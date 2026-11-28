Какой день ангела 5 декабря / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 5 декабря

Поздравьте с именинами 5 декабря 2026 Геннадия, Захара, Илью, Сергея.

Геннадий — древнегреческое происхождение, означает «сын Гермеса». В детстве часто живет в мире фантазий, мечтательный. Во взрослом возрасте становится добродушным ворчуном.

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Захар — древнееврейское имя, переводится как «Божья память». В детстве кроток, незлобив. Во взрослом возрасте становится упорным, решительным.

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Илья — древнееврейские корни, толкуется как «мой Бог Яхве». В детстве амбициозный, прагматичный. Во взрослом возрасте становится погружен в свои переживания.

Сергей — латинское происхождение, означает «знатный». В детстве скромный, тихий. Во взрослом возрасте становится честным, справедливым.

Душевные поздравления в прозе с Днем ангела 5 декабря

Душевные поздравления в прозе с Днем ангела 5 декабря / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и указывает правильный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых моментов и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть в сердце всегда живет радость, а рядом будут люди, дарящие любовь и тепло!

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит над тобой свои крылья, защищает от всего плохого и помогает находить силы даже в самые сложные дни. Желаю, чтобы удел был щедрым на приятные сюрпризы, жизнь наполнялась добрыми событиями, а каждый новый день приносил поводы для улыбки!

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Поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, гармонии в сердце, крепкого здоровья и неистощимой жизненной энергии. Пусть ангел всегда оберегает тебя и твою семью, помогает исполнять желания и ведет к счастью. Пусть в жизни будет как можно больше любви, добра, довольства и светлых дней!

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С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель дарит защиту, мудрость и силы для совершения всего задуманного. Желаю, чтобы в доме всегда царили уют и благополучие, в семье взаимопонимание и любовь, а в жизни хватало поводов для радости. Пусть здоровье будет крепким, мечты сбываются, а судьба приятно удивляет!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день принесет много теплых слов, искренних ухмылок и приятных эмоций. Желаю всегда чувствовать поддержку своего ангела-хранителя, смело идти к поставленным целям и никогда не терять веры в лучшее. Пусть каждый день будет наполнен любовью, вдохновением, приятными встречами и счастливыми событиями!

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