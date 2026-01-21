- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 3 мин
Именины в феврале 2026 года: когда приветствовать по старому и новому церковным календарям
Если вы планируете поздравить родных, друзей или коллег с днем ангела в феврале 2026 года, следует учитывать оба церковных календаря — старый и новый. В этой статье мы подробно объясним разницу между стилями и предложим полный календарь именин на последний зимний месяц.
Именины, или же «день ангела», — это христианский праздник, посвященный памяти святого или святой, в честь которых человек получил свое имя. В Украине его традиционно празднуют по церковному календарю, однако из-за разногласий между григорианским и новоюлианским летоисчислением конкретные даты могут отличаться.
Именно поэтому даже те, кто носит одно и то же имя, иногда празднуют день ангела в разные дни, выбирая для этого календарь, который ближе их традициям или душе.
Именины в феврале 2026 года по новому стилю
1 февраля — Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей;
2 февраля — Василий;
3 февраля — Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Анна;
4 февраля — Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Анна, Екатерина;
5 февраля — Антон, Макар, Михаил, Василиса, Александра;
6 февраля — Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Александр, Мария, Кристина;
7 февраля — Александр, Алексей, Петр;
8 февраля — Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор;
9 февраля — Василий, Геннадий, Иван;
10 февраля — Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий, Иван, Валентина, Анна, Галина;
11 февраля — Всеволод, Дмитрий;
12 февраля — Антон, Евгений, Алексей, Мария;
13 февраля — Василий, Владимир, Евгений, Иван, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Вера, Зоя, Анна, Ирина, Светлана;
14 февраля — Кирилл, Георгий, Константин, Михаил;
15 февраля — Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София;
16 февраля — Даниил, Илья, Макар, Павел;
17 февраля — Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Мария;
18 февраля — Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел;
19 февраля — Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор;
20 февраля — Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Сергей, Федор, Ярослав;
21 февраля — Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ольга;
22 февраля — Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор, Варвара, Елизавета, Ирина;
23 февраля — Демьян, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей;
24 февраля — Иван, Илларион;
25 февраля — Антон, Евгений, Александр, Тарас, Федор;
26 февраля — Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна;
27 февраля — Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Яков;
28 февраля — Арсений, Василий, Нестор, Николай, Кира, Марина.
Именины в феврале 2026 года по старому стилю
1 февраля - Антон, Макар, Николай, Петр, Федор;
2 февраля — Инна, Павел, Семен;
3 февраля — Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим;
4 февраля — Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей;
5 февраля — Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор;
6 февраля — Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей;
7 февраля - Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр;
8 февраля - Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор;
9 февраля — Дмитрий, Иван, Петр;
10 февраля — Владимир, Георгий, Ольга;
11 февраля - Дмитрий, Иван, Константин, Роман;
12 февраля - Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим;
13 февраля — Виктор, Иван, Илья, Никита;
14 февраля - Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей;
15 февраля - Василий;
16 февраля — Василий, Владимир, Анна, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей;
17 февраля - Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Анна, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий;
18 февраля - Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра;
19 февраля — Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр;
20 февраля — Александр, Алексей, Петр;
21 февраля - Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор;
22 февраля - Василий, Геннадий, Иван;
23 февраля — Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Анна, Геннадий, Григорий, Иван;
24 февраля — Всеволод, Дмитрий;
25 февраля - Антон, Евгений, Мария, Алексей;
26 февраля — Василий, Вера, Владимир, Анна, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей;
27 февраля — Кирилл, Георгий, Константин, Михаил;
28 февраля - Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София.