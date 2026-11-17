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Именины в декабре 2026 года: кого поздравлять с днем ангела по старому и новому календарям
Расширенный список именин на декабрь 2026 года. Полный календарь дней ангела.
В декабре 2026 года многих украинцев ждет возможность отметить день ангела и поздравить родных, друзей и знакомых с их именинами.
Предлагаем календарь именин на декабрь 2026 года по обоим стилям, чтобы вы могли легко найти нужную дату и не забыть поздравить именинников.
Дни ангела в декабре 2026 года по новому календарю
После перехода Православной церкви Украины на новый юлианский календарь даты многих церковных праздников и дней памяти святых сместились. Соответственно, изменились и даты именин. По новому стилю в декабре 2026 года дни ангела будут праздновать:
1 декабря — Антон, Дмитрий.
2 декабря — Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Николай, Моисей, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.
3 декабря — Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Федор.
4 декабря — Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия.
5 декабря — Геннадий, Захар, Илья, Сергей.
6 декабря — Максим, Николай.
7 декабря — Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.
8 декабря — Кирилл, Анфиса.
9 декабря — Василий, Владимир, Александр, Степан, Анна.
10 декабря — Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Ангелина, Анна, Александра, Татьяна.
11 декабря — Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.
12 декабря — Александр.
13 декабря — Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, Николай, Александр, Алексей, Яков.
14 декабря — Николай, Филимон.
15 декабря — Василий, Илларион, Александр, Павел, Степан.
16 декабря — Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, София.
17 декабря — Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.
18 декабря — Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Николай, Михаил, Семен, Сергей, Вера, Зоя.
19 декабря — Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.
20 декабря — Антон, Игнат, Даниил, Иван.
21 декабря — Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана.
22 декабря — Дмитрий, Федор, Анастасия.
23 декабря — Василий, Давид, Иван, Макар, Павел.
24 декабря — Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия.
25 декабря — Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Мария.
26 декабря — Лука, Степан, Федор, Антонина.
27 декабря — Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон, Агата.
28 декабря — Георгий, Иван, Лаврентий, Марк, Варвара, Анна, Евдокия, Ефросинья, Наталья.
29 декабря — Антон, Даниил, Лев, Макар, Мария.
30 декабря — Богдан, Вячеслав, Василий, Григорий, Иван, Николай, Михаил, Александр, Петр, Яков.
31 декабря — Михаил, Петр, Мелания.
Дни ангела в декабре 2026 года по старому календарю
Часть украинцев продолжает отмечать именины по юлианскому календарю, который также называют старым стилем. По нему даты церковного чествования святых приходятся на другие дни григорианского календаря, которым мы пользуемся в повседневной жизни.
В декабре 2026 года по старому стилю дни ангела будут праздновать владельцы таких имен:
1 декабря — Николай, Платон, Роман.
2 декабря — Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.
3 декабря — Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна.
4 декабря — Александр.
5 декабря — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор.
6 декабря — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.
7 декабря — Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина.
8 декабря — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав.
9 декабря — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Николай, Михаил, Назар, Петр, Яков.
10 декабря — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей.
11 декабря — Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Анна.
12 декабря — Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.
13 декабря — Андрей, Иван.
14 декабря — Антон, Дмитрий.
15 декабря — Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Николай, Моисей, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.
16 декабря — Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Федор.
17 декабря — Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия.
18 декабря — Геннадий, Захар, Илья, Сергей.
19 декабря — Максим, Николай.
20 декабря — Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.
21 декабря — Кирилл, Анфиса.
22 декабря — Василий, Владимир, Александр, Степан, Анна.
23 декабря — Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Ангелина, Анна, Александра, Татьяна.
24 декабря — Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.
25 декабря — Александр.
26 декабря — Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, Николай, Александр, Алексей, Яков.
27 декабря — Николай, Филимон.
28 декабря — Василий, Илларион, Александр, Павел, Степан.
29 декабря — Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, София.
30 декабря — Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.
31 декабря — Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Николай, Михаил, Семен, Сергей, Вера, Зоя.
Чтобы правильно определить день ангела, следует учитывать церковный календарь, соблюдаемый человеком, а также день памяти его небесного покровителя. Ведь одно и то же имя может встречаться в календаре несколько раз в течение года.
День ангела — хорошая возможность уделить внимание близким, пожелать им здоровья, благополучия, мира и Божьей защиты. Поэтому сохраните календарь именин на декабрь 2026-го, чтобы вовремя поздравить всех знакомых именинников.