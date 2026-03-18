Именины апреля в 2026 году: когда и кого приветствовать по старому и новому церковным календарям

Если вы планируете поздравить родных, друзей или коллег с днем ангела в апреле 2026 года, следует сразу учитывать два церковных календарных направления — григорианское и новоюлианское. В этой статье мы подробно объясним их отличия и представим полный именной календарь на второй весенний месяц, чтобы вы не упустили ни одной важной даты.

Татьяна Мележик
Именины в апреле 2026 года

Именины, или «день ангела» — это важная христианская дата, посвященная святому или святой, в честь которого человек получил свое имя во время крещения. В Украине этот праздник отмечают по церковному календарю, однако из-за разницы между григорианским и новоюлианским стилями даты могут не совпадать.

В результате люди с одинаковыми именами часто празднуют в разные дни. Каждый выбирает ту традицию, которая близка его семье, духовным ценностям или внутреннему ощущению праздника.

Именины в апреле 2026 года по новому стилю

  • 1 апреля — Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария;

  • 2 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;

  • 3 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;

  • 4 апреля — Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;

  • 5 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;

  • 6 апреля — Иван, Григорий, Павел, Петр, Иаков;

  • 7 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия;

  • 8 апреля — Иван, Сергей, Мария;

  • 9 апреля — Вадим, Гаврила;

  • 10 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;

  • 11 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;

  • 12 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария;

  • 13 апреля — Дмитрий, Георгий;

  • 14 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;

  • 15 апреля — Андрей, Виктор, Леонид, Лукьян, Александр, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса;

Кого поздравлять с днем ангела в апреле 2026 года по новому календарю / © pexels.com

  • 16 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника;

  • 17 апреля — Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор;

  • 18 апреля — Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Тамара;

  • 19 апреля — Виктор, Георгий, Иван, Семен;

  • 20 апреля — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Федор;

  • 21 апреля — Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор, Яков;

  • 22 апреля — Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Лука, Остап, Платон, Федор;

  • 23 апреля — Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София;

  • 24 апреля — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Николай, Алексей, Сергей, Елизавета;

  • 25 апреля — Василий, Марк, Сергей;

  • 26 апреля — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан;

  • 27 апреля — Георгий, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария;

  • 28 апреля — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;

  • 29 апреля — Арсений, Артем, Богдан, Василий;

  • 30 апреля — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Именины апреля в 2026 году по старому стилю

Именины апреля 2026 года по старому стилю / © pexels.com

  • 1 апреля — Дария, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София;

  • 2 апреля — Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастян, Сергей, Ульяна;

  • 3 апреля — Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;

  • 4 апреля — Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;

  • 5 апреля — Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Алексей, Пелагея, Сергей;

  • 6 апреля — Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков;

  • 7 апреля — Савва, Тихон;

  • 8 апреля — Авраам, Алла, Василий, Гаврило, Анна, Лариса, Прасковья, Степан;

  • 9 апреля — Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;

  • 10 апреля — Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан;

  • 11 апреля — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;

  • 12 апреля — Иван, Захар;

  • 13 апреля — Вениамин, Анна, Иван, Иннокентий, Иосиф;

  • 14 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;

  • 15 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;

Кого поздравлять с днем ангела в апреле 2026 года по старому календарю / © pexels.com

  • 16 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;

  • 17 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор;

  • 18 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;

  • 19 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;

  • 20 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр;

  • 21 апреля — Иван, Мария, Сергей;

  • 22 апреля — Вадим, Гаврила;

  • 23 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;

  • 24 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;

  • 25 апреля — Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей;

  • 26 апреля — Дмитрий, Георгий;

  • 27 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;

  • 28 апреля — Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим;

  • 29 апреля — Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел;

  • 30 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

