Именины в марте 2026 года: когда поздравлять по старому и новому церковным календарям

Если вы намерены поздравить близких, приятелей или коллег с днем ангела в феврале 2026 года, важно ориентироваться сразу на два церковных стиля — юлианский и новоюлианский. В этом материале мы основательно разъясним, чем они отличаются, и представим исчерпывающий календарь именин на завершающий месяц зимы.

Именины в марте 2026 года

Именины в марте 2026 года / © pexels.com

Именины, известные также как «день ангела», — это христианская памятная дата, связанная с увековечением святого или святой, чье имя человек получил во время крещения. В Украине это событие отмечают в соответствии с церковным календарем, однако из-за различий между григорианским и новоюлианским стилями отдельные дни празднования могут не совпадать.

Случается, что люди с одинаковым именем приветствуют друг друга в разные числа. Каждый выбирает ту календарную традицию, которая соответствует его семейному укладу, духовному наследию или внутреннему ощущению.

Именины в марте 2026 года по новому стилю

  • 1 марта — Антон, Василий, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Антонина, Анна, Дарья, Надежда, Александра, Ольга;

  • 2 марта — Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва;

  • 3 марта — Михаил, Марта;

  • 4 марта — Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Александр, Павел, Яков, Ульяна;

  • 5 марта — Адриан, Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Федор, Ираида;

  • 6 марта — Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан, Елена;

  • 7 марта — Василий, Евгений, Нестор, Николай, Павел, Антонина, Анна, Екатерина, Мария, Надежда, Оксана;

  • 8 марта — Афанасий, Владимир, Иван;

  • 9 марта — Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Тарас, Наталья, Александра;

  • 10 марта — Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Анастасия, Василиса, Галина;

  • 11 марта — Василий, Георгий, Иван, Ефим;

  • 12 марта — Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей;

  • 13 марта — Григорий, Михаил, Николай, Александр, Кристина;

  • 14 марта — Михаил, Ростислав;

  • 15 марта — Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей;

Кого поздравлять с именинами в марте 2026 года по новому календарю / © pexels.com

  • 16 марта — Денис, Иван, Александр, Павел, Роман;

  • 17 марта — Виктор, Гаврило, Макар, Александр, Алексей, Павел;

  • 18 марта — Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья;

  • 19 марта — Дмитрий, Иван, Дарья, София;

  • 20 марта — Иван, Василий, Виктор, Максим, Никита, Сергей, Клавдия, Мария, Александра, Светлана, Ульяна;

  • 21 марта — Владимир, Кирилл, Яков;

  • 22 марта — Василий, Василиса, Дарья, Таисия;

  • 23 марта — Василий, Илья, Георгий, Макар, Алексей, Сергей, Анастасия, Варвара, Лидия;

  • 24 марта — Владимир, Захар, Степан, Петр, Яков;

  • 25 марта — Савва, Тихон;

  • 26 марта — Василий, Гаврило, Степан, Алла, Анна, Лариса;

  • 27 марта — Иван, Макар, Александр, Павел;

  • 28 марта — Василий, Иван, Илья, Николай, Степан;

  • 29 марта — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;

  • 30 марта — Иван, Захар;

  • 31 марта — Вениамин, Иван, Иосиф, Анна.

Именины в марте 2026 года по старому стилю

Именины в марте 2026 года по старому стилю / © pexels.com

  • 1 марта — Даниил, Иеремия, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан;

  • 2 марта — Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария;

  • 3 марта — Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел;

  • 4 марта — Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор;

  • 5 марта — Антон, Афанасий, Василий, Игнат, Давид, Денис, Иван, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав;

  • 6 марта — Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга;

  • 7 марта — Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья;

  • 8 марта — Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона;

  • 9 марта — Иван, Илларион, Ян;

  • 10 марта — Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор, Федор;

  • 11 марта — Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна;

  • 12 марта — Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков;

  • 13 марта — Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина;

  • 14 марта — Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Ян, Антонина, Анна, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Александра, Ольга;

  • 15 марта — Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва;

Кого поздравлять с именинами в марте 2026 года по старому календарю / © pexels.com

  • 16 марта — Михаил, Марта, Марфа;

  • 17 марта — Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Александр, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана;

  • 18 марта — Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида;

  • 19 марта — Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Илона, Елена;

  • 20 марта — Василий, Эмиль, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Антонина, Анна, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана;

  • 21 марта — Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян;

  • 22 марта — Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Наталья, Александра;

  • 23 марта — Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян, Анастасия, Василиса, Галина, Ника;

  • 24 марта — Василий, Георгий, Егор, Иван, Ефим, Ян;

  • 25 марта — Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей, Ян;

  • 26 марта — Григорий, Михаил, Николай, Александр, Кристина;

  • 27 марта — Михаил, Ростислав;

  • 28 марта — Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей;

  • 29 марта — Денис, Эмиль, Иван, Александр, Емельян, Павел, Роман, Трофим, Юлиан, Ян;

  • 30 марта — Виктор, Гаврило, Макар, Александр, Алексей, Павел;

  • 31 марта — Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

