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Именины в апреле 2025 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календарь

Именины в апреле 2025 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календарь

Именины в апреле 2025 года / Фото: Unsplash

В Украине существует убеждение, что для того, чтобы ангел-хранитель внимательно охранял ребенка, его нужно назвать в честь святого, день памяти которого совпадает с датой рождения малыша.

А для того, чтобы не прогадать, кого и когда поздравлять с днем ангела, стоит взглянуть на церковный календарь именин на апрель 2025 года.

Именины в апреле 2025 года: церковный календарь по новому стилю

  • 1 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;
  • 2 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;
  • 3 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;
  • 4 апреля — Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария;
  • 5 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
  • 6 апреля — Иван, Григорий, Павел, Петр, Иаков;
  • 7 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Петр Евдокия;
  • 8 апреля — Иван, Сергей, Мария;
  • 9 апреля — Вадим, Гаврила;
  • 10 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Федор, Яков;
  • 11 апреля — Иван, Николай, Петр, Ефим, Иаков;
  • 12 апреля — Василий, Давид, Иван, Сергей Марфа, Мария;
  • 13 апреля — Дмитрий, Георгий;
  • 14 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;
  • 15 апреля — Андрей, Виктор, Леонид, Александр, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса;
Именины в апреле 2025 года: церковный календарь по новому стилю / © Unsplash
Именины в апреле 2025 года: церковный календарь по новому стилю / Фото: Unsplash
  • 16 апреля — Леонид, Михаил, Павел, Ника, Василиса, Галина, Ирина;
  • 17 апреля — Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор;
  • 18 апреля — Антон, Василий, Виктор, Иван, Тамара;
  • 19 апреля — Виктор, Георгий, Иван, Семен;
  • 20 апреля — Гаврила, Григорий, Николай, Александр, Федор;
  • 21 апреля — Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор, Яков;
  • 22 апреля — Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Остап, Платон, Федор;
  • 23 апреля — Анатолий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София;
  • 24 апреля — Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей, Елизавета;
  • 25 апреля — Василий, Марк, Сергей, Ника;
  • 26 апреля — Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Глафира;
  • 27 апреля — Георгий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария;
  • 28 апреля — Виталий, Кирилл, Максим, Анна;
  • 29 апреля — Арсений, Артем, Богдан, Василий;
  • 30 апреля — Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Именины в апреле 2025 года по старому календарю

Именины в апреле 2025 года по старому календарю / © Unsplash
Именины в апреле 2025 года по старому календарю / Фото: Unsplash
  • 1 апреля — Дария, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София;
  • 2 апреля — Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастян, Сергей, Ульяна;
  • 3 апреля — Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;
  • 4 апреля — Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия;
  • 5 апреля — Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Георгий, Макар, Лидия, Алексей, Пелагея, Сергей;
  • 6 апреля — Владимир, Захар, Мартын, Степан, Петр, Яков;
  • 7 апреля — Савва, Тихон;
  • 8 апреля — Авраам, Алла, Василий, Гаврило, Анна, Лариса, Прасковья, Степан;
  • 9 апреля — Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел;
  • 10 апреля — Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан;
  • 11 апреля — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;
  • 12 апреля — Иван, Захар;
  • 13 апреля — Вениамин, Анна, Иван, Иннокентий, Иосиф;
  • 14 апреля — Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим;
  • 15 апреля — Георгий, Григорий, Ефим;
Кого поздравляют в апреле 2025 года по старому календарю / © Unsplash
Кого поздравляют в апреле 2025 года по старому календарю / Фото: Unsplash
  • 16 апреля — Мартын, Никита, Феодосия;
  • 17 апреля — Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор;
  • 18 апреля — Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен;
  • 19 апреля — Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков;
  • 20 апреля — Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр;
  • 21 апреля — Иван, Мария, Сергей;
  • 22 апреля — Вадим, Гаврила;
  • 23 апреля — Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков;
  • 24 апреля — Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков;
  • 25 апреля — Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей;
  • 26 апреля — Дмитрий, Георгий;
  • 27 апреля — Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр;
  • 28 апреля — Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондратий, Леонид, Лукьян, Александр, Севастян, Федор, Трофим;
  • 29 апреля — Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел;
  • 30 апреля — Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

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