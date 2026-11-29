Какой день ангела 6 декабря / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 6 декабря

Поздравьте с именинами 6 декабря 2026 Максима, Николая.

Максим — латинское происхождение, означает «величайший». В детстве кроток, открыт, общителен. Во взрослом возрасте становится серьезным, любит, когда им увлекаются.

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Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве очень спокойный, отчужденный, ведет себя так, будто созерцает за всем издалека. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, приветливым, хорошим другом.

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Душевные поздравления в прозе с Днем ангела 6 декабря

Душевные поздравления в прозе с Днем ангела 6 декабря / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых моментов и тепла от близких людей. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, помогает находить правильные решения и ведет к осуществлению самых заветных мечтаний.

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С Днем ангела! Пусть каждый день дарит поводы для улыбки, в сердце всегда царят любовь и гармония, а в жизни будет побольше приятных встреч, добрых новостей и счастливых событий. Желаю, чтобы ангел-хранитель защищал тебя на каждом шагу.

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю мира, благополучия, счастья и исполнения всего задуманного. Пусть судьба будет щедрой на хороших людей, интересные возможности и незабываемые моменты, а твой небесный покровитель всегда помогает преодолевать трудности и придает силы.

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник оберегает тебя и твою семью, дарит уверенность, мудрость и веру в лучшее. Желаю, чтобы в доме всегда царили уют, любовь и достаток, а каждый новый день приносил что-нибудь хорошее.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы жизнь была наполнена искренними эмоциями, теплыми словами, любовью и радостью. Пусть все тревоги остаются позади, мечты постепенно становятся реальностью, а ангел-хранитель всегда подсказывает правильный путь и бережет от всего плохого.

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