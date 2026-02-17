Именины в марте 2026 года: когда поздравлять по старому и новому церковным календарям

Именины в марте 2026 года / © pexels.com

Именины, известные также как «день ангела», — это христианская памятная дата, связанная с увековечением святого или святой, чье имя человек получил во время крещения. В Украине это событие отмечают в соответствии с церковным календарем, однако из-за различий между григорианским и новоюлианским стилями отдельные дни празднования могут не совпадать.

Случается, что люди с одинаковым именем приветствуют друг друга в разные числа. Каждый выбирает ту календарную традицию, которая соответствует его семейному укладу, духовному наследию или внутреннему ощущению.

Именины в марте 2026 года по новому стилю

1 марта — Антон, Василий, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Антонина, Анна, Дарья, Надежда, Александра, Ольга;

2 марта — Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва;

3 марта — Михаил, Марта;

4 марта — Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Александр, Павел, Яков, Ульяна;

5 марта — Адриан, Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Федор, Ираида;

6 марта — Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан, Елена;

7 марта — Василий, Евгений, Нестор, Николай, Павел, Антонина, Анна, Екатерина, Мария, Надежда, Оксана;

8 марта — Афанасий, Владимир, Иван;

9 марта — Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Тарас, Наталья, Александра;

10 марта — Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Анастасия, Василиса, Галина;

11 марта — Василий, Георгий, Иван, Ефим;

12 марта — Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей;

13 марта — Григорий, Михаил, Николай, Александр, Кристина;

14 марта — Михаил, Ростислав;

15 марта — Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей;

Кого поздравлять с именинами в марте 2026 года по новому календарю

16 марта — Денис, Иван, Александр, Павел, Роман;

17 марта — Виктор, Гаврило, Макар, Александр, Алексей, Павел;

18 марта — Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья;

19 марта — Дмитрий, Иван, Дарья, София;

20 марта — Иван, Василий, Виктор, Максим, Никита, Сергей, Клавдия, Мария, Александра, Светлана, Ульяна;

21 марта — Владимир, Кирилл, Яков;

22 марта — Василий, Василиса, Дарья, Таисия;

23 марта — Василий, Илья, Георгий, Макар, Алексей, Сергей, Анастасия, Варвара, Лидия;

24 марта — Владимир, Захар, Степан, Петр, Яков;

25 марта — Савва, Тихон;

26 марта — Василий, Гаврило, Степан, Алла, Анна, Лариса;

27 марта — Иван, Макар, Александр, Павел;

28 марта — Василий, Иван, Илья, Николай, Степан;

29 марта — Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп;

30 марта — Иван, Захар;

31 марта — Вениамин, Иван, Иосиф, Анна.

Именины в марте 2026 года по старому стилю

Именины в марте 2026 года по старому стилю

1 марта — Даниил, Иеремия, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан;

2 марта — Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария;

3 марта — Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел;

4 марта — Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор;

5 марта — Антон, Афанасий, Василий, Игнат, Давид, Денис, Иван, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав;

6 марта — Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга;

7 марта — Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья;

8 марта — Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Ян, Матрона;

9 марта — Иван, Илларион, Ян;

10 марта — Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор, Федор;

11 марта — Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна;

12 марта — Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков;

13 марта — Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина;

14 марта — Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Ян, Антонина, Анна, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Александра, Ольга;

15 марта — Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва;

Кого поздравлять с именинами в марте 2026 года по старому календарю