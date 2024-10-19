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Именины в ноябре 2024 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календари

Именины в ноябре 2024 года: кого и когда поздравлять с днем ангела — старый и новый календари

Именины в ноябре 2024 года / Фото: Фото из открытых источников

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого чествуют в день его рождения.

А для того чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на ноябрь 2024 года.

Именины в ноябре 2024 года: церковный календарь по новому стилю

  • 1 ноября — Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна;
  • 2 ноября — Константин;
  • 3 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана;
  • 4 ноября Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Степан;
  • 5 ноября — Гаврило, Григорий, Тимофей;
  • 6 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Клавдия, Нина, Александра;
  • 7 ноября Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;
  • 8 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Марта;
  • 9 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор;
  • 10 ноября Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;
  • 11 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания;
  • 12 ноября Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;
  • 13 ноября — Герман, Иван;
  • 14 ноября Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;
  • 15 ноября Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;
Именины в ноябре 2024 года: церковный календарь по новому стилю / © Фото из открытых источников
Именины в ноябре 2024 года: церковный календарь по новому стилю / Фото: Фото из открытых источников
  • 16 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор;
  • 17 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория;
  • 18 ноября Николай, Платон, Роман;
  • 19 ноября Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Федор, Яков;
  • 20 ноября Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна;
  • 21 ноября — Александр;
  • 22 ноября — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор;
  • 23 ноября — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей;
  • 24 ноября Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина;
  • 25 ноября — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав;
  • 26 ноября — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков;
  • 27 ноября — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей;
  • 28 ноября — Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Анна;
  • 29 ноября Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей;
  • 30 ноября — Андрей, Иван.

Именины в ноябре 2024 года по старому календарю

Именины в ноябре 2024 года по старому календарю / © Фото из открытых источников
Именины в ноябре 2024 года по старому календарю / Фото: Фото из открытых источников
  • 1 ноября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс;
  • 2 ноября — Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ирина;
  • 3 ноября — Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Яков;
  • 4 ноября — Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел, Федор, Анна, Елизавета;
  • 5 ноября — Владимир, Емельян, Игнатий, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья;
  • 6 ноября — Иван, Николай, Алексей, Афанасий, Петр;
  • 7 ноября — Валерий, Мотря;
  • 8 ноября — Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий;
  • 9 ноября — Андрей, Валентин, Марк;
  • 10 ноября — Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна;
  • 11 ноября — Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Филипп, Агата, Анастасия, Анна, Мария;
  • 12 ноября — Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена, Илона;
  • 13 ноября — Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков;
  • 14 ноября — Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна, Юлиана;
  • 15 ноября — Константин;
День ангела в ноябре 2024 года по старому календарю / © Фото из открытых источников
День ангела в ноябре 2024 года по старому календарю / Фото: Фото из открытых источников
  • 16 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана;
  • 17 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Степан;
  • 18 ноября — Гаврила, Григорий, Тимофей;
  • 19 ноября — Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гаврило, Константин, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Нина;
  • 20 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;
  • 21 ноября Гаврила, Михаил, Павел, Марта;
  • 22 ноября Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Федор, Мотря;
  • 23 ноября Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;
  • 24 ноября Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Федор, Яков, Стефания;
  • 25 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;
  • 26 ноября — Герман, Иван;
  • 27 ноября — Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;
  • 28 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;
  • 29 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор;
  • 30 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.

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