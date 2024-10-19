Именины в ноябре 2024 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календари

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого чествуют в день его рождения.
А для того чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на ноябрь 2024 года.
Именины в ноябре 2024 года: церковный календарь по новому стилю
- 1 ноября — Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна;
- 2 ноября — Константин;
- 3 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана;
- 4 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Степан;
- 5 ноября — Гаврило, Григорий, Тимофей;
- 6 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Клавдия, Нина, Александра;
- 7 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;
- 8 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Марта;
- 9 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор;
- 10 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;
- 11 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания;
- 12 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;
- 13 ноября — Герман, Иван;
- 14 ноября — Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;
- 15 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;
- 16 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор;
- 17 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория;
- 18 ноября — Николай, Платон, Роман;
- 19 ноября — Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Федор, Яков;
- 20 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна;
- 21 ноября — Александр;
- 22 ноября — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор;
- 23 ноября — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей;
- 24 ноября — Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина;
- 25 ноября — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав;
- 26 ноября — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков;
- 27 ноября — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей;
- 28 ноября — Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Анна;
- 29 ноября — Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей;
- 30 ноября — Андрей, Иван.
Именины в ноябре 2024 года по старому календарю
- 1 ноября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс;
- 2 ноября — Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина;
- 3 ноября — Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Яков;
- 4 ноября — Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета;
- 5 ноября — Владимир, Емельян, Игнатий, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья;
- 6 ноября — Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр;
- 7 ноября — Валерий, Мотря;
- 8 ноября — Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий;
- 9 ноября — Андрей, Валентин, Марк;
- 10 ноября — Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна;
- 11 ноября — Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Филипп, Агата, Анастасия, Анна, Мария;
- 12 ноября — Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена, Илона;
- 13 ноября — Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков;
- 14 ноября — Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна, Юлиана;
- 15 ноября — Константин;
- 16 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана;
- 17 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Степан;
- 18 ноября — Гаврила, Григорий, Тимофей;
- 19 ноября — Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гаврило, Константин, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Нина;
- 20 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;
- 21 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Марта;
- 22 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Федор, Мотря;
- 23 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;
- 24 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Федор, Яков, Стефания;
- 25 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;
- 26 ноября — Герман, Иван;
- 27 ноября — Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;
- 28 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;
- 29 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор;
- 30 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.
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