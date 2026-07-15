ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
32
Время на прочтение
4 мин

Именины августа 2026 года: как назвать ребенка рожденного в последний месяц лета (старый и новый календари)

Расширен список именин на август 2026 года. Полный календарь дней ангела.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Именины в августе 2026 года

Именины в августе 2026 года / © pexels.com

Август 2026 года традиционно богат Дни ангела, которые празднуют в соответствии с новым и старым церковными календарями. Каждый день церковь чтит память святых, в честь которых названы многие люди, поэтому знание дат именин поможет не забыть поздравить близких, друзей или коллег с их личным праздником.

Мы подготовили удобный календарь именин на август 2026, в который вошли даты по обоим календарным стилям.

Именины в августе 2026 года по новому стилю

  • 1 августа — Дмитрий, Леонтий, Александр, Тимофей, Федор, София;

  • 2 августа — Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор;

  • 3 августа — Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай;

  • 4 августа — Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Семен, Дарья, Ирина;

  • 5 августа — Иван, Ефим, Дарья, Мария, Кристина;

  • 6 августа — Лев, Спас;

  • 7 августа — Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Алексей, Петр;

  • 8 августа — Герман, Григорий, Иосиф, Леонид, Николай, Мирон, Моисей, Емельян, Федор;

  • 9 августа — Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Алексей, Петр, Яков, Ирина, Маргарита, Мария;

  • 10 августа — Афанасий, Вячеслав, Роман;

  • 11 августа — Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария;

  • 12 августа — Антон, Аркадий, Вячеслав, Василий, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков;

  • 13 августа — Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета;

  • 14 августа — Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Александр, Алексей, Семен, Федор, Ева;

  • 15 августа — Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор, Мария;

Дни ангела в августе 2026 года по новому календарю / © pexels.com

Дни ангела в августе 2026 года по новому календарю / © pexels.com

  • 16 августа — Иван, Александр, Степан, Яков, Анна;

  • 17 августа — Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Ульяна;

  • 18 августа — Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Емельян, Ульяна;

  • 19 августа — Андрей, Николай, Тимофей;

  • 20 августа — Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор;

  • 21 августа — Александр, Павел, Марфа;

  • 22 августа — Василий, Гаврило, Иван, Макар, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Федор, Ариадна;

  • 23 августа — Ефрем, Иван, Николай, Павел;

  • 24 августа — Арсений, Георгий, Петр;

  • 25 августа — Владимир, Иоанн, Моисей;

  • 26 августа — Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр, Мария, Наталья;

  • 27 августа — Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса;

  • 28 августа — Василий, Георгий, Иван, Макар, Николай, Моисей, Павел, Сергей, Федор, Анна;

  • 29 августа — Иван;

  • 30 августа — Арсений, Гаврило, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Федор, Яков, Елизавета;

  • 31 августа — Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр.

Именины в августе 2026 года по старому стилю

Именины в августе 2026 года по старому стилю / © pexels.com

Именины в августе 2026 года по старому стилю / © pexels.com

  • 1 августа — Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения;

  • 2 августа — Георгий, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор, Ефим;

  • 3 августа — Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна;

  • 4 августа — Михаил, Алексей, Магдалина, Мария;

  • 5 августа — Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна;

  • 6 августа — Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Афанасий, Роман, Кристина;

  • 7 августа — Макар, Александр, Анна, Ираида;

  • 8 августа — Игнат, Сергей, Федор;

  • 9 августа — Герман, Эммануил, Иван, Николай;

  • 10 августа — Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан, Ефим, Анастасия, Антонина, Ирина, Елена;

  • 11 августа — Анатолий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Остап, Роман;

  • 12 августа — Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел;

  • 13 августа — Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета;

  • 14 августа — Дмитрий, Леонтий, Александр, Тимофей, Федор, София;

  • 15 августа — Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор;

Дни ангела в августе 2026 года по старому календарю / © pexels.com

Дни ангела в августе 2026 года по старому календарю / © pexels.com

  • 16 августа — Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай;

  • 17 августа — Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Семен, Дарья, Ирина;

  • 18 августа — Иван, Ефим, Дарья, Мария, Кристина;

  • 19 августа — Лев, Спас;

  • 20 августа — Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Алексей, Петр;

  • 21 августа — Герман, Григорий, Иосиф, Леонид, Николай, Мирон, Моисей, Емельян, Федор;

  • 22 августа — Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Алексей, Петр, Яков, Ирина, Маргарита, Мария;

  • 23 августа — Афанасий, Вячеслав, Роман;

  • 24 августа — Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария;

  • 25 августа — Антон, Аркадий, Вячеслав, Василий, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Федор, Ефим, Яков;

  • 26 августа — Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета;

  • 27 августа — Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Александр, Алексей, Семен, Федор, Ева, Евдокия;

  • 28 августа — Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор, Мария;

  • 29 августа — Иван, Александр, Степан, Яков, Анна;

  • 30 августа — Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Ульяна;

  • 31 августа — Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Емельян, Ульяна.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
32
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie