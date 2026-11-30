Какой день ангела 7 декабря / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 7 декабря

Поздравьте с именинами 7 декабря 2026 Антона, Василия, Григория, Ивана, Игнатия, Льва, Михаила, Павла, Петра, Сергея.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве творческий, чувствительный. Во взрослом возрасте становится умным, с широким кругозором.

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Василий — древнегреческое имя, переводится как «царь». В детстве оптимист, жизнелюб. Во взрослом возрасте становится хорошим, уравновешенным.

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Григорий — древнегреческие корни, толкуется как «не сплю». В детстве активный, непоседливый. Во взрослом возрасте становится упорным, четким.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Игнатий — латинское имя, переводится как «огненный». В детстве носит взрывной характер, часто истерит. Во взрослом возрасте становится страстным, но непостоянным.

Лев — древнегреческие корни, толкуется как «царь зверей». В детстве упрям, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.

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Михаил — древнееврейское происхождение, означает «кто как Бог». В детстве добрый, вежливый. Во взрослом возрасте становится справедливым, честным.

Павел — латинское имя, переводится как «младший». В детстве надежен, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится тактичным, легким в общении.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве воспитанный, нежный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, романтичным.

Сергей — латинское происхождение, означает «знатный». В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится смелым, искренним.

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Душевные поздравления в прозе с Днем ангела 7 декабря

Душевные поздравления в прозе с Днем ангела 7 декабря / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и ведет к счастливым жизненным дорогам. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви, радости и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых дней, искренних людей и поводов для улыбки!

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод, дарит силы, мудрость и вдохновение. Желаю, чтобы сердце было исполнено любви, душа — гармонии, а каждый день приносил что-то хорошее и особенное.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю здоровья, счастья, достатка и благополучия. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя и твоих близких, помогает в важных делах и поддерживает в сложные моменты. Пусть в доме всегда царят тепло, уют и любовь, а жизнь дарит приятные встречи, хорошие новости и незабываемые моменты.

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В День твоего ангела желаю, чтобы небесный покровитель всегда освещал путь твой и помогал находить правильные решения. Пусть судьба будет щедрой на счастливые моменты, любовь и доброту. Желаю мира в душе, тепла в сердце, веры в собственные силы и людей рядом, с которыми можно разделить самые лучшие мгновения в жизни.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот особенный день доставит много радости, теплых слов и приятных эмоций. Желаю, чтобы твой ангел всегда стоял на страже твоего счастья, отводил от тебя все злое и помогал воплощать мечты. Пусть каждый день будет наполнен любовью, добром, вдохновением и новыми возможностями, а жизнь дарит только самое лучшее!

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