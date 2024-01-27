Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Именины в феврале 2024 года: по новому и старому календарю, кого поздравлять и как назвать ребенка

Именины в феврале 2024 года: по новому и старому календарю, кого поздравлять и как назвать ребенка

Именины в феврале 2024 года по новому календарю / Фото: Unsplash

Рассказываем об именинах в феврале 2024 года по новому календарю и как можно назвать январского ребенка, чтобы его оберегал его ангел-хранитель.

Даты православных именин часто используют при выборе имени для мальчика или девочки, чтобы ангел-хранитель всегда оберегал ребенка от всего зла.

Именины в феврале 2024 года по новому календарю: кого и когда приветствовать

  • 1 февраля — Арсений, Генрих, Григорий, Макар, Марк, Савва, Мелетий, Федор, Януарий, Феодосия, Луиза, Евфросия;
  • 2 февраля — Василид, Васс, Евтихий, Евсевий, Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Пенная, Римма, Инна;
  • 3 февраля — Акила, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Кандид, Неофит, Максим, Феодосий, Агния;
  • 4 февраля — Агафон, Ананий, Анастасий, Георгий, Гаврило, Иосиф, Иван, Макар, Леонтий, Мануил, Петр, Сион, Тимофей;
  • 5 февраля — Агафангел, Евсевий, Геннадий, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федор;
  • 6 февраля — Агап, Анастасий, Варсима, Денис, Герасим, Иван, Македон, Павел, Тимофей, Филиппик, Ксения, Евсевия, Зосима;
  • 7 февраля — Оксентий, Александр, Аполлос, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Сильван, Филипп, Януарий, Феликс, Фелицата;
  • 8 февраля — Аркадий, Ананий, Аммоний, Иоанн, Давид, Гавриил, Иосиф, Климент, Павел, Петр, Семен, Федор, Мария, Ирма, Берта;
  • 9 февраля — Дмитрий, Гермоген, Петр, Иван;
  • 10 февраля — Ефрем, Георгий, Исаакий, Феодосий, Домна, Маркияна;
  • 11 февраля — Герасим, Афраат, Игнатий, Дмитрий, Лука, Лаврентий, Роман, Юлиан, Иаков, Иона;
  • 12 февраля — Геркулин, Василий, Евсевий, Григорий, Ерм, Иван, Зенон, Ипполит, Кирин, Кипр, Мавр, Климент, Мина, Максим, Петр, Олимпий, Федор, Рустик, Хрис, Венера;
  • 13 февраля — Афанасий, Афанасий, Викторин, Виктор, Иван, Илья, Клавдий, Кир, Никифор, Никита, Феодотия, Феоктиста, Беатриса, Афанасия;
  • 14 февраля -
    Марфа, Наталья, Семен, Татьяна
    https://lux.fm/lifestyle_t4
    Василий, Афанасий, Давид, Вендимиан, Петр, Тимофей, Семен, Фелиция, Перпетуя;
  • 15 февраля — Гавриил, Агафодор, Иордан;
    Церковный календарь именин на февраль 2024 / © Unsplash
    Церковный календарь именин на февраль 2024 / Фото: Unsplash
  • 16 февраля — Азарий, Адриан, Гавриил, Влас, Дмитрий, Клавдиан, Николай, Роман, Святослав, Симон, Семен, Анна (Анна);
  • 17 февраля — Георгий, Авраамий, Иасим, Ядор, Иосиф, Иван, Кирилл, Николай, Феоктист, Юрий;
  • 18 февраля — Антон, Макар, Феодосий, Эллада, Феодулия, Василиса, Агафья;
  • 19 февраляВасилий, Вукол, Иван, Евласий, Максим, Фауст, Фотий, Феофил, Юлиан, Кристина, Марфа, Мария, Дорофея ;
  • 20 февраляПетр, Парфен, Лука ;
  • 21 февраляМакар, Захар, Пергет, Никифор, Савва, Поликарп, Федор, Степан, Филадельф ;
  • 22 февраляИннокентий, Геннадий, Никифор, Петр, Панкрат, Изабелла ;
  • 23 февраля - Аркадий, Антон, Гаврило, Василий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Иоаким, Лука, Марк, Павел, Прохор, Семен, Харлампий, Анна (Анна), Валентина, Галина;
  • 24 февраля — Всеволод, Влад, Гаврило, Захар, Дмитрий, Феодора;
  • 25 февраля — Антон, Алексей, Евгений, Марин, Мария, Констанция;
  • 26 февраля — Онисим, Артемий, Мартин, Семен, Тимофей, Степан, Юстиниан, Светлана, Прискилла, Зоя;
  • 27 февраляАвраамий, Кирилл, Георгий, Исаакий, Михаил, Мефодий, Филимон, Федор ;
  • 28 февраля — Афанасий, Афанасий, Арсений, Евсевий, Онисим, Майор, Ефросинья;
  • 29 февраляПорфирий, Илья .

Именины в феврале 2024 года по старому календарю

Именины в феврале 2024 года / © Unsplash
Именины в феврале 2024 года / Фото: Unsplash
  • 1 февраляАнтон, Макар, Николай, Петр, Федор ;
  • 2 февраляПавел, Семен, Инна ;
  • 3 февраля — Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна (Анна);
  • 4 февраля — Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия;
  • 5 февраляВладимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина;
  • 6 февраляДенис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения ;
  • 7 февраляАнатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр ;
  • 8 февраляАркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария;
  • 9 февраляДмитрий, Иван, Петр ;
  • 10 февраляВладимир, Георгий, Ольга ;
  • 11 февраляДмитрий, Иван, Константин, Роман ;
  • 12 февраляВасилий, Владимир, Григорий, Иван, Максим ;
  • 13 февраляВиктор, Иван, Илья, Никита ;
  • 14 февраля -
    Марфа, Наталья, Семен, Татьяна
    https://lux.fm/lifestyle_t4
    Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей ;
  • 15 февраляВасилий ;
    Когда и кого поздравлять с именинами в феврале 2024 года / © Unsplash
    Когда и кого поздравлять с именинами в феврале 2024 года / Фото: Unsplash
  • 16 февраляВасилий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Анна (Анна) ;
  • 17 февраляАндрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий, Анна (Анна), Екатерина;
  • 18 февраля — Антон, Макар, Михаил, Александра, Василиса;
  • 19 февраляАнатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Александр, Мария, Кристина ;
  • 20 февраляАлександр, Алексей, Петр ;
  • 21 февраляАндрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор ;
  • 22 февраляВасилий, Геннадий, Иван ;
  • 23 февраляАнтон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий, Иван, Анна, (Анна), Валентина, Галина ;
  • 24 февраляВсеволод, Дмитрий ;
  • 25 февраля — Антон, Евгений, Алексей, Мария;
  • 26 февраляВасилий, Владимир, Евгений, Иван, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Вера, Зоя, Светлана, Ирина, Анна (Анна);
  • 27 февраляКирилл, Георгий, Константин, Михаил ;
  • 28 февраля — Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София;
  • 29 февраляИлья, Касьян, Михаил, Николай, София.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Следующая публикация