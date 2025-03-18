Именины в апреле 2025 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календарь

В Украине существует убеждение, что для того, чтобы ангел-хранитель внимательно охранял ребенка, его нужно назвать в честь святого, день памяти которого совпадает с датой рождения малыша.

А для того, чтобы не прогадать, кого и когда поздравлять с днем ангела, стоит взглянуть на церковный календарь именин на апрель 2025 года.

Именины в апреле 2025 года: церковный календарь по новому стилю

1 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;

— Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим; 2 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;

— Георгий, Григорий, Ефим; 3 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;

— Мартын, Никита, Феодосия; 4 апреля — Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;

— Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария; 5 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;

— Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен; 6 апреля — Иван, Григорий, Павел, Петр, Иаков;

— Иван, Григорий, Павел, Петр, Иаков; 7 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр Евдокия;

— Аркадий, Георгий, Даниил, Петр Евдокия; 8 апреля — Иван, Сергей, Мария;

— Иван, Сергей, Мария; 9 апреля — Вадим, Гаврила;

— Вадим, Гаврила; 10 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Федор, Яков;

— Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Федор, Яков; 11 апреля — Иван, Николай, Петр, Ефим, Иаков;

— Иван, Николай, Петр, Ефим, Иаков; 12 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей Марфа, Мария;

— Василий, Давид, Иван, Сергей Марфа, Мария; 13 апреля — Дмитрий, Георгий;

— Дмитрий, Георгий; 14 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;

— Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр; 15 апреля — Андрей, Виктор, Леонид, Александр, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса;

Именины в апреле 2025 года: церковный календарь по новому стилю / Фото: Unsplash

16 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Ника, Василиса, Галина, Ирина;

— Леонид, Михаил, Павел, Ника, Василиса, Галина, Ирина; 17 апреля — Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор;

— Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор; 18 апреля — Антон, Василий, Виктор, Иван, Тамара;

— Антон, Василий, Виктор, Иван, Тамара; 19 апреля — Виктор, Георгий, Иван, Семен;

— Виктор, Георгий, Иван, Семен; 20 апреля — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Федор;

— Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Федор; 21 апреля — Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор, Яков;

— Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор, Яков; 22 апреля — Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Остап, Платон, Федор;

— Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Остап, Платон, Федор; 23 апреля — Анатолий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София;

— Анатолий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София; 24 апреля — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей, Елизавета;

— Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей, Елизавета; 25 апреля — Василий, Марк, Сергей, Ника;

— Василий, Марк, Сергей, Ника; 26 апреля — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Глафира;

— Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Глафира; 27 апреля — Георгий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария;

— Георгий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария; 28 апреля — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;

— Виталий, Кирилл, Максим, Анна; 29 апреля — Арсений, Артем, Богдан, Василий;

— Арсений, Артем, Богдан, Василий; 30 апреля — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Именины в апреле 2025 года по старому календарю

Именины в апреле 2025 года по старому календарю / Фото: Unsplash

1 апреля — Дария, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София;

— Дария, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София; 2 апреля — Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастян, Сергей, Ульяна;

— Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастян, Сергей, Ульяна; 3 апреля — Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;

— Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков; 4 апреля — Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;

— Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия; 5 апреля — Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Алексей, Пелагея, Сергей;

— Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Алексей, Пелагея, Сергей; 6 апреля — Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков;

— Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков; 7 апреля — Савва, Тихон;

— Савва, Тихон; 8 апреля — Авраам, Алла, Василий, Гаврило, Анна, Лариса, Прасковья, Степан;

— Авраам, Алла, Василий, Гаврило, Анна, Лариса, Прасковья, Степан; 9 апреля — Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;

— Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел; 10 апреля — Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан;

— Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан; 11 апреля — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;

— Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп; 12 апреля — Иван, Захар;

— Иван, Захар; 13 апреля — Вениамин, Анна, Иван, Иннокентий, Иосиф;

— Вениамин, Анна, Иван, Иннокентий, Иосиф; 14 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;

— Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим; 15 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;

Кого поздравляют в апреле 2025 года по старому календарю / Фото: Unsplash

16 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;

— Мартын, Никита, Феодосия; 17 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор;

— Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор; 18 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;

— Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен; 19 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;

— Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков; 20 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр;

— Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр; 21 апреля — Иван, Мария, Сергей;

— Иван, Мария, Сергей; 22 апреля — Вадим, Гаврила;

— Вадим, Гаврила; 23 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;

— Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков; 24 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;

— Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков; 25 апреля — Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей;

— Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей; 26 апреля — Дмитрий, Георгий;

— Дмитрий, Георгий; 27 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;

— Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр; 28 апреля — Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим;

— Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим; 29 апреля — Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел;

— Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел; 30 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

Читайте также: