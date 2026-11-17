Именины декабря 2026 года / © pexels.com

Реклама

В декабре 2026 года многих украинцев ждет возможность отметить день ангела и поздравить родных, друзей и знакомых с их именинами.

Предлагаем календарь именин на декабрь 2026 года по обоим стилям, чтобы вы могли легко найти нужную дату и не забыть поздравить именинников.

Реклама

Дни ангела в декабре 2026 года по новому календарю

После перехода Православной церкви Украины на новый юлианский календарь даты многих церковных праздников и дней памяти святых сместились. Соответственно, изменились и даты именин. По новому стилю в декабре 2026 года дни ангела будут праздновать:

Реклама

1 декабря — Антон, Дмитрий.

2 декабря — Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Николай, Моисей, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.

3 декабря — Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Федор.

4 декабря — Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия.

Реклама

5 декабря — Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

6 декабря — Максим, Николай.

7 декабря — Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.

8 декабря — Кирилл, Анфиса.

Реклама

9 декабря — Василий, Владимир, Александр, Степан, Анна.

10 декабря — Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Ангелина, Анна, Александра, Татьяна.

11 декабря — Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.

12 декабря — Александр.

13 декабря — Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, Николай, Александр, Алексей, Яков.

14 декабря — Николай, Филимон.

15 декабря — Василий, Илларион, Александр, Павел, Степан.

Именины в декабре 2026 года по новому календарю / © pexels.com

16 декабря — Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, София.

17 декабря — Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.

18 декабря — Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Николай, Михаил, Семен, Сергей, Вера, Зоя.

19 декабря — Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.

20 декабря — Антон, Игнат, Даниил, Иван.

21 декабря — Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана.

22 декабря — Дмитрий, Федор, Анастасия.

23 декабря — Василий, Давид, Иван, Макар, Павел.

24 декабря — Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия.

25 декабря — Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Мария.

26 декабря — Лука, Степан, Федор, Антонина.

27 декабря — Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон, Агата.

28 декабря — Георгий, Иван, Лаврентий, Марк, Варвара, Анна, Евдокия, Ефросинья, Наталья.

29 декабря — Антон, Даниил, Лев, Макар, Мария.

30 декабря — Богдан, Вячеслав, Василий, Григорий, Иван, Николай, Михаил, Александр, Петр, Яков.

31 декабря — Михаил, Петр, Мелания.

Дни ангела в декабре 2026 года по старому календарю

Дни ангела в декабре 2026 года по старому календарю / © pexels.com

Часть украинцев продолжает отмечать именины по юлианскому календарю, который также называют старым стилем. По нему даты церковного чествования святых приходятся на другие дни григорианского календаря, которым мы пользуемся в повседневной жизни.

В декабре 2026 года по старому стилю дни ангела будут праздновать владельцы таких имен:

1 декабря — Николай, Платон, Роман.

2 декабря — Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

3 декабря — Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.

4 декабря — Александр.

5 декабря — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор.

6 декабря — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.

7 декабря — Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина.

8 декабря — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

9 декабря — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Николай, Михаил, Назар, Петр, Яков.

10 декабря — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей.

11 декабря — Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Анна.

12 декабря — Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

13 декабря — Андрей, Иван.

14 декабря — Антон, Дмитрий.

15 декабря — Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Николай, Моисей, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.

Именины в декабре 2026 года по старому календарю / © pexels.com

16 декабря — Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Федор.

17 декабря — Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия.

18 декабря — Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

19 декабря — Максим, Николай.

20 декабря — Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.

21 декабря — Кирилл, Анфиса.

22 декабря — Василий, Владимир, Александр, Степан, Анна.

23 декабря — Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Ангелина, Анна, Александра, Татьяна.

24 декабря — Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.

25 декабря — Александр.

26 декабря — Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, Николай, Александр, Алексей, Яков.

27 декабря — Николай, Филимон.

28 декабря — Василий, Илларион, Александр, Павел, Степан.

29 декабря — Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, София.

30 декабря — Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.

31 декабря — Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Николай, Михаил, Семен, Сергей, Вера, Зоя.

Чтобы правильно определить день ангела, следует учитывать церковный календарь, соблюдаемый человеком, а также день памяти его небесного покровителя. Ведь одно и то же имя может встречаться в календаре несколько раз в течение года.

День ангела — хорошая возможность уделить внимание близким, пожелать им здоровья, благополучия, мира и Божьей защиты. Поэтому сохраните календарь именин на декабрь 2026-го, чтобы вовремя поздравить всех знакомых именинников.

Новости партнеров

Новости партнеров