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Именины в апреле 2024 года: кого и когда поздравлять во втором весеннем месяце

Именины в апреле 2024 года: кого и когда поздравлять во втором весеннем месяце

Именины в апреле 2024 года / Фото: Unsplash

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого почитают в день рождения.

А для того, чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на апрель 2024 года.

Именины в апреле 2024 года по новому календарю: кого и когда поздравлять

  • 1 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;
  • 2 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;
  • 3 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;
  • 4 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;
  • 5 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
  • 6 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;
  • 7 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия;
  • 8 апреля — Иван, Сергей, Мария;
  • 9 апреля — Вадим, Гаврила;
  • 10 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;
  • 11 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;
  • 12 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария;
  • 13 апреля — Дмитрий, Георгий;
  • 14 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;
  • 15 апреля — Андрей, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса;
    Именины в апреле по новому календарю / © Unsplash
    Именины в апреле по новому календарю / Фото: Unsplash
  • 16 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника;
  • 17 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор;
  • 18 апреля — Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян;
  • 19 апреля — Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян;
  • 20 апреля — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор;
  • 21 апреля — Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян;
  • 22 апреля — Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор;
  • 23 апреля — Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, София;
  • 24 апреля — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома, Елизавета;
  • 25 апреля — Василий, Марк, Сергей, Ника;
  • 26 апреля — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира;
  • 27 апреля — Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария;
  • 28 апреля — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;
  • 29 апреля — Арсений, Артем, Богдан, Василий;
  • 30 апреля — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Именины в апреле 2024 года по старому календарю

Именины в апреле 2024 года: кого и когда поздравлять / © Unsplash
Именины в апреле 2024 года: кого и когда поздравлять / Фото: Unsplash
  • 1 апреля — Дмитрий, Иван, Иннокентий, София, Дария
  • 2 апреля — Иван, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Севастян, Сергей, Ульяна, Клавдия, Мария, Светлана, Александра, Прасковья;
  • 3 апреля — Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;
  • 4 апреля — Василий, Исаакий, Таисия, Василиса, Дарья;
  • 5 апреля — Василий, Илья, Георгий, Макар, Алексей, Сергей, Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея;
  • 6 апреля — Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков;
  • 7 апреля — Савва, Тихон;
  • 8 апреля — Авраам, Василий, Гаврило, Степан, Алла, Анна, Лариса, Прасковья;
  • 9 апреля — Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;
  • 10 апреля — Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан;
  • 11 апреля — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;
  • 12 апреля — Иван, Захар;
  • 13 апреля — Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Анна;
  • 14 апреля — Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария;
  • 15 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;
    Именины в апреле по старому календарю / © Unsplash
    Именины в апреле по старому календарю / Фото: Unsplash
  • 16 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;
  • 17 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;
  • 18 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
  • 19 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;
  • 20 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия;
  • 21 апреля — Иван, Сергей, Мария;
  • 22 апреля — Вадим, Гаврила;
  • 23 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;
  • 24 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;
  • 25 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей, Мария, Марфа;
  • 26 апреля — Дмитрий, Георгий;
  • 27 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;
  • 28 апреля — Андрей, Аристарх, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.
  • 29 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника.
  • 30 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

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