Именины апреля в 2026 году: когда и кого приветствовать по старому и новому церковным календарям
Если вы планируете поздравить родных, друзей или коллег с днем ангела в апреле 2026 года, следует сразу учитывать два церковных календарных направления — григорианское и новоюлианское. В этой статье мы подробно объясним их отличия и представим полный именной календарь на второй весенний месяц, чтобы вы не упустили ни одной важной даты.
Именины, или «день ангела» — это важная христианская дата, посвященная святому или святой, в честь которого человек получил свое имя во время крещения. В Украине этот праздник отмечают по церковному календарю, однако из-за разницы между григорианским и новоюлианским стилями даты могут не совпадать.
В результате люди с одинаковыми именами часто празднуют в разные дни. Каждый выбирает ту традицию, которая близка его семье, духовным ценностям или внутреннему ощущению праздника.
Именины в апреле 2026 года по новому стилю
1 апреля — Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария;
2 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;
3 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;
4 апреля — Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;
5 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
6 апреля — Иван, Григорий, Павел, Петр, Иаков;
7 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия;
8 апреля — Иван, Сергей, Мария;
9 апреля — Вадим, Гаврила;
10 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;
11 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;
12 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария;
13 апреля — Дмитрий, Георгий;
14 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;
15 апреля — Андрей, Виктор, Леонид, Лукьян, Александр, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса;
16 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника;
17 апреля — Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор;
18 апреля — Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Тамара;
19 апреля — Виктор, Георгий, Иван, Семен;
20 апреля — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Федор;
21 апреля — Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор, Яков;
22 апреля — Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Лука, Остап, Платон, Федор;
23 апреля — Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София;
24 апреля — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Николай, Алексей, Сергей, Елизавета;
25 апреля — Василий, Марк, Сергей;
26 апреля — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан;
27 апреля — Георгий, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария;
28 апреля — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;
29 апреля — Арсений, Артем, Богдан, Василий;
30 апреля — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
Именины апреля в 2026 году по старому стилю
1 апреля — Дария, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София;
2 апреля — Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастян, Сергей, Ульяна;
3 апреля — Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;
4 апреля — Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;
5 апреля — Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Алексей, Пелагея, Сергей;
6 апреля — Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков;
7 апреля — Савва, Тихон;
8 апреля — Авраам, Алла, Василий, Гаврило, Анна, Лариса, Прасковья, Степан;
9 апреля — Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;
10 апреля — Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан;
11 апреля — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;
12 апреля — Иван, Захар;
13 апреля — Вениамин, Анна, Иван, Иннокентий, Иосиф;
14 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;
15 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;
16 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;
17 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор;
18 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
19 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;
20 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр;
21 апреля — Иван, Мария, Сергей;
22 апреля — Вадим, Гаврила;
23 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;
24 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;
25 апреля — Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей;
26 апреля — Дмитрий, Георгий;
27 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;
28 апреля — Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим;
29 апреля — Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел;
30 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.