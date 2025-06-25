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Именины в июле 2025 года: кого будем чествовать по старому и новому стилю, как назвать ребенка
В Украине бытует мнение, что у ребенка будет особая защита небес, если его назвать в честь святого, чей день чествования приходится на дату его рождения — считается, что тогда ангел-хранитель будет особенно пристально оберегать младенца.
Ниже представлен список именин согласно новому церковному календарю, а также по старому.
Именины в июле 2025 года: церковный календарь по новому стилю
1 июля — Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина;
2 июля — Арсений;
3 июля — Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома;
4 июля — Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна;
5 июля — Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета;
6 июля — Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана;
7 июля — Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья;
8 июля — Александр, Савва, Федор;
9 июля — Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор;
10 июля — Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан;
11 июля — Аркадий, Илларион, Лев, Елена, Ольга, Илона;
12 июля — Арсений, Гаврило, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария;
13 июля — Антон, Гаврило, Степан, Юлиан;
14 июля — Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор;
15 июля — Василий, Владимир, Петр;
16 июля — Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия;
17 июля — Леонид, Вероника, Маргарита, Марина;
18 июля — Афанасий, Емельян, Иван, Степан;
19 июля — Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения;
20 июля — Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Петр, Сергей, Тихон, Федор;
21 июля — Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор, Анна;
22 июля — Михаил, Алексей, Магдалина, Мария;
23 июля — Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна;
24 июля — Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Афанасий, Роман, Кристина;
25 июля — Макар, Александр, Анна, Ираида;
26 июля — Игнат, Сергей, Федор;
27 июля — Герман, Эммануил, Иван, Николай;
28 июля — Василий, Иван, Николай, Остап, Павел, Юлиан, Ефим, Анастасия, Антонина, Ирина, Елена;
29 июля — Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап, Роман;
30 июля — Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел;
31 июля — Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.
Именины в июле 2025 года по старому календарю
1 июля — Василий, Виктор, Леонтий, Александр, Сергей;
2 июля — Иван, Ян, Мария;
3 июля — Андрей, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Афанасий, Фома, Ян, Инна, Римма;
4 июля — Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Алексей, Федор, Ян, Анастасия, Василиса;
5 июля — Василий, Гаврило, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана;
6 июля — Антон, Артем, Герман, Иосиф, Александр, Алексей, Петр, Святослав, Федор;
7 июля — Антон, Иван, Никита, Яков, Ян;
8 июля — Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Федор, Ефросинья;
9 июля — Георгий, Давид, Денис, Иоанн, Павел, Ян;
10 июля — Владимир, Георгий, Иван, Александр, Петр, Ян, Иванна, Яна;
11 июля — Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян;
12 июля — Павел, Петр;
13 июля — Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Яков, Ян;
14 июля — Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Алексей, Павел, Петр, Ангелина;
15 июля — Арсений;
16 июля — Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома;
17 июля — Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Алексей, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Ольга, Татьяна;
18 июля — Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета;
19 июля — Анатолий, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор, Марта, Ульяна, Юлиана;
20 июля — Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросинья;
21 июля — Савва, Федор, Александр;
22 июля — Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор;
23 июля — Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр, Степан;
24 июля — Аркадий, Илларион, Лев, Елена, Илона, Ольга;
25 июля — Арсений, Гаврило, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария;
26 июля — Антон, Гаврило, Степан, Юлиан;
27 июля — Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор;
28 июля — Василий, Владимир, Петр;
29 июля — Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия;
30 июля — Леонид, Вероника, Маргарита, Марина;
31 июля — Афанасий, Емельян, Иван, Степан.