричным.

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Душевные поздравления в прозе с Днем ангела 3 декабря

Душевные поздравления в прозе с Днем ангела 3 декабря / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от невзгод, помогает находить правильный путь и дарит силы для осуществления самых заветных мечтаний. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви, радости в каждом дне и рядом людей, которые согревают сердце.

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С Днем ангела! Пусть жизнь будет щедрой на приятные события, хорошие новости, счастливые моменты и теплые встречи. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, поддерживал в сложные минуты, оберегал от всего плохого и помогал исполнять желания. Пусть в душе царят мир, гармония и любовь.

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю тебе здоровья, благополучия, неистощимой энергии и вдохновения. Пусть каждый день приносит поводы для улыбки, а судьба дарит приятные сюрпризы. Пусть твой ангел всегда подсказывает правильные решения, защищает от жизненных бурь и ведет к счастью.

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда держит над тобой свои крылья, оберегает от тревог и невзгод, дарит веру в себя и надежду на лучшее. Желаю тепла в доме, достатке, взаимопонимании, искренних друзей и большого счастья, которое наполняет сердце и делает жизнь прекрасной.

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Поздравляю с Днем ангела и желаю всего светлейшего! Пусть в твоей жизни будет больше счастливых дней, чем поводов для печали, больше любви, чем тревог, и больше исполненных мечтаний, чем надежд. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был твоей надежной опорой, а судьба щедро дарила здоровье, счастье, мир и благополучие.

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