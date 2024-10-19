Именины в ноябре 2024 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календари

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого чествуют в день его рождения.

А для того чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на ноябрь 2024 года.

Именины в ноябре 2024 года: церковный календарь по новому стилю

1 ноября — Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна;

— Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна; 2 ноября — Константин;

— Константин; 3 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана;

— Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана; 4 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Степан;

— Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Степан; 5 ноября — Гаврило, Григорий, Тимофей;

— Гаврило, Григорий, Тимофей; 6 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Клавдия, Нина, Александра;

— Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Клавдия, Нина, Александра; 7 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;

— Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета; 8 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Марта;

— Гаврила, Михаил, Павел, Марта; 9 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор;

— Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор; 10 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;

— Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга; 11 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания;

— Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания; 12 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;

— Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор; 13 ноября — Герман, Иван;

— Герман, Иван; 14 ноября — Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;

— Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна; 15 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;

Именины в ноябре 2024 года: церковный календарь по новому стилю / Фото: Фото из открытых источников

16 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор;

— Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор; 17 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория;

— Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория; 18 ноября — Николай, Платон, Роман;

— Николай, Платон, Роман; 19 ноября — Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Федор, Яков;

— Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Федор, Яков; 20 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна;

— Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна; 21 ноября — Александр;

— Александр; 22 ноября — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор;

— Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор; 23 ноября — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей;

— Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей; 24 ноября — Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина;

— Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина; 25 ноября — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав;

— Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав; 26 ноября — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков;

— Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков; 27 ноября — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей;

— Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей; 28 ноября — Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Анна;

— Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Анна; 29 ноября — Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей;

— Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей; 30 ноября — Андрей, Иван.

Именины в ноябре 2024 года по старому календарю

Именины в ноябре 2024 года по старому календарю / Фото: Фото из открытых источников

1 ноября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс;

— Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс; 2 ноября — Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина;

— Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина; 3 ноября — Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Яков;

— Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Яков; 4 ноября — Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета;

— Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета; 5 ноября — Владимир, Емельян, Игнатий, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья;

— Владимир, Емельян, Игнатий, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья; 6 ноября — Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр;

— Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр; 7 ноября — Валерий, Мотря;

— Валерий, Мотря; 8 ноября — Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий;

— Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий; 9 ноября — Андрей, Валентин, Марк;

— Андрей, Валентин, Марк; 10 ноября — Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна;

— Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна; 11 ноября — Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Филипп, Агата, Анастасия, Анна, Мария;

— Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Филипп, Агата, Анастасия, Анна, Мария; 12 ноября — Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена, Илона;

— Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена, Илона; 13 ноября — Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков;

— Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков; 14 ноября — Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна, Юлиана;

— Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна, Юлиана; 15 ноября — Константин;

День ангела в ноябре 2024 года по старому календарю / Фото: Фото из открытых источников

16 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана;

— Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана; 17 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Степан;

— Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Степан; 18 ноября — Гаврила, Григорий, Тимофей;

— Гаврила, Григорий, Тимофей; 19 ноября — Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гаврило, Константин, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Нина;

— Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гаврило, Константин, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Нина; 20 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;

— Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета; 21 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Марта;

— Гаврила, Михаил, Павел, Марта; 22 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Федор, Мотря;

— Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Федор, Мотря; 23 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;

— Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга; 24 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Федор, Яков, Стефания;

— Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Федор, Яков, Стефания; 25 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;

— Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор; 26 ноября — Герман, Иван;

— Герман, Иван; 27 ноября — Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;

— Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна; 28 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;

— Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп; 29 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор;

— Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор; 30 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.

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