Именины в ноябре 2025 года: разбираемся, когда и кого приветствовать по старому и новому календарю
Ноябрь — время осенних цветов, уютных вечеров и теплых семейных праздников. Среди этого особого периода особое место занимают именины — день, когда празднуют имя, которое носит каждый из нас.
Ниже представлен список именин согласно новому церковному календарю, а также по старому.
Именины в ноябре 2025 года: церковный календарь по новому стилю
1 ноября — Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна;
2 ноября — Константин;
3 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия, Светлана;
4 ноября — Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан;
5 ноября — Гаврила, Григорий, Тимофей, Тихон;
6 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Гаврило, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Ефросинья, Клавдия, Нина, Александра;
7 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета;
8 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Марта;
9 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор;
10 ноября — Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга;
11 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания;
12 ноября — Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан, Федор;
13 ноября — Герман, Иван;
14 ноября — Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Федор, Анна;
15 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп;
16 ноября — Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор;
17 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория;
18 ноября — Николай, Платон, Роман;
19 ноября — Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков;
20 ноября — Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна;
21 ноября — Александр;
22 ноября — Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор;
23 ноября — Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей;
24 ноября — Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина;
25 ноября — Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав;
26 ноября — Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков;
27 ноября — Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей;
28 ноября — Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Анна;
29 ноября — Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей;
30 ноября — Андрей, Иван.
Именины в ноябре 2025 года по старому календарю
1 ноября — Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян;
2 ноября — Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Мотря;
3 ноября — Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза;
4 ноября — Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Александр, Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета;
5 ноября — Владимир, Вольдемар, Эмиль, Елисей, Емельян, Игнат, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья;
6 ноября — Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Алексей, Афанасий, Петр, Ян;
7 ноября — Валерий, Мотря;
8 ноября — Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий;
9 ноября — Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина;
10 ноября — Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Параска, Феврония;
11 ноября — Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Филипп, Тимофей, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария;
12 ноября — Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона;
13 ноября — Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Савва, Сергей, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков;
14 ноября — Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Александр, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана;
15 ноября — Константин;
16 ноября — Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана;
17 ноября — Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Александр, Симон, Степан, Ян;
18 ноября — Гаврила, Григорий, Тимофей;
19 ноября — Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гаврило, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима;
20 ноября — Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Афанасий, Алексей, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета;
21 ноября — Гаврила, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа;
22 ноября — Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Мотря;
23 ноября — Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Эраст, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Родион, Серафим, Ян, Анна, Ольга;
24 ноября — Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания;
25 ноября — Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Александр, Афанасий, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян;
26 ноября — Герман, Иван, Ян;
27 ноября — Аристарх, Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Филипп, Сергей, Теодор, Федор, Анна;
28 ноября — Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Хома;
29 ноября — ГВасиль, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян;
30 ноября — Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.