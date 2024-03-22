Именины в апреле 2024 года: кого и когда поздравлять во втором весеннем месяце

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого почитают в день рождения.
А для того, чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на апрель 2024 года.
Именины в апреле 2024 года по новому календарю: кого и когда поздравлять
- 1 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;
- 2 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;
- 3 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;
- 4 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;
- 5 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
- 6 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;
- 7 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия;
- 8 апреля — Иван, Сергей, Мария;
- 9 апреля — Вадим, Гаврила;
- 10 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;
- 11 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;
- 12 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария;
- 13 апреля — Дмитрий, Георгий;
- 14 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;
- 15 апреля — Андрей, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса;
- 16 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника;
- 17 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор;
- 18 апреля — Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян;
- 19 апреля — Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян;
- 20 апреля — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор;
- 21 апреля — Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян;
- 22 апреля — Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор;
- 23 апреля — Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, София;
- 24 апреля — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома, Елизавета;
- 25 апреля — Василий, Марк, Сергей, Ника;
- 26 апреля — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира;
- 27 апреля — Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария;
- 28 апреля — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;
- 29 апреля — Арсений, Артем, Богдан, Василий;
- 30 апреля — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
Именины в апреле 2024 года по старому календарю
- 1 апреля — Дмитрий, Иван, Иннокентий, София, Дария
- 2 апреля — Иван, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Севастян, Сергей, Ульяна, Клавдия, Мария, Светлана, Александра, Прасковья;
- 3 апреля — Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;
- 4 апреля — Василий, Исаакий, Таисия, Василиса, Дарья;
- 5 апреля — Василий, Илья, Георгий, Макар, Алексей, Сергей, Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея;
- 6 апреля — Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков;
- 7 апреля — Савва, Тихон;
- 8 апреля — Авраам, Василий, Гаврило, Степан, Алла, Анна, Лариса, Прасковья;
- 9 апреля — Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;
- 10 апреля — Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан;
- 11 апреля — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;
- 12 апреля — Иван, Захар;
- 13 апреля — Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Анна;
- 14 апреля — Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария;
- 15 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;
- 16 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;
- 17 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;
- 18 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
- 19 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;
- 20 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия;
- 21 апреля — Иван, Сергей, Мария;
- 22 апреля — Вадим, Гаврила;
- 23 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;
- 24 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;
- 25 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей, Мария, Марфа;
- 26 апреля — Дмитрий, Георгий;
- 27 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;
- 28 апреля — Андрей, Аристарх, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.
- 29 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника.
- 30 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
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