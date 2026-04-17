Именины мая 2026 года: когда и кого приветствовать по старому и новому церковным календарям

Именины мая 2026 года / © pexels.com

Именины, или День ангела, — это особая христианская дата, когда чествуют святого или праздника, в честь которых человек был назван во время крещения. В украинской традиции этот праздник привязан к церковному календарю, однако из-за существования григорианского и новоюлианского стилей, даты памяти святых могут отличаться.

Поэтому люди с одинаковыми именами нередко отмечают именины в разные дни. В итоге каждый выбирает тот вариант празднования, который отвечает семейным традициям, духовным убеждениям или личному ощущению этого события.

Именины в мае 2026 года по новому стилю

1 мая — Иеремия, Игнатий, Макарий, Тамара;

2 мая — Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя;

3 мая — Тимофей, Петр;

4 мая — Пелагея;

5 мая — Ирина;

6 мая — Денис, Варвара;

7 мая — Антоний, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Анастасия;

8 мая — Арсений, Иван;

9 мая — Иосиф, Николай;

10 мая — Семен, Таисия;

11 мая — Кирилл;

12 мая — Герман;

13 мая — Георгий, Макар, Александр;

14 мая — Леонтий, Максим, Никита;

15 мая — Пахомий;

День ангела в мае 2026 года по новому календарю / © pexels.com

16 мая — Георгий, Александр, Федор;

17 мая — Андрей, Степан;

18 мая — Андрей, Давид, Денис, Павел, Петр, Семен, Клавдия, Александра, Кристина, Юлия;

19 мая — Иван, Иосиф, Иванна, Мария, Марта, Соломия, Тамара;

20 мая — Александр, Алексей;

21 мая — Константин, Михаил, Федор, Елена;

22 мая — Василий;

23 мая — Михаил, Леонтий;

24 мая — Иван, Семен, Степан, Федор;

25 мая — Иван, Иннокентий;

26 мая — Георгий, Иван, Елена;

27 мая — Иван, Феодора;

28 мая — Никита;

29 мая — Феодосия;

30 мая — Исаакий;

31 мая — Иеремия.

Именины в мае 2026 года по старому стилю

Именины в мае 2026 года по старому стилю / © pexels.com

1 мая — Антон, Василий, Виктор, Иван, Кузьма, Феликс, Ефим, Ян, Тамара;

2 мая — Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена;

3 мая — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Феодор, Федор;

4 мая — Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Алексей, Феодор, Федор, Яков, Ян;

5 мая — Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор;

6 мая — Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Валерия, Александра, София;

7 мая — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома, Елизавета;

8 мая — Василий, Марк, Сергей, Ника;

9 мая — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира;

10 мая — Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария;

11 мая — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;

12 мая — Арсений, Артем, Богдан, Василий;

13 мая — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков;

14 мая — Игнат, Иеремия, Макар, Ефим, Нина, Тамара;

15 мая — Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя;

День ангела в мае 2026 года по старому календарю / © pexels.com