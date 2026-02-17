- Дата публикации
Именины в марте 2026 года: когда поздравлять по старому и новому церковным календарям
Если вы намерены поздравить близких, приятелей или коллег с днем ангела в феврале 2026 года, важно ориентироваться сразу на два церковных стиля — юлианский и новоюлианский. В этом материале мы основательно разъясним, чем они отличаются, и представим исчерпывающий календарь именин на завершающий месяц зимы.
Именины, известные также как «день ангела», — это христианская памятная дата, связанная с увековечением святого или святой, чье имя человек получил во время крещения. В Украине это событие отмечают в соответствии с церковным календарем, однако из-за различий между григорианским и новоюлианским стилями отдельные дни празднования могут не совпадать.
Случается, что люди с одинаковым именем приветствуют друг друга в разные числа. Каждый выбирает ту календарную традицию, которая соответствует его семейному укладу, духовному наследию или внутреннему ощущению.
Именины в марте 2026 года по новому стилю
1 марта — Антон, Василий, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Антонина, Анна, Дарья, Надежда, Александра, Ольга;
2 марта — Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва;
3 марта — Михаил, Марта;
4 марта — Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Александр, Павел, Яков, Ульяна;
5 марта — Адриан, Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Федор, Ираида;
6 марта — Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан, Елена;
7 марта — Василий, Евгений, Нестор, Николай, Павел, Антонина, Анна, Екатерина, Мария, Надежда, Оксана;
8 марта — Афанасий, Владимир, Иван;
9 марта — Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Тарас, Наталья, Александра;
10 марта — Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Анастасия, Василиса, Галина;
11 марта — Василий, Георгий, Иван, Ефим;
12 марта — Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей;
13 марта — Григорий, Михаил, Николай, Александр, Кристина;
14 марта — Михаил, Ростислав;
15 марта — Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей;
16 марта — Денис, Иван, Александр, Павел, Роман;
17 марта — Виктор, Гаврило, Макар, Александр, Алексей, Павел;
18 марта — Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья;
19 марта — Дмитрий, Иван, Дарья, София;
20 марта — Иван, Василий, Виктор, Максим, Никита, Сергей, Клавдия, Мария, Александра, Светлана, Ульяна;
21 марта — Владимир, Кирилл, Яков;
22 марта — Василий, Василиса, Дарья, Таисия;
23 марта — Василий, Илья, Георгий, Макар, Алексей, Сергей, Анастасия, Варвара, Лидия;
24 марта — Владимир, Захар, Степан, Петр, Яков;
25 марта — Савва, Тихон;
26 марта — Василий, Гаврило, Степан, Алла, Анна, Лариса;
27 марта — Иван, Макар, Александр, Павел;
28 марта — Василий, Иван, Илья, Николай, Степан;
29 марта — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;
30 марта — Иван, Захар;
31 марта — Вениамин, Иван, Иосиф, Анна.
Именины в марте 2026 года по старому стилю
1 марта — Даниил, Иеремия, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан;
2 марта — Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария;
3 марта — Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел;
4 марта — Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор;
5 марта — Антон, Афанасий, Василий, Игнат, Давид, Денис, Иван, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав;
6 марта — Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга;
7 марта — Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья;
8 марта — Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона;
9 марта — Иван, Илларион, Ян;
10 марта — Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор, Федор;
11 марта — Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна;
12 марта — Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков;
13 марта — Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина;
14 марта — Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Ян, Антонина, Анна, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Александра, Ольга;
15 марта — Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва;
16 марта — Михаил, Марта, Марфа;
17 марта — Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Александр, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана;
18 марта — Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида;
19 марта — Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Илона, Елена;
20 марта — Василий, Эмиль, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Антонина, Анна, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана;
21 марта — Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян;
22 марта — Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Наталья, Александра;
23 марта — Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян, Анастасия, Василиса, Галина, Ника;
24 марта — Василий, Георгий, Егор, Иван, Ефим, Ян;
25 марта — Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей, Ян;
26 марта — Григорий, Михаил, Николай, Александр, Кристина;
27 марта — Михаил, Ростислав;
28 марта — Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей;
29 марта — Денис, Эмиль, Иван, Александр, Емельян, Павел, Роман, Трофим, Юлиан, Ян;
30 марта — Виктор, Гаврило, Макар, Александр, Алексей, Павел;
31 марта — Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.