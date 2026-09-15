Именины октября 2026 года: кого поздравлять с днем ангела по старому и новому календарю

Именины октября 2026 года / © pexels.com

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В октябре 2026 года на верующих приходится много именин и дней памяти святых. Даты празднований отличаются в зависимости от того, какой церковный календарь соблюдать — новый или старый стиль. В течение месяца церковь почти каждый день вспоминает святых, чьи имена сегодня имеют немало украинцев. Так что календарь именин поможет заранее узнать День ангела близких, друзей, коллег и знакомых и не забыть их поздравить.

Ниже собран детальный календарь именин на октябрь 2026 года с датами по новому и старому церковному стилю. Благодаря этому можно быстро проверить нужную дату, узнать, кто отмечает День ангела в этот день, и не обойти вниманием важный для близкого человека праздник.

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Именины в октябре 2026 года по новому стилю

1 октября — Георгий, Григорий, Иван, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Роман, Вера;

2 октября — Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков, Анна, Александра, Устина;

3 октября — Антон, Денис, Иван, Павел, Петр;

4 октября — Василий, Владимир, Дмитрий, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника;

5 октября — Гаврила, Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра;

6 октября — Иван, Макар, Фома;

7 октября — Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Пелагея;

8 октября — Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна;

9 октября — Константин, Максим, Петр, Степан, Яков;

10 октября — Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим, Яков;

11 октября — Илларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида;

12 октября — Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Александр, Остап, Тарас;

13 октября — Антон, Никита, Николай, Яков, Злата;

14 октября — Игнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр, Параска;

15 октября — Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим;

Дни ангела в октябре 2026 года по новому календарю / © pexels.com

16 октября — Георгий, Дементий, Евгений, Иван, Леонтий, Алексей;

17 октября — Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий, Александр;

18 октября — Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата;

19 октября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс;

20 октября — Артем, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел, Петр, Ирина;

21 октября — Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Пелагея;

22 октября — Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета;

23 октября — Владимир, Игнат, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья;

24 октября — Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр;

25 октября — Валерий, Матрона;

26 октября — Антон, Василий, Дмитрий, Афанасий;

27 октября — Андрей, Валентин, Марк, Нестор;

28 октября — Арсен, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Параска;

29 октября — Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Афанасий, Павел, Филипп, Тимофей, Агата, Анастасия, Анна, Мария;

30 октября — Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена;

31 октября — Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Именины в октябре 2026 года по старому стилю

Именины в октябре 2026 года по старому стилю / © pexels.com

1 октября — Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ариадна, Евфросиния, Ирина, София;

2 октября — Гаврила, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария;

3 октября — Василий, Иван, Михаил, Олег, Александр, Остап, Федор, Татьяна;

4 октября — Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Александр, Петр;

5 октября — Вениамин, Макар, Николай, Александр, Петр, Параска;

6 октября — Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса;

7 октября — Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан;

8 октября — Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Афанасий, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья;

9 октября — Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий;

10 октября — Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор;

11 октября — Вячеслав, Валентин, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Федор, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана;

12 октября — Иван;

13 октября — Вячеслав, Василий, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра;

14 октября — Георгий, Григорий, Иван, Николай, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Роман, Вера;

15 октября — Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков, Анна, Александра, Устина;

Дни ангела в октябре 2026 года по старому календарю / © pexels.com

16 октября — Антон, Денис, Иван, Павел, Петр;

17 октября — Василий, Владимир, Дмитрий, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника;

18 октября — Гаврила, Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра;

19 октября — Иван, Макар, Фома;

20 октября — Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Пелагея;

21 октября — Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна;

22 октября — Константин, Максим, Петр, Степан, Яков;

23 октября — Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим, Яков;

24 октября — Илларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида;

25 октября — Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Александр, Остап, Тарас;

26 октября — Антон, Никита, Николай, Яков, Злата;

27 октября — Игнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр, Параска;

28 октября — Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим;

29 октября — Георгий, Дементий, Евгений, Иван, Леонтий, Алексей;

30 октября — Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий, Александр;

31 октября — Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.

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