Именины в апреле 2024 года: кого и когда поздравлять во втором весеннем месяце

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого почитают в день рождения.

А для того, чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на апрель 2024 года.

Именины в апреле 2024 года по новому календарю: кого и когда поздравлять

1 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;

— Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим; 2 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;

— Георгий, Григорий, Ефим; 3 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;

— Мартын, Никита, Феодосия; 4 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;

— Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария; 5 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;

— Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен; 6 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;

— Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков; 7 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия;

— Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия; 8 апреля — Иван, Сергей, Мария;

— Иван, Сергей, Мария; 9 апреля — Вадим, Гаврила;

— Вадим, Гаврила; 10 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;

— Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков; 11 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;

— Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков; 12 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария;

— Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария; 13 апреля — Дмитрий, Георгий;

— Дмитрий, Георгий; 14 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;

— Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр; 15 апреля — Андрей, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса; Именины в апреле по новому календарю / Фото: Unsplash

— Андрей, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса; 16 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника;

— Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника; 17 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор;

— Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор; 18 апреля — Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян;

— Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян; 19 апреля — Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян;

— Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян; 20 апреля — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор;

— Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор; 21 апреля — Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян;

— Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян; 22 апреля — Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор;

— Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор; 23 апреля — Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, София;

— Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, София; 24 апреля — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома, Елизавета;

— Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома, Елизавета; 25 апреля — Василий, Марк, Сергей, Ника;

— Василий, Марк, Сергей, Ника; 26 апреля — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира;

— Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира; 27 апреля — Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария;

— Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария; 28 апреля — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;

— Виталий, Кирилл, Максим, Анна; 29 апреля — Арсений, Артем, Богдан, Василий;

— Арсений, Артем, Богдан, Василий; 30 апреля — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Именины в апреле 2024 года по старому календарю

Именины в апреле 2024 года: кого и когда поздравлять / Фото: Unsplash

1 апреля — Дмитрий, Иван, Иннокентий, София, Дария

— Дмитрий, Иван, Иннокентий, София, Дария 2 апреля — Иван, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Севастян, Сергей, Ульяна, Клавдия, Мария, Светлана, Александра, Прасковья;

— Иван, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Севастян, Сергей, Ульяна, Клавдия, Мария, Светлана, Александра, Прасковья; 3 апреля — Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;

— Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков; 4 апреля — Василий, Исаакий, Таисия, Василиса, Дарья;

— Василий, Исаакий, Таисия, Василиса, Дарья; 5 апреля — Василий, Илья, Георгий, Макар, Алексей, Сергей, Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея;

— Василий, Илья, Георгий, Макар, Алексей, Сергей, Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея; 6 апреля — Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков;

— Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков; 7 апреля — Савва, Тихон;

— Савва, Тихон; 8 апреля — Авраам, Василий, Гаврило, Степан, Алла, Анна, Лариса, Прасковья;

— Авраам, Василий, Гаврило, Степан, Алла, Анна, Лариса, Прасковья; 9 апреля — Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;

— Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел; 10 апреля — Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан;

— Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан; 11 апреля — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;

— Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп; 12 апреля — Иван, Захар;

— Иван, Захар; 13 апреля — Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Анна;

— Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Анна; 14 апреля — Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария;

— Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария; 15 апреля — Георгий, Григорий, Ефим; Именины в апреле по старому календарю / Фото: Unsplash

— Георгий, Григорий, Ефим; 16 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;

— Мартын, Никита, Феодосия; 17 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;

— Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария; 18 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;

— Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен; 19 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;

— Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков; 20 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия;

— Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия; 21 апреля — Иван, Сергей, Мария;

— Иван, Сергей, Мария; 22 апреля — Вадим, Гаврила;

— Вадим, Гаврила; 23 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;

— Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков; 24 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;

— Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков; 25 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей, Мария, Марфа;

— Василий, Давид, Иван, Сергей, Мария, Марфа; 26 апреля — Дмитрий, Георгий;

— Дмитрий, Георгий; 27 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;

— Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр; 28 апреля — Андрей, Аристарх, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.

— Андрей, Аристарх, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса. 29 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника.

— Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника. 30 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

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