Именины в феврале 2024 года: по новому и старому календарю, кого поздравлять и как назвать ребенка

Рассказываем об именинах в феврале 2024 года по новому календарю и как можно назвать январского ребенка, чтобы его оберегал его ангел-хранитель.
Даты православных именин часто используют при выборе имени для мальчика или девочки, чтобы ангел-хранитель всегда оберегал ребенка от всего зла.
Именины в феврале 2024 года по новому календарю: кого и когда приветствовать
- 1 февраля — Арсений, Генрих, Григорий, Макар, Марк, Савва, Мелетий, Федор, Януарий, Феодосия, Луиза, Евфросия;
- 2 февраля — Василид, Васс, Евтихий, Евсевий, Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Пенная, Римма, Инна;
- 3 февраля — Акила, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Кандид, Неофит, Максим, Феодосий, Агния;
- 4 февраля — Агафон, Ананий, Анастасий, Георгий, Гаврило, Иосиф, Иван, Макар, Леонтий, Мануил, Петр, Сион, Тимофей;
- 5 февраля — Агафангел, Евсевий, Геннадий, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федор;
- 6 февраля — Агап, Анастасий, Варсима, Денис, Герасим, Иван, Македон, Павел, Тимофей, Филиппик, Ксения, Евсевия, Зосима;
- 7 февраля — Оксентий, Александр, Аполлос, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Сильван, Филипп, Януарий, Феликс, Фелицата;
- 8 февраля — Аркадий, Ананий, Аммоний, Иоанн, Давид, Гавриил, Иосиф, Климент, Павел, Петр, Семен, Федор, Мария, Ирма, Берта;
- 9 февраля — Дмитрий, Гермоген, Петр, Иван;
- 10 февраля — Ефрем, Георгий, Исаакий, Феодосий, Домна, Маркияна;
- 11 февраля — Герасим, Афраат, Игнатий, Дмитрий, Лука, Лаврентий, Роман, Юлиан, Иаков, Иона;
- 12 февраля — Геркулин, Василий, Евсевий, Григорий, Ерм, Иван, Зенон, Ипполит, Кирин, Кипр, Мавр, Климент, Мина, Максим, Петр, Олимпий, Федор, Рустик, Хрис, Венера;
- 13 февраля — Афанасий, Афанасий, Викторин, Виктор, Иван, Илья, Клавдий, Кир, Никифор, Никита, Феодотия, Феоктиста, Беатриса, Афанасия;
- 14 февраля -
Марфа, Наталья, Семен, ТатьянаВасилий, Афанасий, Давид, Вендимиан, Петр, Тимофей, Семен, Фелиция, Перпетуя;
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- 15 февраля — Гавриил, Агафодор, Иордан;
- 16 февраля — Азарий, Адриан, Гавриил, Влас, Дмитрий, Клавдиан, Николай, Роман, Святослав, Симон, Семен, Анна (Анна);
- 17 февраля — Георгий, Авраамий, Иасим, Ядор, Иосиф, Иван, Кирилл, Николай, Феоктист, Юрий;
- 18 февраля — Антон, Макар, Феодосий, Эллада, Феодулия, Василиса, Агафья;
- 19 февраля — Василий, Вукол, Иван, Евласий, Максим, Фауст, Фотий, Феофил, Юлиан, Кристина, Марфа, Мария, Дорофея ;
- 20 февраля — Петр, Парфен, Лука ;
- 21 февраля — Макар, Захар, Пергет, Никифор, Савва, Поликарп, Федор, Степан, Филадельф ;
- 22 февраля — Иннокентий, Геннадий, Никифор, Петр, Панкрат, Изабелла ;
- 23 февраля - Аркадий, Антон, Гаврило, Василий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Иоаким, Лука, Марк, Павел, Прохор, Семен, Харлампий, Анна (Анна), Валентина, Галина;
- 24 февраля — Всеволод, Влад, Гаврило, Захар, Дмитрий, Феодора;
- 25 февраля — Антон, Алексей, Евгений, Марин, Мария, Констанция;
- 26 февраля — Онисим, Артемий, Мартин, Семен, Тимофей, Степан, Юстиниан, Светлана, Прискилла, Зоя;
- 27 февраля — Авраамий, Кирилл, Георгий, Исаакий, Михаил, Мефодий, Филимон, Федор ;
- 28 февраля — Афанасий, Афанасий, Арсений, Евсевий, Онисим, Майор, Ефросинья;
- 29 февраля — Порфирий, Илья .
Именины в феврале 2024 года по старому календарю
- 1 февраля — Антон, Макар, Николай, Петр, Федор ;
- 2 февраля — Павел, Семен, Инна ;
- 3 февраля — Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна (Анна);
- 4 февраля — Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия;
- 5 февраля — Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина;
- 6 февраля — Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения ;
- 7 февраля — Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр ;
- 8 февраля — Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария;
- 9 февраля — Дмитрий, Иван, Петр ;
- 10 февраля — Владимир, Георгий, Ольга ;
- 11 февраля — Дмитрий, Иван, Константин, Роман ;
- 12 февраля — Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим ;
- 13 февраля — Виктор, Иван, Илья, Никита ;
- 14 февраля -
Марфа, Наталья, Семен, ТатьянаВасилий, Николай, Петр, Семен, Тимофей ;
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- 15 февраля — Василий ;
- 16 февраля — Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Анна (Анна) ;
- 17 февраля — Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий, Анна (Анна), Екатерина;
- 18 февраля — Антон, Макар, Михаил, Александра, Василиса;
- 19 февраля — Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Александр, Мария, Кристина ;
- 20 февраля — Александр, Алексей, Петр ;
- 21 февраля — Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор ;
- 22 февраля — Василий, Геннадий, Иван ;
- 23 февраля — Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий, Иван, Анна, (Анна), Валентина, Галина ;
- 24 февраля — Всеволод, Дмитрий ;
- 25 февраля — Антон, Евгений, Алексей, Мария;
- 26 февраля — Василий, Владимир, Евгений, Иван, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Вера, Зоя, Светлана, Ирина, Анна (Анна);
- 27 февраля — Кирилл, Георгий, Константин, Михаил ;
- 28 февраля — Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София;
- 29 февраля — Илья, Касьян, Михаил, Николай, София.
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