- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 4 мин
Именины августа 2026 года: как назвать ребенка рожденного в последний месяц лета (старый и новый календари)
Расширен список именин на август 2026 года. Полный календарь дней ангела.
Август 2026 года традиционно богат Дни ангела, которые празднуют в соответствии с новым и старым церковными календарями. Каждый день церковь чтит память святых, в честь которых названы многие люди, поэтому знание дат именин поможет не забыть поздравить близких, друзей или коллег с их личным праздником.
Мы подготовили удобный календарь именин на август 2026, в который вошли даты по обоим календарным стилям.
Именины в августе 2026 года по новому стилю
1 августа — Дмитрий, Леонтий, Александр, Тимофей, Федор, София;
2 августа — Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор;
3 августа — Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай;
4 августа — Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Семен, Дарья, Ирина;
5 августа — Иван, Ефим, Дарья, Мария, Кристина;
6 августа — Лев, Спас;
7 августа — Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Алексей, Петр;
8 августа — Герман, Григорий, Иосиф, Леонид, Николай, Мирон, Моисей, Емельян, Федор;
9 августа — Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Алексей, Петр, Яков, Ирина, Маргарита, Мария;
10 августа — Афанасий, Вячеслав, Роман;
11 августа — Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария;
12 августа — Антон, Аркадий, Вячеслав, Василий, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков;
13 августа — Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета;
14 августа — Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Александр, Алексей, Семен, Федор, Ева;
15 августа — Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор, Мария;
16 августа — Иван, Александр, Степан, Яков, Анна;
17 августа — Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Ульяна;
18 августа — Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Емельян, Ульяна;
19 августа — Андрей, Николай, Тимофей;
20 августа — Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор;
21 августа — Александр, Павел, Марфа;
22 августа — Василий, Гаврило, Иван, Макар, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Федор, Ариадна;
23 августа — Ефрем, Иван, Николай, Павел;
24 августа — Арсений, Георгий, Петр;
25 августа — Владимир, Иоанн, Моисей;
26 августа — Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр, Мария, Наталья;
27 августа — Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса;
28 августа — Василий, Георгий, Иван, Макар, Николай, Моисей, Павел, Сергей, Федор, Анна;
29 августа — Иван;
30 августа — Арсений, Гаврило, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Федор, Яков, Елизавета;
31 августа — Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр.
Именины в августе 2026 года по старому стилю
1 августа — Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения;
2 августа — Георгий, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор, Ефим;
3 августа — Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна;
4 августа — Михаил, Алексей, Магдалина, Мария;
5 августа — Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна;
6 августа — Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Афанасий, Роман, Кристина;
7 августа — Макар, Александр, Анна, Ираида;
8 августа — Игнат, Сергей, Федор;
9 августа — Герман, Эммануил, Иван, Николай;
10 августа — Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан, Ефим, Анастасия, Антонина, Ирина, Елена;
11 августа — Анатолий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Остап, Роман;
12 августа — Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел;
13 августа — Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета;
14 августа — Дмитрий, Леонтий, Александр, Тимофей, Федор, София;
15 августа — Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор;
16 августа — Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай;
17 августа — Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Семен, Дарья, Ирина;
18 августа — Иван, Ефим, Дарья, Мария, Кристина;
19 августа — Лев, Спас;
20 августа — Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Алексей, Петр;
21 августа — Герман, Григорий, Иосиф, Леонид, Николай, Мирон, Моисей, Емельян, Федор;
22 августа — Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Алексей, Петр, Яков, Ирина, Маргарита, Мария;
23 августа — Афанасий, Вячеслав, Роман;
24 августа — Василий, Макар, Максим, Марк, Александр, Федор, Мария;
25 августа — Антон, Аркадий, Вячеслав, Василий, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Федор, Ефим, Яков;
26 августа — Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета;
27 августа — Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Александр, Алексей, Семен, Федор, Ева, Евдокия;
28 августа — Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор, Мария;
29 августа — Иван, Александр, Степан, Яков, Анна;
30 августа — Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Ульяна;
31 августа — Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Емельян, Ульяна.