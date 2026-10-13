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Именины ноября 2026 года: кого поздравлять с днем ангела по старому и новому календарю
Расширен список именин в ноябре 2026 года. Полный календарь дней ангела.
В ноябре 2026 года верующие будут отмечать многочисленные именины и чтить память святых. Даты дня ангела зависят от церковного календаря, по которому определяют праздники — новоюлианского (нового стиля) или юлианского (старого стиля). В течение месяца почти каждый день есть повод поздравить родных, друзей, коллег и знакомых с днем небесного покровителя. Календарь именин на ноябрь 2026 поможет заблаговременно проверить, кто празднует день ангела, и подготовить теплые пожелания для близких.
В этом материале собран полный календарь именин на ноябрь 2026 года по новому и старому церковному стилю. Просмотрев даты по дням месяца, вы сможете быстро найти нужное имя, узнать, когда празднуют родные и знакомые именины, а также не упустить случая поздравить их с днем ангела.
Именины в ноябре 2026 года по новому стилю
1 ноября — Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна;
2 ноября — Константин;
3 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана;
4 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан;
5 ноября — Гаврила, Григорий, Тимофей, Тихон;
6 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Герман, Константин, Никита, Николай, Павел, Клавдия, Нина, Александра;
7 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;
8 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Марта;
9 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор;
10 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Николай, Михаил, Нестор, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;
11 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков;
12 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;
13 ноября — Герман, Иван;
14 ноября — Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;
15 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;
16 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Николай, Михаил, Сергей, Федор;
17 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория;
18 ноября — Николай, Платон, Роман;
19 ноября — Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков;
20 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна;
21 ноября — Александр;
22 ноября — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор;
23 ноября — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей;
24 ноября — Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина;
25 ноября — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав;
26 ноября — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Николай, Михаил, Назар, Петр, Яков;
27 ноября — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей;
28 ноября — Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Анна;
29 ноября — Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей;
30 ноября — Андрей, Иван.
Именины в ноябре 2026 года по старому стилю
1 ноября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс;
2 ноября — Артем, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел, Петр, Ирина;
3 ноября — Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Пелагея;
4 ноября — Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета;
5 ноября — Владимир, Игнат, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья;
6 ноября — Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр;
7 ноября — Валерий, Матрона;
8 ноября — Антон, Василий, Дмитрий, Афанасий;
9 ноября — Андрей, Валентин, Марк, Нестор;
10 ноября — Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Параска;
11 ноября — Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Афанасий, Павел, Филипп, Тимофей, Агата, Анастасия, Анна, Мария;
12 ноября — Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена;
13 ноября — Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков;
14 ноября — Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна;
15 ноября — Константин;
16 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия, Светлана;
17 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан;
18 ноября — Гаврила, Григорий, Тимофей, Тихон;
19 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Ефросинья, Клавдия, Нина, Александра;
20 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;
21 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Марта;
22 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор;
23 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Николай, Михаил, Нестор, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;
24 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания;
25 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;
26 ноября — Герман, Иван;
27 ноября — Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;
28 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;
29 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Николай, Михаил, Сергей, Федор;
30 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.