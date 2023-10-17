Именины в ноябре 2023 года: по новому и старому календарю, кого поздравлять и как назвать ребенка

Благодаря календарю именин на ноябрь можно узнать, как назвать ребенка, рожденного в последний осенний месяц. Кого поздравлять с именинами в ноябре по новому календарю?
Даты православных именин часто используют при выборе имени для мальчика или девочки, чтобы ангел-хранитель всегда оберегал ребенка от всего зла.
Именины в ноябре 2023 года по новому календарю: кого и когда поздравлять
- 1 ноября — Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана;
- 2 ноября — Константин;
- 3 ноября — Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана;
- 4 ноября — Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян;
- 5 ноября — Гавриил, Григорий, Тимофей;
- 6 ноября — Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима;
- 7 ноября — Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета ;
- 8 ноября — Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа;
- 9 ноября — Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Мотря;
- 10 ноября — Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга;
- 11 ноября — Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания;
- 12 ноября — Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян;
- 13 ноября — Герман, Иван, Ян;
- 14 ноября -
Марфа, Наталья, Семен, ТатьянаАлександр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна;
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- 15 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Хома;
- 16 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян;
- 17 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория;
- 18 ноября — Николай, Роман;
- 19 ноября — Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Ян ;
- 20 ноября — Азат, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Демьян, Денис, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Остап, Эмиль, Ян, Анна, Татьяна;
- 21 ноября — Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Теодор, Федор, Яков, Ян, Ярополк, Параска;
- 22 ноября — Александр, Алексей, Борис, Григорий, Елизар, Иван, Митрофан, Серафим, Теодор, Федор, Ян;
- 23 ноября — Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Симон, Ян, Августина, Екатерина;
- 24 ноября — Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клим, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина;
- 25 ноября — Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Егор, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков, Ян;
- 26 ноября — Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Всеволод, Гавриил, Демьян, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Яков, Ян, Фекла;
- 27 ноября — Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Рафаэль, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Хома, Харитон, Ян, Анисия, Анна, Параска ;
- 28 ноября — Даниил, Денис, Иван, Николай, Ян;
- 29 ноября — Андрей, Иван, Ян;
- 30 ноября — Антон, Дмитрий.
Именины в ноябре 2023 года по старому календарю
- 1 ноября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян;
- 2 ноября — Александр, Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Мотря;
- 3 ноября — Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза ;
- 4 ноября — Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета;
- 5 ноября — Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Емельян, Игнат, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья;
- 6 ноября — Алексей, Афанасий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр, Ян;
- 7 ноября — Валерий, Мотря;
- 8 ноября — Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий;
- 9 ноября — Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина;
- 10 ноября — Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Параска, Феврония;
- 11 ноября — Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария;
- 12 ноября — Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона;
- 13 ноября — Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков ;
- 14 ноября -
Марфа, Наталья, Семен, ТатьянаАдриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Иаков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана;
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- 15 ноября — Константин;
- 16 ноября — Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана;
- 17 ноября — Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян;
- 18 ноября — Гавриил, Григорий, Тимофей;
- 19 ноября — Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима;
- 20 ноября — Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета ;
- 21 ноября — Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа;
- 22 ноября — Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Мотря;
- 23 ноября — Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга;
- 24 ноября — Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания;
- 25 ноября — Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян;
- 26 ноября — Герман, Иван, Ян;
- 27 ноября — Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна;
- 28 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома;
- 29 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян;
- 30 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.
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