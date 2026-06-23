Именины июля 2026 года: когда и кого приветствовать по старому и новому церковным календарям

Именины июля 2026 года / © pexels.com

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Июль 2026 богат на именины, которые отмечаются как по новому церковному календарю, так и по старому стилю. В этот период верующие чтят память святых покровителей, так что важно знать точные даты, чтобы вовремя поздравить родных, друзей и коллег с Днем ангела.

В этом материале собран полный календарь июля 2026 года с учетом обеих церковных традиций, что поможет легко найти нужное имя и соответствующую дату празднования.

Именины в июле 2026 года по новому стилю

1 июля — Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина;

2 июля — Арсений;

3 июля — Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома;

4 июля — Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Николай, Михаил, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна;

5 июля — Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета;

6 июля — Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана;

7 июля — Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья;

8 июля — Александр, Федор;

9 июля — Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор;

10 июля — Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан;

11 июля — Аркадий, Илларион, Лев, Елена, Ольга;

12 июля — Арсений, Гаврило, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария;

13 июля — Антон, Гаврило, Степан, Юлиан;

14 июля — Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор;

15 июля — Василий, Владимир, Петр;

Кого поздравлять с именинами в июле 2026 года по новому календарю / © pexels.com

16 июля — Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия;

17 июля — Леонид, Вероника, Маргарита, Марина;

18 июля — Афанасий, Иван, Емельян, Степан;

19 июля — Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения;

20 июля — Георгий, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Федор;

21 июля — Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна;

22 июля — Михаил, Алексей, Магдалина, Мария;

23 июля — Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна;

24 июля — Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Роман, Кристина;

25 июля — Макар, Александр, Анна, Ираида;

26 июля — Игнат, Сергей, Федор;

27 июля — Герман, Эммануил, Иван, Николай;

28 июля — Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан, Ефим, Анастасия, Антонина, Ирина, Елена;

29 июля — Анатолий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Остап, Роман;

30 июля — Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел;

31 июля — Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

Именины в июле 2026 года по старому стилю

Именины в июле 2026 года по старому стилю / © pexels.com

1 июля — Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий, Дарья, Ефросинья, Мария;

2 июля — Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор, Оксана;

3 июля — Иван, Иннокентий, Федор;

4 июля — Георгий, Иван, Макар, Александр, Елена;

5 июля — Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Анастасия;

6 июля — Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена;

7 июля — Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Мария, Фаина;

8 июля — Василий, Яков;

9 июля — Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Вера;

10 июля — Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Юлиана;

11 июля — Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий, Павел, Петр, Юлиан;

12 июля — Иван, Назар, Петр, Мария, Марта, София;

13 июля — Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина;

14 июля — Арсений;

15 июля — Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома;

Кого поздравлять с именинами в июле 2026 года по старому календарю / © pexels.com

16 июля — Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Николай, Михаил, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна;

17 июля — Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета;

18 июля — Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана;

19 июля — Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья;

20 июля — Александр, Савва, Федор;

21 июля — Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор;

22 июля — Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан;

23 июля — Аркадий, Илларион, Лев, Илона, Елена, Ольга;

24 июля — Арсений, Гаврило, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария;

25 июля — Антон, Гаврило, Степан, Юлиан;

26 июля — Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор;

27 июля — Василий, Владимир, Петр;

28 июля — Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия;

29 июля — Леонид, Вероника, Маргарита, Марина;

30 июля — Афанасий, Иван, Емельян, Степан;

31 июля — Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.

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