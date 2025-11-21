- Дата публикации
Именины в декабре 2025 года: когда поздравлять по старому и новому церковному календарю
Декабрь — это не только мандаринки, первый снег, празднование Николая и Рождества, но и месяц многочисленных именин. Если вы ищете, когда приветствовать родных, друзей или коллег с днем ангела в декабре 2025 года, стоит обратить внимание на оба — новый и старый церковные календари. В этой статье мы разберемся, чем отличаются стили, и представим полный календарь именин.
Именины (или «день ангела») — это праздник в христианской традиции, когда чествуется святитель или праздники, в честь которых назвали человека. В Украине распространено праздновать согласно церковному календарю. Однако из-за разногласий между григорианским (старым) и новоюлианским (новым) стилем дать праздники могут отличаться.
Эта разница означает, что люди с одинаковыми именами могут праздновать день ангела в разные дни в зависимости от календаря.
Именины в декабре 2025 года по новому стилю
1 декабря — Антон, Дмитрий;
2 декабря — Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара;
3 декабря — Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Федор;
4 декабря — Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия;
5 декабря — Геннадий, Захар, Илья, Сергей;
6 декабря — Максим, Николай;
7 декабря — Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей;
8 декабря — Кирилл, Анфиса;
9 декабря — Василий, Владимир, Александр, Степан, Анна;
10 декабря — Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Ангелина, Анна, Александра, Татьяна;
11 декабря — Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр;
12 декабря — Александр;
13 декабря — Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, Николай, Александр, Алексей, Яков;
14 декабря — Николай, Филимон;
15 декабря — Василий, Илларион, Александр, Павел, Степан;
16 декабря — Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, София;
17 декабря — Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан;
18 декабря — Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей, Вера, Зоя.;
19 декабря — Григорий, Илья, Тимофей, Аглая;
20 декабря — Антон, Даниил, Иван, Игнат;
21 декабря — Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана;
22 декабря — Дмитрий, Федор, Анастасия;
23 декабря — Василий, Давид, Иоанн, Макар, Павел;
24 декабря — Иннокентий, Николай, Сергей, Агата, Евгения, Клавдия;
25 декабря — Василий, Григорий, Дмитрий, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Мария;
26 декабря — Лука, Степан, Федор, Антонина;
27 декабря — Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Симон, Агата;
28 декабря — Георгий, Иван, Лаврентий, Марк, Наталья, Варвара, Анна, Евдокия, Ефросинья;
29 декабря — Антон, Даниил, Лев, Макар, Мария;
30 декабря — Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков;
31 декабря — Михаил, Петр, Мелания.
Именины в декабре 2025 года по старому стилю
1 декабря — Николай, Платон, Роман;
2 декабря — Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков;
3 декабря — Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Анна, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Татьяна;
4 декабря — Александр;
5 декабря — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Савва, Федор;
6 декабря — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей;
7 декабря — Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Онися;
8 декабря — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав;
9 декабря — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков;
10 декабря — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей;
11 декабря — Андрей, Василий, Анна, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей;
12 декабря — Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей;
13 декабря — Андрей, Иван, Ян;
14 декабря — Антон, Дмитрий;
15 декабря — Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор;
16 декабря — Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор;
17 декабря — Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Александр, Алексей, Юлия;
18 декабря — Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей;
19 декабря — Максим, Николай;
20 декабря — Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей;
21 декабря — Анфиса, Кирилл;
22 декабря — Василий, Владимир, Анна, Александр, Софрон, Степан;
23 декабря — Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Александра, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Татьяна;
24 декабря — Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр;
25 декабря — Александр;
26 декабря — Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Александр, Алексей, Яков;
27 декабря — Николай, Филимон;
28 декабря — Василий, Илларион, Иона, Александр, Павел, Степан, Сусанна, Трифон;
29 декабря — Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, София;
30 декабря — Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан;
31 декабря — Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей.
Как поздравить с днем ангела: советы
Если у вас или у близкого человека имя, которое упоминается несколько раз в разные дни декабря — проверьте, празднует ли этот человек или приход по старому или новому стилю.
Поздравления с именинами не обязательно должны быть формальными: это могут быть теплые слова, открытка или небольшой подарок, связанный с именем святого.
Если вы выбираете приветствие для социальных сетей — напишите не просто «поздравляю с именинами», а например: «С днем ангела! Пусть святой покровитель оберегает тебя всегда».