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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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3 мин

Именины июля 2026 года: когда и кого приветствовать по старому и новому церковным календарям

Расширен список именин на июль 2026 года. Полный календарь дней ангела.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Именины июля 2026 года

Именины июля 2026 года / © pexels.com

Июль 2026 богат на именины, которые отмечаются как по новому церковному календарю, так и по старому стилю. В этот период верующие чтят память святых покровителей, так что важно знать точные даты, чтобы вовремя поздравить родных, друзей и коллег с Днем ангела.

В этом материале собран полный календарь июля 2026 года с учетом обеих церковных традиций, что поможет легко найти нужное имя и соответствующую дату празднования.

Именины в июле 2026 года по новому стилю

  • 1 июля — Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина;

  • 2 июля — Арсений;

  • 3 июля — Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома;

  • 4 июля — Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Николай, Михаил, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна;

  • 5 июля — Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета;

  • 6 июля — Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана;

  • 7 июля — Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья;

  • 8 июля — Александр, Федор;

  • 9 июля — Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор;

  • 10 июля — Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан;

  • 11 июля — Аркадий, Илларион, Лев, Елена, Ольга;

  • 12 июля — Арсений, Гаврило, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария;

  • 13 июля — Антон, Гаврило, Степан, Юлиан;

  • 14 июля — Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор;

  • 15 июля — Василий, Владимир, Петр;

Кого поздравлять с именинами в июле 2026 года по новому календарю / © pexels.com

Кого поздравлять с именинами в июле 2026 года по новому календарю / © pexels.com

  • 16 июля — Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия;

  • 17 июля — Леонид, Вероника, Маргарита, Марина;

  • 18 июля — Афанасий, Иван, Емельян, Степан;

  • 19 июля — Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения;

  • 20 июля — Георгий, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Федор;

  • 21 июля — Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна;

  • 22 июля — Михаил, Алексей, Магдалина, Мария;

  • 23 июля — Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна;

  • 24 июля — Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Роман, Кристина;

  • 25 июля — Макар, Александр, Анна, Ираида;

  • 26 июля — Игнат, Сергей, Федор;

  • 27 июля — Герман, Эммануил, Иван, Николай;

  • 28 июля — Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан, Ефим, Анастасия, Антонина, Ирина, Елена;

  • 29 июля — Анатолий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Остап, Роман;

  • 30 июля — Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел;

  • 31 июля — Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

Именины в июле 2026 года по старому стилю

Именины в июле 2026 года по старому стилю / © pexels.com

Именины в июле 2026 года по старому стилю / © pexels.com

  • 1 июля — Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий, Дарья, Ефросинья, Мария;

  • 2 июля — Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор, Оксана;

  • 3 июля — Иван, Иннокентий, Федор;

  • 4 июля — Георгий, Иван, Макар, Александр, Елена;

  • 5 июля — Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Анастасия;

  • 6 июля — Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена;

  • 7 июля — Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Мария, Фаина;

  • 8 июля — Василий, Яков;

  • 9 июля — Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Вера;

  • 10 июля — Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Юлиана;

  • 11 июля — Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий, Павел, Петр, Юлиан;

  • 12 июля — Иван, Назар, Петр, Мария, Марта, София;

  • 13 июля — Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина;

  • 14 июля — Арсений;

  • 15 июля — Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома;

Кого поздравлять с именинами в июле 2026 года по старому календарю / © pexels.com

Кого поздравлять с именинами в июле 2026 года по старому календарю / © pexels.com

  • 16 июля — Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Николай, Михаил, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна;

  • 17 июля — Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета;

  • 18 июля — Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана;

  • 19 июля — Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья;

  • 20 июля — Александр, Савва, Федор;

  • 21 июля — Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор;

  • 22 июля — Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан;

  • 23 июля — Аркадий, Илларион, Лев, Илона, Елена, Ольга;

  • 24 июля — Арсений, Гаврило, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария;

  • 25 июля — Антон, Гаврило, Степан, Юлиан;

  • 26 июля — Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор;

  • 27 июля — Василий, Владимир, Петр;

  • 28 июля — Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия;

  • 29 июля — Леонид, Вероника, Маргарита, Марина;

  • 30 июля — Афанасий, Иван, Емельян, Степан;

  • 31 июля — Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.

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Количество просмотров
64
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