Именины в сентябре 2026 года: кого поздравлять с днем ангела по старому и новому календарю

Именины сентября 2026 года / © pexels.com

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Сентябрь 2026 года принесет немало дней ангела, которые отмечаются по новому и старому церковным календарям. Почти каждый день православная церковь чтит память святых, чьи имена носят тысячи людей. Именно поэтому календарь именин станет отличным помощником, чтобы вовремя поздравить родных, друзей, коллег или знакомых с их днем небесного покровителя.

Для вашего удобства мы собрали полный календарь именин на сентябрь 2026 года. В нем представлены даты по обоим календарным стилям, так что вы легко найдете нужный день и не пропустите важный праздник.

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Именины в сентябре 2026 года по новому стилю

1 сентября — Семен, Марфа, Наталья, Татьяна;

2 сентября — Анатолий, Антон, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Петр, Филипп, Степан, Федор, Ксения;

3 сентября — Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Николай, Михаил, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса;

4 сентября — Василий, Григорий, Иван, Николай, Михаил, Моисей, Александр, Павел, Петр, Степан, Федор, Елена;

5 сентября — Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Елизавета, Ираида, Раиса;

6 сентября — Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил;

7 сентября — Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Николай, Михаил, Александр, Петр, Степан;

8 сентября — Георгий, Иван;

9 сентября — Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Анна;

10 сентября — Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна;

11 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей;

12 сентября — Даниил, Иван, Николай, Алексей, Семен, Федор;

13 сентября — Валерий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Степан;

14 сентября — Иван, Николай;

15 сентября — Андрей, Валерий, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Яков, Евдокия, Людмила, Мария;

Дни ангела в сентябре 2026 года по новому календарю / © pexels.com

16 сентября — Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила;

17 сентября — Иван, Илья, Павел, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра, София;

18 сентября — Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София;

19 сентября — Гаврила, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария;

20 сентября — Василий, Иван, Михаил, Олег, Александр, Остап, Федор, Татьяна;

21 сентября — Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Александр, Петр;

22 сентября — Вениамин, Макар, Николай, Александр, Петр, Параска;

23 сентября — Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса;

24 сентября — Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Степан;

25 сентября — Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Остап, Павел, Роман, Сергей;

26 сентября — Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр;

27 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор;

28 сентября — Вячеслав, Валентин, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Федор, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна;

29 сентября — Иван;

30 сентября — Вячеслав, Василий, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.

Именины в сентябре 2026 года по старому стилю

Именины в сентябре 2026 года по старому стилю / © pexels.com

1 сентября — Андрей, Николай, Тимофей;

2 сентября — Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор;

3 сентября — Александр, Павел, Марфа;

4 сентября — Василий, Гаврило, Иван, Макар, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Федор, Ариадна;

5 сентября — Ефрем, Иван, Николай, Павел;

6 сентября — Арсений, Георгий, Петр;

7 сентября — Владимир, Иоанн, Моисей;

8 сентября — Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр, Мария, Наталья;

9 сентября — Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса;

10 сентября — Василий, Георгий, Иван, Макар, Николай, Моисей, Павел, Сергей, Федор, Анна;

11 сентября — Иван;

12 сентября — Арсений, Гаврило, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Федор, Иаков, Елизавета;

13 сентября — Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр;

14 сентября — Семен, Марфа, Наталья, Татьяна;

15 сентября — Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Петр, Филипп, Степан, Федор, Юлиан, Ксения;

Дни ангела в сентябре 2026 года по старому календарю / © pexels.com

16 сентября — Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Николай, Михаил, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Ефим, Василиса;

17 сентября — Василий, Григорий, Иван, Николай, Михаил, Моисей, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Степан, Федор, Елена;

18 сентября — Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Ефим, Елизавета, Ираида, Раиса;

19 сентября — Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил;

20 сентября — Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Николай, Михаил, Александр, Петр, Степан;

21 сентября — Георгий, Иван;

22 сентября — Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Афанасий, Сергей, Федор, Анна;

23 сентября — Андрей, Василий, Гаврило, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна;

24 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей;

25 сентября — Даниил, Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Семен, Федор;

26 сентября — Валерий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Степан;

27 сентября — Иван, Николай;

28 сентября — Андрей, Валерий, Герасим, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Яков, Евдокия, Людмила, Мария;

29 сентября — Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила;

30 сентября — Иван, Илья, Павел, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра, София.

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