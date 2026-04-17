Именины мая 2026 года: когда и кого приветствовать по старому и новому церковным календарям

Если вы готовитесь поздравить родных, друзей или коллег с Днем ангела в мае 2026 года, важно сразу учесть, что у церковного календаря два действующих формата — григорианский и новоюлианский. Они отличаются датами памяти святых, поэтому именины могут приходиться на разные дни.

Татьяна Мележик
Именины, или День ангела, — это особая христианская дата, когда чествуют святого или праздника, в честь которых человек был назван во время крещения. В украинской традиции этот праздник привязан к церковному календарю, однако из-за существования григорианского и новоюлианского стилей, даты памяти святых могут отличаться.

Поэтому люди с одинаковыми именами нередко отмечают именины в разные дни. В итоге каждый выбирает тот вариант празднования, который отвечает семейным традициям, духовным убеждениям или личному ощущению этого события.

Именины в мае 2026 года по новому стилю

  • 1 мая — Иеремия, Игнатий, Макарий, Тамара;

  • 2 мая — Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя;

  • 3 мая — Тимофей, Петр;

  • 4 мая — Пелагея;

  • 5 мая — Ирина;

  • 6 мая — Денис, Варвара;

  • 7 мая — Антоний, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Анастасия;

  • 8 мая — Арсений, Иван;

  • 9 мая — Иосиф, Николай;

  • 10 мая — Семен, Таисия;

  • 11 мая — Кирилл;

  • 12 мая — Герман;

  • 13 мая — Георгий, Макар, Александр;

  • 14 мая — Леонтий, Максим, Никита;

  • 15 мая — Пахомий;

  • 16 мая — Георгий, Александр, Федор;

  • 17 мая — Андрей, Степан;

  • 18 мая — Андрей, Давид, Денис, Павел, Петр, Семен, Клавдия, Александра, Кристина, Юлия;

  • 19 мая — Иван, Иосиф, Иванна, Мария, Марта, Соломия, Тамара;

  • 20 мая — Александр, Алексей;

  • 21 мая — Константин, Михаил, Федор, Елена;

  • 22 мая — Василий;

  • 23 мая — Михаил, Леонтий;

  • 24 мая — Иван, Семен, Степан, Федор;

  • 25 мая — Иван, Иннокентий;

  • 26 мая — Георгий, Иван, Елена;

  • 27 мая — Иван, Феодора;

  • 28 мая — Никита;

  • 29 мая — Феодосия;

  • 30 мая — Исаакий;

  • 31 мая — Иеремия.

Именины в мае 2026 года по старому стилю

  • 1 мая — Антон, Василий, Виктор, Иван, Кузьма, Феликс, Ефим, Ян, Тамара;

  • 2 мая — Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена;

  • 3 мая — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Феодор, Федор;

  • 4 мая — Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Алексей, Феодор, Федор, Яков, Ян;

  • 5 мая — Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор;

  • 6 мая — Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Валерия, Александра, София;

  • 7 мая — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома, Елизавета;

  • 8 мая — Василий, Марк, Сергей, Ника;

  • 9 мая — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира;

  • 10 мая — Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария;

  • 11 мая — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;

  • 12 мая — Арсений, Артем, Богдан, Василий;

  • 13 мая — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков;

  • 14 мая — Игнат, Иеремия, Макар, Ефим, Нина, Тамара;

  • 15 мая — Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя;

  • 16 мая — Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана;

  • 17 мая — Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея;

  • 18 мая — Адриан, Яков, Арина, Ирина;

  • 19 мая — Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян;

  • 20 мая — Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян;

  • 21 мая — Адриан, Арсений, Иван, Ян;

  • 22 мая — Василий, Гаврило, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина;

  • 23 мая — Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия;

  • 24 мая — Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Ростислав;

  • 25 мая — Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян;

  • 26 мая — Василий, Гаврила Георгий, Егор, Иван, Макар, Александр, Сергей, Тарас, Ефим, Ян, Арина, Гликерия, Ирина;

  • 27 мая — Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Александр, Петр, Яков, Ян;

  • 28 мая — Дмитрий, Игнат, Анастасия;

  • 29 мая — Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Александр, Петр, Теодор, Федор;

  • 30 мая — Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья;

  • 31 мая — Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Ефросинья, Клавдия, Александра, Матрена, Фаина, Кристина, Юлия.

