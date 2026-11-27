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Именины 4 декабря: кто празднует День ангела и лучшие поздравления
Узнайте в материале ТСН.ua, кто отмечает день ангела 4 декабря 2026 года и как можно поздравить именинников.
Кто празднует день ангела 4 декабря
Поздравьте с именинами 4 декабря 2026 Василия, Геннадия, Дмитрия, Ивана, Николая, Александра, Алексея, Анастасию, Варвару, Екатерину, Киру, Юлию.
Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве дружелюбив. Во взрослом возрасте становится решительным.
Геннадий — древнегреческое имя, переводится как «сын Гермеса». В детстве оптимистичный. Во взрослом возрасте становится веселым.
Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве дружелюбный. Во взрослом возрасте становится сообразительным.
Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится верным.
Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.
Анастасия — древнегреческое имя, переводится как «бессмертная». В детстве спокойная. Во взрослом возрасте становится преданной.
Варвара — латинские корни, толкуется как «чужеземка». В детстве дружелюбная. Во взрослом возрасте становится независимой.
Екатерина — древнегреческое происхождение, означает «вечно чистая». В детстве подвижная. Во взрослом возрасте становится самолюбивой.
Кира — древнегреческое имя, переводится как «госпожа». В детстве мягкая. Во взрослом возрасте становится общительной.
Юлия — латинские корни, толкуется как «кудрявый». В детстве капризна. Во взрослом возрасте становится целеустремленной.
Душевные поздравления в прозе с Днем ангела 4 декабря
Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал тебя от невзгод, помогал находить правильные решения и даровал силы для осуществления самых заветных мечтаний. Пусть в жизни будет много счастливых моментов, искренних людей, любви, добра и душевного тепла.
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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживает в сложные минуты, вдохновляет на добрые дела и помогает уверенно идти к своим целям. Желаю крепкого здоровья, мирного неба, семейного уюта, радости и довольства. Пусть каждый день приносит приятные новости и ухмылки!
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Искренне поздравляю с именинами! Желаю, чтобы жизнь была наполнена светом, любовью и счастливыми событиями. Пусть ангел хранит твою душу от тревог, дарит мудрость, терпение и веру в лучшее. Пусть рядом всегда будут люди, с которыми легко, тепло и радостно, а все добрые желания непременно сбываются.
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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник без устали оберегает тебя и твоих близких, помогает преодолевать жизненные трудности и ведет по пути счастья. Желаю здоровья, благополучия, гармонии в душе, любви в сердце и множества поводов для радости. Пусть судьба будет щедрой на добрые встречи, приятные сюрпризы и исполнение мечтаний.
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Поздравляю с Днем ангела и желаю всего наилучшего! Пусть каждый день будет благословен добром, каждый миг дарит вдохновение, а каждый путь ведет к счастью. Желаю мира, здоровья, душевного покоя, искренней любви и достатка. Пусть твой ангел всегда держит над тобой свои крылья, а жизнь дарит больше поводов радоваться, чем волноваться.