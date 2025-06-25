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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
47
Время на прочтение
3 мин

Именины в июле 2025 года: кого будем чествовать по старому и новому стилю, как назвать ребенка

В Украине бытует мнение, что у ребенка будет особая защита небес, если его назвать в честь святого, чей день чествования приходится на дату его рождения — считается, что тогда ангел-хранитель будет особенно пристально оберегать младенца.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Именины в июле 2025 года

Именины в июле 2025 года / © unsplash.com

Ниже представлен список именин согласно новому церковному календарю, а также по старому.

Именины в июле 2025 года: церковный календарь по новому стилю

  • 1 июля — Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина;

  • 2 июля — Арсений;

  • 3 июля — Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома;

  • 4 июля — Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна;

  • 5 июля — Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета;

  • 6 июля — Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана;

  • 7 июля — Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья;

  • 8 июля — Александр, Савва, Федор;

  • 9 июля — Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор;

  • 10 июля — Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан;

  • 11 июля — Аркадий, Илларион, Лев, Елена, Ольга, Илона;

  • 12 июля — Арсений, Гаврило, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария;

  • 13 июля — Антон, Гаврило, Степан, Юлиан;

  • 14 июля — Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор;

  • 15 июля — Василий, Владимир, Петр;

Кого поздравлять с именинами в июле 2025 года по новому календарю / © unsplash.com

Кого поздравлять с именинами в июле 2025 года по новому календарю / © unsplash.com

  • 16 июля — Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия;

  • 17 июля — Леонид, Вероника, Маргарита, Марина;

  • 18 июля — Афанасий, Емельян, Иван, Степан;

  • 19 июля — Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения;

  • 20 июля — Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор;

  • 21 июля — Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна;

  • 22 июля — Михаил, Алексей, Магдалина, Мария;

  • 23 июля — Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна;

  • 24 июля — Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Афанасий, Роман, Кристина;

  • 25 июля — Макар, Александр, Анна, Ираида;

  • 26 июля — Игнат, Сергей, Федор;

  • 27 июля — Герман, Эммануил, Иван, Николай;

  • 28 июля — Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан, Ефим, Анастасия, Антонина, Ирина, Елена;

  • 29 июля — Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап, Роман;

  • 30 июля — Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел;

  • 31 июля — Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

Именины в июле 2025 года по старому календарю

Именины в июле 2025 года по старому календарю / © unsplash.com

Именины в июле 2025 года по старому календарю / © unsplash.com

  • 1 июля — Василий, Виктор, Леонтий, Александр, Сергей;

  • 2 июля — Иван, Ян, Мария;

  • 3 июля — Андрей, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Афанасий, Фома, Ян, Инна, Римма;

  • 4 июля — Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Алексей, Федор, Ян, Анастасия, Василиса;

  • 5 июля — Василий, Гаврило, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана;

  • 6 июля — Антон, Артем, Герман, Иосиф, Александр, Алексей, Петр, Святослав, Федор;

  • 7 июля — Антон, Иван, Никита, Яков, Ян;

  • 8 июля — Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Федор, Ефросинья;

  • 9 июля — Георгий, Давид, Денис, Иоанн, Павел, Ян;

  • 10 июля — Владимир, Георгий, Иван, Александр, Петр, Ян, Иванна, Яна;

  • 11 июля — Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян;

  • 12 июля — Павел, Петр;

  • 13 июля — Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Яков, Ян;

  • 14 июля — Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина;

  • 15 июля — Арсений;

Кого поздравлять с именинами в июле 2025 года по старому календарю / © unsplash.com

Кого поздравлять с именинами в июле 2025 года по старому календарю / © unsplash.com

  • 16 июля — Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома;

  • 17 июля — Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Алексей, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Ольга, Татьяна;

  • 18 июля — Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета;

  • 19 июля — Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана;

  • 20 июля — Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья;

  • 21 июля — Савва, Федор, Александр;

  • 22 июля — Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор;

  • 23 июля — Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан;

  • 24 июля — Аркадий, Илларион, Лев, Елена, Илона, Ольга;

  • 25 июля — Арсений, Гаврило, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария;

  • 26 июля — Антон, Гаврило, Степан, Юлиан;

  • 27 июля — Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор;

  • 28 июля — Василий, Владимир, Петр;

  • 29 июля — Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия;

  • 30 июля — Леонид, Вероника, Маргарита, Марина;

  • 31 июля — Афанасий, Емельян, Иван, Степан.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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