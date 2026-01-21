Именины в феврале 2026 года: когда приветствовать по старому и новому церковным календарям

Именины в феврале 2026 года / © pexels.com

Именины, или же «день ангела», — это христианский праздник, посвященный памяти святого или святой, в честь которых человек получил свое имя. В Украине его традиционно празднуют по церковному календарю, однако из-за разногласий между григорианским и новоюлианским летоисчислением конкретные даты могут отличаться.

Именно поэтому даже те, кто носит одно и то же имя, иногда празднуют день ангела в разные дни, выбирая для этого календарь, который ближе их традициям или душе.

Именины в феврале 2026 года по новому стилю

1 февраля — Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей;

2 февраля — Василий;

3 февраля — Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Анна;

4 февраля — Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Анна, Екатерина;

5 февраля — Антон, Макар, Михаил, Василиса, Александра;

6 февраля — Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Александр, Мария, Кристина;

7 февраля — Александр, Алексей, Петр;

8 февраля — Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор;

9 февраля — Василий, Геннадий, Иван;

10 февраля — Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий, Иван, Валентина, Анна, Галина;

11 февраля — Всеволод, Дмитрий;

12 февраля — Антон, Евгений, Алексей, Мария;

13 февраля — Василий, Владимир, Евгений, Иван, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Вера, Зоя, Анна, Ирина, Светлана;

14 февраля — Кирилл, Георгий, Константин, Михаил;

15 февраля — Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София;

16 февраля — Даниил, Илья, Макар, Павел;

17 февраля — Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Мария;

18 февраля — Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел;

19 февраля — Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор;

20 февраля — Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Сергей, Федор, Ярослав;

21 февраля — Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ольга;

22 февраля — Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор, Варвара, Елизавета, Ирина;

23 февраля — Демьян, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей;

24 февраля — Иван, Илларион;

25 февраля — Антон, Евгений, Александр, Тарас, Федор;

26 февраля — Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна;

27 февраля — Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Яков;

28 февраля — Арсений, Василий, Нестор, Николай, Кира, Марина.

Именины в феврале 2026 года по старому стилю

1 февраля - Антон, Макар, Николай, Петр, Федор;

2 февраля — Инна, Павел, Семен;

3 февраля — Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим;

4 февраля — Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей;

5 февраля — Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор;

6 февраля — Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей;

7 февраля - Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр;

8 февраля - Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор;

9 февраля — Дмитрий, Иван, Петр;

10 февраля — Владимир, Георгий, Ольга;

11 февраля - Дмитрий, Иван, Константин, Роман;

12 февраля - Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим;

13 февраля — Виктор, Иван, Илья, Никита;

14 февраля - Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей;

15 февраля - Василий;

