Именины в апреле 2025 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календарь

В Украине существует убеждение, что для того, чтобы ангел-хранитель внимательно охранял ребенка, его нужно назвать в честь святого, день памяти которого совпадает с датой рождения малыша.
А для того, чтобы не прогадать, кого и когда поздравлять с днем ангела, стоит взглянуть на церковный календарь именин на апрель 2025 года.
Именины в апреле 2025 года: церковный календарь по новому стилю
- 1 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;
- 2 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;
- 3 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;
- 4 апреля — Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;
- 5 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
- 6 апреля — Иван, Григорий, Павел, Петр, Иаков;
- 7 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр Евдокия;
- 8 апреля — Иван, Сергей, Мария;
- 9 апреля — Вадим, Гаврила;
- 10 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Федор, Яков;
- 11 апреля — Иван, Николай, Петр, Ефим, Иаков;
- 12 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей Марфа, Мария;
- 13 апреля — Дмитрий, Георгий;
- 14 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;
- 15 апреля — Андрей, Виктор, Леонид, Александр, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса;
- 16 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Ника, Василиса, Галина, Ирина;
- 17 апреля — Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор;
- 18 апреля — Антон, Василий, Виктор, Иван, Тамара;
- 19 апреля — Виктор, Георгий, Иван, Семен;
- 20 апреля — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Федор;
- 21 апреля — Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор, Яков;
- 22 апреля — Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Остап, Платон, Федор;
- 23 апреля — Анатолий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София;
- 24 апреля — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей, Елизавета;
- 25 апреля — Василий, Марк, Сергей, Ника;
- 26 апреля — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Глафира;
- 27 апреля — Георгий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария;
- 28 апреля — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;
- 29 апреля — Арсений, Артем, Богдан, Василий;
- 30 апреля — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
Именины в апреле 2025 года по старому календарю
- 1 апреля — Дария, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София;
- 2 апреля — Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастян, Сергей, Ульяна;
- 3 апреля — Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;
- 4 апреля — Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;
- 5 апреля — Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Алексей, Пелагея, Сергей;
- 6 апреля — Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков;
- 7 апреля — Савва, Тихон;
- 8 апреля — Авраам, Алла, Василий, Гаврило, Анна, Лариса, Прасковья, Степан;
- 9 апреля — Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;
- 10 апреля — Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан;
- 11 апреля — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;
- 12 апреля — Иван, Захар;
- 13 апреля — Вениамин, Анна, Иван, Иннокентий, Иосиф;
- 14 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;
- 15 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;
- 16 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;
- 17 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор;
- 18 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
- 19 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;
- 20 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр;
- 21 апреля — Иван, Мария, Сергей;
- 22 апреля — Вадим, Гаврила;
- 23 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;
- 24 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;
- 25 апреля — Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей;
- 26 апреля — Дмитрий, Георгий;
- 27 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;
- 28 апреля — Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим;
- 29 апреля — Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел;
- 30 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
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