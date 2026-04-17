Именины мая 2026 года: когда и кого приветствовать по старому и новому церковным календарям
Если вы готовитесь поздравить родных, друзей или коллег с Днем ангела в мае 2026 года, важно сразу учесть, что у церковного календаря два действующих формата — григорианский и новоюлианский. Они отличаются датами памяти святых, поэтому именины могут приходиться на разные дни.
Именины, или День ангела, — это особая христианская дата, когда чествуют святого или праздника, в честь которых человек был назван во время крещения. В украинской традиции этот праздник привязан к церковному календарю, однако из-за существования григорианского и новоюлианского стилей, даты памяти святых могут отличаться.
Поэтому люди с одинаковыми именами нередко отмечают именины в разные дни. В итоге каждый выбирает тот вариант празднования, который отвечает семейным традициям, духовным убеждениям или личному ощущению этого события.
Именины в мае 2026 года по новому стилю
1 мая — Иеремия, Игнатий, Макарий, Тамара;
2 мая — Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя;
3 мая — Тимофей, Петр;
4 мая — Пелагея;
5 мая — Ирина;
6 мая — Денис, Варвара;
7 мая — Антоний, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Анастасия;
8 мая — Арсений, Иван;
9 мая — Иосиф, Николай;
10 мая — Семен, Таисия;
11 мая — Кирилл;
12 мая — Герман;
13 мая — Георгий, Макар, Александр;
14 мая — Леонтий, Максим, Никита;
15 мая — Пахомий;
16 мая — Георгий, Александр, Федор;
17 мая — Андрей, Степан;
18 мая — Андрей, Давид, Денис, Павел, Петр, Семен, Клавдия, Александра, Кристина, Юлия;
19 мая — Иван, Иосиф, Иванна, Мария, Марта, Соломия, Тамара;
20 мая — Александр, Алексей;
21 мая — Константин, Михаил, Федор, Елена;
22 мая — Василий;
23 мая — Михаил, Леонтий;
24 мая — Иван, Семен, Степан, Федор;
25 мая — Иван, Иннокентий;
26 мая — Георгий, Иван, Елена;
27 мая — Иван, Феодора;
28 мая — Никита;
29 мая — Феодосия;
30 мая — Исаакий;
31 мая — Иеремия.
Именины в мае 2026 года по старому стилю
1 мая — Антон, Василий, Виктор, Иван, Кузьма, Феликс, Ефим, Ян, Тамара;
2 мая — Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена;
3 мая — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Феодор, Федор;
4 мая — Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Алексей, Феодор, Федор, Яков, Ян;
5 мая — Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор;
6 мая — Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Валерия, Александра, София;
7 мая — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома, Елизавета;
8 мая — Василий, Марк, Сергей, Ника;
9 мая — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира;
10 мая — Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария;
11 мая — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;
12 мая — Арсений, Артем, Богдан, Василий;
13 мая — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков;
14 мая — Игнат, Иеремия, Макар, Ефим, Нина, Тамара;
15 мая — Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя;
16 мая — Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана;
17 мая — Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея;
18 мая — Адриан, Яков, Арина, Ирина;
19 мая — Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян;
20 мая — Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян;
21 мая — Адриан, Арсений, Иван, Ян;
22 мая — Василий, Гаврило, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина;
23 мая — Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия;
24 мая — Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Ростислав;
25 мая — Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян;
26 мая — Василий, Гаврила Георгий, Егор, Иван, Макар, Александр, Сергей, Тарас, Ефим, Ян, Арина, Гликерия, Ирина;
27 мая — Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Александр, Петр, Яков, Ян;
28 мая — Дмитрий, Игнат, Анастасия;
29 мая — Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Александр, Петр, Теодор, Федор;
30 мая — Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья;
31 мая — Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Ефросинья, Клавдия, Александра, Матрена, Фаина, Кристина, Юлия.