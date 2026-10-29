Именины в ноябре: как выбрать имя для мальчика или девочки по церковному календарю

Как назвать ребенка в ноябре

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Ноябрь — месяц, богатый почитаемыми религиозными праздниками и днями памяти великих святых покровителей. Называя ребенка по новоюлианскому церковному календарю, родители дарят малышу не только красивое имя, но и надежного небесного покровителя, который будет оберегать ребенка на протяжении всей жизни.

Именины в ноябре: сильные имена для мальчиков

Ноябрьские мужские имена несут в себе энергетику стойкости, отваги, справедливости и высокой морали.

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1. Михаил (Собор Архистратига Михаила)

Архангел Михаил — вождь небесного воинства. Это один из самых могущественных покровителей для мальчика, родившегося в ноябре, который дарует ребенку высокую духовную защиту, отвагу, лидерские качества и стремление к истине.

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2. Иван (Святого Иоанна Златоуста)

Классическое благородное имя, означающее «Божья милость». Святой покровитель наделяет мальчика мудростью, красноречием, гибким умом и глубоким духовным равновесием.

3. Андрей (День апостола Андрея Первозванного)

Апостол Андрей — покровитель украинских земель. Это имя придаёт ребёнку искренность, стойкость характера, верность своим идеалам и умение достигать поставленных целей.

4. Филипп (апостол Филипп)

Это имя наделяет мальчика аналитическим складом ума, спокойствием, любознательностью и природным шармом, что помогает ему легко завоевывать расположение окружающих.

Именины в ноябре: нежные и сильные имена для девочек

Женские имена, связанные с ноябрем, символизируют чистоту, непоколебимую веру, мудрость и глубокую внутреннюю гармонию.

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1. Анна (День святой праведной Анны)

Имя, означающее «благодать» и «милость». Оно наделяет девочку особой добротой, отзывчивостью, терпением и острой интуицией.

2. Елизавета (День святой праведной Елизаветы)

Благородное и старинное имя. Девочек по имени Елизавета отличают искренность и заботливость; они обладают творческими талантами и умением создавать уют вокруг себя.

3. Мария (День Введения во храм Пресвятой Богородицы)

Величайшее христианское имя, дарующее девочке могущественную небесную защиту Пресвятой Богородицы, материнскую нежность, внутреннюю утончённость и милосердие.

4. Александра (День святой мученицы Александры)

Имя, которое придаёт девочке силу духа, лидерские качества, смелость и способность отстаивать своё мнение.

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