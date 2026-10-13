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Дата публикации
Категория
Разное
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Именины ноября 2026 года: кого поздравлять с днем ангела по старому и новому календарю

Расширен список именин в ноябре 2026 года. Полный календарь дней ангела.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Именины ноября 2026 года

Именины ноября 2026 года / © pexels.com

В ноябре 2026 года верующие будут отмечать многочисленные именины и чтить память святых. Даты дня ангела зависят от церковного календаря, по которому определяют праздники — новоюлианского (нового стиля) или юлианского (старого стиля). В течение месяца почти каждый день есть повод поздравить родных, друзей, коллег и знакомых с днем небесного покровителя. Календарь именин на ноябрь 2026 поможет заблаговременно проверить, кто празднует день ангела, и подготовить теплые пожелания для близких.

В этом материале собран полный календарь именин на ноябрь 2026 года по новому и старому церковному стилю. Просмотрев даты по дням месяца, вы сможете быстро найти нужное имя, узнать, когда празднуют родные и знакомые именины, а также не упустить случая поздравить их с днем ангела.

Именины в ноябре 2026 года по новому стилю

  • 1 ноября — Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна;

  • 2 ноября — Константин;

  • 3 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана;

  • 4 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан;

  • 5 ноября — Гаврила, Григорий, Тимофей, Тихон;

  • 6 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Герман, Константин, Никита, Николай, Павел, Клавдия, Нина, Александра;

  • 7 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;

  • 8 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Марта;

  • 9 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор;

  • 10 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Николай, Михаил, Нестор, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;

  • 11 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков;

  • 12 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;

  • 13 ноября — Герман, Иван;

  • 14 ноября — Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;

  • 15 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;

Дни ангела в ноябре 2026 года по новому календарю / © pexels.com

Дни ангела в ноябре 2026 года по новому календарю / © pexels.com

  • 16 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Николай, Михаил, Сергей, Федор;

  • 17 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория;

  • 18 ноября — Николай, Платон, Роман;

  • 19 ноября — Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков;

  • 20 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна;

  • 21 ноября — Александр;

  • 22 ноября — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор;

  • 23 ноября — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей;

  • 24 ноября — Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина;

  • 25 ноября — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав;

  • 26 ноября — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Николай, Михаил, Назар, Петр, Яков;

  • 27 ноября — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей;

  • 28 ноября — Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Анна;

  • 29 ноября — Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей;

  • 30 ноября — Андрей, Иван.

Именины в ноябре 2026 года по старому стилю

Именины в ноябре 2026 года по старому стилю / © pexels.com

Именины в ноябре 2026 года по старому стилю / © pexels.com

  • 1 ноября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс;

  • 2 ноября — Артем, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел, Петр, Ирина;

  • 3 ноября — Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Пелагея;

  • 4 ноября — Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета;

  • 5 ноября — Владимир, Игнат, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья;

  • 6 ноября — Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр;

  • 7 ноября — Валерий, Матрона;

  • 8 ноября — Антон, Василий, Дмитрий, Афанасий;

  • 9 ноября — Андрей, Валентин, Марк, Нестор;

  • 10 ноября — Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Параска;

  • 11 ноября — Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Афанасий, Павел, Филипп, Тимофей, Агата, Анастасия, Анна, Мария;

  • 12 ноября — Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена;

  • 13 ноября — Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков;

  • 14 ноября — Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна;

  • 15 ноября — Константин;

Дни ангела в ноябре 2026 года по старому календарю / © pexels.com

Дни ангела в ноябре 2026 года по старому календарю / © pexels.com

  • 16 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия, Светлана;

  • 17 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан;

  • 18 ноября — Гаврила, Григорий, Тимофей, Тихон;

  • 19 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Ефросинья, Клавдия, Нина, Александра;

  • 20 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;

  • 21 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Марта;

  • 22 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор;

  • 23 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Николай, Михаил, Нестор, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;

  • 24 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания;

  • 25 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;

  • 26 ноября — Герман, Иван;

  • 27 ноября — Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;

  • 28 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;

  • 29 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Николай, Михаил, Сергей, Федор;

  • 30 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.

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